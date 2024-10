EQS-News: Martina Steinberger-Voracek wird neue CEO der AGRANA Zucker Division

EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Martina Steinberger-Voracek wird neue CEO der AGRANA Zucker Division



25.10.2024 / 09:29 CET/CEST

Martina Steinberger-Voracek wird neue CEO der AGRANA Zucker Division

Martina Steinberger-Voracek_fotocredit Daniel Zupanc



Maga Martina Steinberger-Voracek, MBA wird mit Wirkung zum 1. November 2024 die Position des Chief Executive Officer (CEO) in der AGRANA Zucker GmbH übernehmen.

Nach dem MBA-Studium an der Karl-Franzens-Universität in Graz startete Martina Steinberger-Voracek ihre berufliche Laufbahn bei der Henkel AG, wo sie in unterschiedlichen Top-Management Positionen im Marketing, Vertrieb und Management tätig war, unter anderem als Sales Director Austria, General Manager Austria, Vice President Sales und Ländersteuerung CEE sowie Corporate Vice President Global Sales. Danach machte sie sich als Startup Gründerin erfolgreich selbständig und arbeitete auch als Unternehmensberaterin mit den Schwerpunkten Innovation, Vertrieb und Handelsstrategie.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Martina Steinberger-Voracek als CEO für unsere Zuckerdivision gewinnen konnten. Mit über 30 Jahren Berufserfahrung und ihrem profunden Know-How im internationalem Vertriebsmanagement, in Go-to-Market-Strategien sowie im Management von Transformationsprozessen bringt sie umfassende Expertise bei AGRANA ein,“ so Mag. Stephan Büttner, CEO der AGRANA Beteiligungs-AG.



Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 53 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,8 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.



Diese Pressemitteilung ist auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com abrufbar.



