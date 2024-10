Dieser ETF investiert in einen Index, der sogar den Nasdaq 100 schlägt

Werbung

Der Nasdaq 100 ist für Investoren rund um den Globus das Symbol für unschlagbare Dynamik, basierend darauf, dass er die wichtigsten und zugleich stärksten US-Unternehmen aus dem Technologiesektor beinhaltet. Da kann man sich kaum vorstellen, dass es einen anderen Index geben könnte, der diesen Dauerbrenner noch überflügelt. Doch es gibt ihn. Und es gibt einen ETF auf diesen Index, der den Nasdaq 100 schlägt.

Ja, der Nasdaq 100 ist in Sachen Performance kaum zu überbieten – und das seit vielen Jahren. Und doch gibt es einen, der noch besser ist: den S&P 500 Information Technology Sector Index. Wie ist es möglich, dass es zu „hervorragend“ in Sachen Performance noch eine Steigerung gibt? Sehen wir uns das mal an:

S&P 500 Information Technology Sector Index: Konzentration auf die drei Top-Wachstumsbereiche

Wenn wir in der folgenden Grafik sehen, wie viel stärker der Nasdaq 100 im Vergleich zu DAX, Euro Stoxx 50 und Dow Jones in den vergangenen fünf Jahren gestiegen ist und dann feststellen, dass der S&P 500 Information Technology Sector Index diese Kursrakete noch deutlich hinter sich lässt, fragt man sich schon:

Wie kann das sein? Schließlich sind im Nasdaq 100 doch alle großen Hightech-Aktien gelistet, die mit ihrem ebenso starken wie meist sehr konstanten Wachstum entscheidend zu dieser hervorragenden Performance beigetragen haben?

Quelle: marketmaker pp4

Das ist zwar richtig, doch im Nasdaq 100 sind diese Aktien auch enthalten, nicht nur. Hier finden sich auch Aktien von Unternehmen, die nicht zu Technologiebranchen gehören, beispielsweise PepsiCo, KraftHeinz, Mondelez, Warner Bros., Starbucks und viele mehr. Im S&P 500 Information Technology Sector Index hingegen sind ausschließlich Aktien aus den drei Top-Wachstumsbranchen vertreten: Software, Hardware und Halbleiter. Dieser Index wird dadurch nicht durch Aktien aus langsamer wachsenden oder sogar stagnierenden Branchen gebremst. Das ist es, was diese so überzeugend stärkere Performance ausmacht.

Nur starke Branchen: Von Anfang an ein Erfolgsrezept

Die gezielte Fokussierung auf diese drei den Aktienmarkt dominierenden Sektoren Software, Hardware und Halbleiter ist dabei nicht erst in den letzten Jahren zu einem Erfolgsrezept geworden. Seit seiner Auflegung im Juli 2016 läuft der S&P 500 Information Technology Sector Index in einem Aufwärtstrend und besser als der Nasdaq 100, wie der nachfolgende, langfristige Chart der beiden Indizes unterstreicht.

Quelle: marketmaker pp4

Diese Outperformance basiert nicht zuletzt auch darauf, dass dieser Index den S&P 500 mit seinen 500 Aktien als Basis hat und damit auch Titel aus den drei Top-Branchen enthält, die nicht im Nasdaq 100 dabei sind. So z.B. das Technologie-Beratungsunternehmen Accenture, das im S&P 500 Information Technology Sector Index und damit auch im iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF zu den größten zehn Positionen gehört, im Nasdaq 100 aber nicht gelistet ist.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Vergleichsindex S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Sector Index WKN A142N1 ISIN IE00B3WJKG14 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,15 % p.a. ETF-Volumen per 08.10.2024 9,21 Milliarden US-Dollar Anzahl der Positionen (Stand 08.10.2024) 69 Behandlung der Dividenden thesaurierend Replikationsmethode physisch (vollständige Replikation) Basiswährung US-Dollar An deutschen Börsen in Euro handelbar ja

Strategisch klug investieren: Die besten Wege zum Einstieg in diesen ETF

Das beeindruckende Volumen dieses iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF, das, Sie haben es in der vorstehenden Auflistung sehen können, derzeit über neun Milliarden US-Dollar beträgt, zeigt klar, dass viele Investoren über die Jahre realisiert haben, dass es eine sehr gute Idee ist, einen ETF wie diesen im Depot zu haben. Aber gerade wegen dieser Stärke bietet es sich an, hier strategisch klug vorzugehen.

Denn eine hohe Trenddynamik, wie wir sie bei diesem Index und dem ihn abbildenden iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF sehen, wirkt immer in beide Richtungen, was bedeutet: Stärkere Aufwärtstrends sehen in der Regel auch vergleichbar dynamische Korrekturbewegungen. Das wird deutlich, wenn wir einmal den Index und den ETF mit einem ruhiger laufenden Index wie dem DAX über einen kürzeren Zeitraum vergleichen:

Quelle: marketmaker pp4

Wir sehen hier, dass der iShares ETF den Index sehr engmaschig abbildet, wobei die Differenzen zum Index daher rühren, dass der ETF hier mit seinem Eurokurs abgebildet ist, so dass hier die Schwankungen des Euro zum US-Dollar mit sichtbar werden. Was wir aber vor allem sehen, ist die höhere Volatilität des S&P 500 Information Technology Sector und des ETFs gegenüber dem DAX.

Aufgrund dieser höheren Schwankungsintensität lohnt es sich gerade bei diesem ETF besonders, strategisch klug vorzugehen und Käufe entweder selbst zu steuern, indem man Korrekturen abpasst, um sich in den ETF einzukaufen oder aber einen Sparplan zu nutzen. Denn das Investment über einen Sparplan mit einer konstanten, regelmäßigen Summe gleicht die hohe Volatilität dadurch aus, dass man bei stark gestiegenen Kursen weniger, in Korrekturen dann aber mehr Anteile für den Sparbetrag ins Depot gebucht bekommt. Auf diese Weise wird das Risiko der naturgemäß mit einer so außerordentlichen Performance einhergehenden Volatilität deutlich reduziert, die Performance-Chancen aber nicht!

