EQS-News: Pentixapharm Holding AG: Angekündigte Änderungen in den Organen der Pentixapharm-Gruppe vor der Umsetzung

Berlin, den 25. Oktober 2024 - Nach dem Erhalt diverser Genehmigungen, Zustimmungen und Eintragungen wird die Pentixapharm Holding AG Ende Oktober 2024 eine Reihe von geplanten Änderungen in den Organbesetzungen der Gruppe vornehmen.

Der Gründer und CEO der Pentixapharm AG, Dr. Hakim Bouterfa, legt mit Wirkung zum 27. Oktober 2024, wie angekündigt, seine Ämter als Vorstand der Pentixapharm AG und der Pentixapharm Holding AG nieder und wechselt in den Aufsichtsrat der Pentixapharm Holding AG. Der Wechsel ist ohne Hauptversammlungsbeschluss möglich, weil der Hauptaktionär Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH von seinem Entsenderecht Gebrauch gemacht und Herr Bouterfa die Entsendung angenommen hat.

Nachdem bisher fehlende Zustimmungen nunmehr vorliegen, zieht gleichzeitig mit Dr. Bouterfa der Nuklearmediziner Prof. Dr. Ken Herrmann in den Aufsichtsrat der Pentixapharm Holding AG ein. Er wurde von der Hauptversammlung im Juni 2024 in dieses Amt berufen. Die Physikerin Paola Eckert-Palvarini, die ihn als gewähltes Ersatzmitglied in seiner Rolle vertreten hatte, scheidet zu diesem Zeitpunkt aus.

Bis zur endgültigen Umsetzung aller Änderungen, zu denen auch die Formalisierung der Beschlüsse gehört, wechselt Dr. Andreas Eckert zeitweise als Executive Chairman in den Vorstand der Pentixapharm Holding AG. Seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Pentixapharm Holding AG übernimmt bis auf Weiteres Frank Perschmann.

Die Funktion von Herrn Bouterfa als Chief Executive Officer der Pentixapharm AG wurde mit Wirkung zum 27.10.24 vom Aufsichtsrat der Gesellschaft auf Dr. Dirk Pleimes übertragen. Er verantwortet weiterhin auch die Aufgaben des Chief Medical Officer. Die anderen operativen Vorstandspositionen werden von den Änderungen nicht berührt.

Mit den Umbesetzungen wird die Abspaltung von der früheren Muttergesellschaft Eckert & Ziegler SE organisatorisch umgesetzt. Eine Aufstellung aller Organpositionen wird voraussichtlich ab Montag auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht. Zum Amtsantritt von Prof. Herrmann wird separat eine Pressemitteilung mit biographischen Details herausgegeben.

Über Pentixapharm

Pentixapharm ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Berlin und Würzburg, das sich der Entwicklung neuartiger, zielgerichteter Radiopharmazeutika widmet. Das Unternehmen entwickelt CXCR4-ligandbasierte Radiopharmazeutika mit einem klaren kommerziellen Entwicklungsweg für diagnostische und therapeutische Programme in verschiedenen hämatologischen und soliden Krebserkrankungen sowie kardiovaskulären, endokrinen und entzündlichen Erkrankungen.



