Galenica steigert Umsatzwachstum im dritten Quartal

Nach einem soliden Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2024 von 2.6% ist Galenica im dritten Quartal wieder stärker gewachsen und hat per Ende September 2024 einen Umsatz von CHF 2'864.8 Mio. erzielt. Mit einem Plus von 4.1% hat Galenica das Wachstum des gesamten Pharmamarkts übertroffen (+2.9%, IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD September 2024).

Die starke Entwicklung im dritten Quartal wurde durch verbreitete Erkältungskrankheiten zusätzlich gestützt. Der negative Einfluss des im Vergleich zur Vorjahresperiode fehlenden Verkaufstages von geschätzten -0.8% per Ende Juni hat sich bis Ende September wieder ausgeglichen. Hohe Mehrverkäufe von Generika und Biosimilars wirkten sich weiterhin dämpfend auf das Wachstum aus. Die Generika-Substitutionsrate der Apotheken von Galenica stabilisierte sich per Ende September im Vergleich zu Mitte Jahr auf hohen 80.3% (80.8% per Ende Juni 2024). Der per 1. Juli 2024 in Kraft getretene revidierte Vertriebsanteil für rezeptpflichtige Medikamente hatte bis Ende September keinen nennenswerten Einfluss auf die Umsatzentwicklung von Galenica.

Ausblick 2024 bestätigt

Galenica bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatzwachstum zwischen 3% und 5%, einem EBIT1-Wachstum zwischen 8% und 11% sowie einer Dividende mindestens auf Vorjahresniveau.

Nettoumsatz Januar – September 2024 der Galenica Gruppe:

(in Mio. CHF) Sept 2024 Sept 2023 Veränderung Segment Products & Care 1’242.6 1’195.1 4.0% Retail (B2C) 1’046.2 1’008.0 3.8% Local Pharmacies 989.2 950.1 4.1% Pharmacies at Home 57.2 58.1 -1.4% Professionals (B2B) 204.1 192.9 5.8% Products & Brands 141.9 134.6 5.4% Services for Professionals 62.2 58.3 6.8% Segment Logistics & IT 2’362.5 2’260.5 4.5% Wholesale 2’262.8 2’169.0 4.3% Logistics & IT Services 116.7 105.5 10.6% Corporate und Eliminationen -740.2 -703.7 Galenica Gruppe 2’864.8 2’751.9 4.1%

1Adjustiert, ohne Einflüsse aus IFRS 16 und IAS 19

SEGMENT «PRODUCTS & CARE»

Das Segment «Products & Care» erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2024 einen Nettoumsatz von CHF 1'242.6 Mio. (+4.0%). Davon entfielen CHF 1'046.2 Mio. (+3.8%) auf das Geschäftsfeld «Retail» (B2C), wobei der Bereich «Local Pharmacies» mit CHF 989.2 Mio. (+4.1%, ohne Coop Vitality) und der Bereich «Pharmacies at Home» mit CHF 57.2 Mio. (-1.4%, ohne Mediservice) beigetragen haben.

Das Geschäftsfeld «Professionals» (B2B) konnte den Umsatz auf CHF 204.1 Mio. (+5.8%) steigern, wobei der Bereich «Products & Brands» mit CHF 141.9 Mio. (+5.4%) und der Bereich «Services for Professionals» mit CHF 62.2 Mio. (+6.8%) beigetragen haben.

Geschäftsfeld «Retail» (B2C)

Das Apothekennetz (ohne Coop Vitality) hat sich dynamisch weiterentwickelt: 11 Apotheken konnten neu akquiriert werden, 1 Apotheke wurde neu eröffnet und 3 geschlossen bzw. mit anderen Standorten zusammengelegt. Der Expansionseffekt auf das Umsatzwachstum des Bereichs «Local Pharmacies» betrug dadurch +1.5%.

Bereinigt um diesen Expansionseffekt sind die Galenica-Apotheken dank einer hohen Nachfrage bei den Medikamentenverkäufen organisch um 2.6% gewachsen.

Im Vergleich zur Vorjahresperiode ist die Nachfrage nach Impfungen in den Galenica-Apotheken um 40% gestiegen (ohne COVID-19-Impfungen).

Rund 53’000 Kundinnen und Kunden haben in den ersten neun Monaten 2024 die Gesundheitsdienstleistungs- und Beratungsangebote in Apotheken von Galenica beansprucht, 35% mehr als in der Vorjahresperiode.

Der Bereich «Pharmacies at Home» hat sich aufgrund verschiedener Angebotsbereinigungen mit -1.4% rückläufig entwickelt. Der grösste Bereich Bichsel HomeCare ist erfreulich weitergewachsen. Zum Vergleich:

Der Medikamentenumsatz von stationären Apotheken in der Schweiz (verschreibungspflichtige [Rx-] ebenso wie OTC-Produkte) wuchs in der Berichtsperiode um 3.0% (IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD September 2024).

Der Medikamentenumsatz von Versandapotheken in der Schweiz (verschreibungspflichtige [Rx-] ebenso wie OTC-Produkte) entwickelte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode mit -2.8% (IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD September 2024) rückläufig.

Das Nicht-Medikamentensegment des Consumer Healthcare Markts entwickelte sich in der Berichtsperiode mit -0.7% ebenfalls rückläufig (IQVIA, Consumer Health Markt Schweiz, YTD September 2024, Nutrition, Personal Care, Patient Care, ohne COVID-19-Selbsttests, ohne OTC).

Geschäftsfeld «Professionals» (B2B)

Verfora ist in den ersten neun Monaten weitergewachsen und konnte ihre Marktstellung ausbauen. Das organische Wachstum im Bereich «Products & Brands», ohne den Expansionseffekt (+0.9%) aufgrund der Akquisition von Padma im Jahr 2023, betrug erfreuliche 4.5%.

Das Exportgeschäft von Verfora entwickelte sich mit einem Wachstum von 19.8% sehr positiv. Treiber des erfreulichen Ergebnisses war eine höhere Nachfrage nach Verfora-Produkten, beispielsweise von Perskindol® in Asien, sowie im Vergleich zum Vorjahr frühere Produktauslieferungen ins Ausland.

Trotz eines Lagerabbaus im Markt entwickelte sich das Schweizer Geschäft von Verfora organisch mit +1.0% positiv. Die Abverkäufe von Verfora Produkten im Apotheken- und Drogeriemarkt wuchsen mit 5.6% stärker als der Gesamtmarkt (IQVIA, Consumer Health Markt Schweiz, YTD September 2024), womit weitere Marktanteile gewonnen werden konnten.

Wachstumstreiber im Bereich «Services for Professionals» (+6.8%) waren wiederum Lifestage Solutions und Medifilm im Geschäft mit Heimen und Spitex-Organisationen. Zum Vergleich:

Der Consumer-Healthcare-Markt wuchs im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1.5% (IQVIA, Consumer Health Markt Schweiz, YTD September 2024, ohne COVID-19-Selbsttests).

SEGMENT «LOGISTICS & IT»

Das Segment «Logistics & IT» erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2024 einen Nettoumsatz von CHF 2'362.5 Mio. (+4.5%). Davon entfielen CHF 2'262.8 Mio. (+4.3%) auf den Bereich «Wholesale» und CHF 116.7 Mio. (+10.6%) auf den Bereich «Logistics & IT Services».

Highlights:

Das Kundensegment Apotheken verzeichnete ein Wachstum von 3.3% und lag somit über dem Marktwachstum.

Im Ärztesegment konnte mit 6.7% das grösste Wachstum realisiert werden, wodurch Marktanteile gewonnen werden konnten.

Auch HCI Solutions hat sich erfreulich entwickelt. Bis Ende September wurden rund 264 Mio. CDS-Checks durchgeführt (+32%), ein wichtiger Beitrag zur Patientensicherheit.



Zum Vergleich:

Der gesamte Pharmamarkt wuchs mit 2.9% (IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD September 2024).

Das Ärztesegment wuchs mit 5.2% (IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD September 2024).

Das Apothekensegment wuchs mit 2.4% (IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD September 2024).

Ergänzungen zu den Umsätzen und weitere Informationen finden sich in der Sales Präsentation Sales-Präsentation.

