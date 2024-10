EQS-Adhoc: elumeo SE: Kapitalerhöhung über 250.000 Aktien zu EUR 2 je Stückaktie Berlin, 25.10.2024

EQS-Ad-hoc: elumeo SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

elumeo SE: Kapitalerhöhung über 250.000 Aktien zu EUR 2 je Stückaktie Berlin, 25.10.2024



25.10.2024 / 07:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 (1) MAR

elumeo SE beschließt Kapitalerhöhung über 250.000 Aktien zu EUR 2 je Stückaktie

Berlin, 25.10.2024

ISIN: DE000A11Q059

WKN A11Q05

Börsenkürzel: ELB

LEI: 391200KOQF8RGMZ3XK74

Börse: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Berlin, 25. Oktober 2024 – Der Verwaltungsrat der elumeo SE hat beschlossen, das Grundkapital der elumeo SE durch Ausgabe von 250.000 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital von derzeit EUR 5.677.420,00 um EUR 250.000,00 auf EUR 5.927.420,-- zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage von EUR 1,00 je Stückaktie. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden von einem strategischen Investor zu einem Preis von EUR 2,00 je Stückaktie gezeichnet.

Die neuen Aktien haben eine Gewinnanteilsberechtigung ab dem 01. Januar 2024. Mit der Ausgabe der neuen Aktien verbessert die elumeo SE ihre Eigenkapitalquote.

Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen - ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung oder in einer Transaktion, die keinem Registrierungserfordernis unterliegt - weder in den Vereinigten Staaten noch an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten noch anderswo stattfinden.

Über die elumeo SE:

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Die elumeo Gruppe betreibt Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Spanien und Frankreich sowie Webshops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Die elumeo Gruppe betreibt mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft jooli.com GmbH die KI-gesteuerte Video-Shopping-App Jooli.

Mitteilende Person beim Emittenten;

elumeo SE

Geschäftsführender Direktor (Finanzen)

Dr. Riad Nourallah

Kontakt:

elumeo SE

Dr. Riad Nourallah, Geschäftsführender Direktor (CFO)

Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

Fax: +49 30 69 59 79-650

E-Mail: ir@elumeo.com

http://www.elumeo.com

Ende der Insiderinformation

25.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: elumeo SE Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b 10999 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 69 59 79-0 Fax: +49 30 69 59 79-20 E-Mail: info@elumeo.com Internet: www.elumeo.com ISIN: DE000A11Q059 WKN: A11Q05 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2015871

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2015871 25.10.2024 CET/CEST