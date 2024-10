Ampel-Koalition lädt zu zwei Wirtschaftsgipfeln am Dienstag

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Führende Vertreter der Ampel-Koalition haben für kommenden Dienstag gleich zu zwei Wirtschaftsgipfeln eingeladen, um der lahmenden Konjunktur wieder etwas Schwung zu verleihen.

Bundeskanzler Olaf Scholz will mit Vertretern von Industrie und Gewerkschaften über Maßnahmen beraten, "um gemeinsam den Industriestandort Deutschland zu stärken und zu modernisieren", wie eine Regierungssprecherin am Freitag in Berlin mitteilte. Parallel dazu hat die FDP-Bundestagsfraktion Vertreter des Mittelstands geladen, die bei dem Treffen im Kanzleramt nicht dabei sind. Teilnehmen an der FDP-Veranstaltung soll auch Bundesfinanzminister Christian Lindner, wie es in Fraktionskreisen weiter hieß.

Der Kanzler sei entschlossen, "um jeden Industriearbeitsplatz zu kämpfen", sagte die Regierungssprecherin. Wer an dem Treffen teilnehmen wird, wollte sie nicht sagen. Dem Vernehmen nach sind unter anderem der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und die IG Metall dabei. Scholz sei es wichtig zu betonen, dass er "ein vertrauliches Treffen in einem ausgewählten Kreis sucht, in dem man sich tatsächlich austauschen kann", sagte die Sprecherin. Es solle "operativ gearbeitet" werden, und der Kanzler gehe davon aus, dass es nicht bei diesem einen Treffen bleiben werde.

"ÜBERHAUPT KEINEN GRUND"

Bei dem FDP-Treffen auf Einladung von Fraktionschef Christian Dürr handele es sich nicht um eine Konkurrenzveranstaltung zum Kanzleramt, wurde in Fraktionskreisen betont. "Es geht nicht darum, Scholz zu ärgern", hieß es in den Kreisen. "Wir haben den Mittelstand im Blick." Eingeladen sind den Angaben zufolge die Deutschen Arbeitgeberverbände BDA, die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und der Verband der Familienunternehmer.

Die Regierungssprecherin reagierte gelassen auf das FDP-Treffen. Es sei immer sinnvoll, wenn sich die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen Gedanken machten, wie es vorangehen könne, sagte sie. Es gebe einen ständigen Austausch des Kanzlers mit Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Beide Minister sind allerdings bei dem Treffen im Kanzleramt nicht dabei. Hier solle man aber nicht etwas hineinlesen, "was überhaupt keinen Grund hat, gar keinen Grund hat", betonte die Sprecherin.

