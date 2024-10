GNW-Adhoc: North Bund International Aviation Forum 2024: China Eastern gibt Entwicklung des C919-Systems für kommerziellen Betrieb in großem Maßstab bekannt

^SHANGHAI, Oct. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das North Bund International Aviation Forum 2024, das gemeinsam von der China Eastern Air Holding Company Limited und der Shanghai Airport Authority veranstaltet worden ist, hat am 22. Oktober in den Grand Halls in Shanghai stattgefunden. North Bund International Aviation Forum 2024: North Bund International Aviation Forum 2024 (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3380/eng) Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3380/eng) klicken. Unter dem Motto ?Digital Flight, Intelligent Sky - Creating a New Future of Aviation" (Digitaler Flug, intelligenter Himmel - Schaffung einer neuen Zukunft der Luftfahrt) trafen sich auf dem Forum über 250 Fachleute aus der weltweiten Luftfahrt, darunter Vertreter internationaler Luftfahrtorganisationen, Führungskräfte renommierter Fluggesellschaften, chinesische Regierungsvertreter und Branchenexperten. Die Teilnehmer diskutierten eingehend über wichtige Themen wie ?New Quality Productive Forces of Civil Aviation" (Produktive Kräfte von neuer Qualität in der Zivilluftfahrt) und ?Digital Transformation" (Digitale Transformation) und erkundeten Strategien zur Förderung von Innovationen durch digitalen Fortschritt. Im Einklang mit seinem Thema präsentierte das Forum während der gesamten Veranstaltung Spitzentechnologie. Zu den Highlights gehörten die KI-gestützte Echtzeit-Übersetzung auf Großbildschirmen und die mit von KI generierten Inhalten angereicherten Videopräsentationen. Eine digitale Nachbildung von Marco Polo auf dem neu gestarteten Flug MU786 von Venedig nach Shanghai, die die Effizienz von Luftverkehrsverbindungen und multimodalen Transportmöglichkeiten demonstriert. Ein kulturelles Produkt zum Thema Luftfahrt, das gemeinsam von China Eastern und der Shanghai Airport Authority auf den Markt gebracht wurde und es den Besuchern ermöglicht, sich über WeChat oder Smartphone-Kameras mit individuellen AR-fähigen Designs auseinanderzusetzen. Dies ist ein Beispiel für die nahtlose Integration digitaler Technologie mit der traditionellen chinesischen Kultur. Ein wichtiger Höhepunkt des Forums war die Unterzeichnung des Strategischen Kooperationsabkommens zur Entwicklung Shanghais als multifunktionales Gateway und umfassendes internationales Luftverkehrsdrehkreuz, mit dem die Bequemlichkeit der Passagier- und Frachtströme am Luftverkehrsdrehkreuz Shanghai erheblich verbessert werden soll. Als Erstkunde des im Inland hergestellten Flugzeugs C919 präsentierte China Eastern seine bahnbrechende Entwicklung von Systemen für den kommerziellen Betrieb im großen Maßstab für das C919, mit der branchenweit erste Betriebsstandards, Verfahren und Richtlinien eingeführt wurden. China Eastern Airlines hat kürzlich den ?Eastern E-Pass" eingeführt. Fluggäste können über die App oder Mini-Programme auf dem Mobiltelefon bezahlen und elektronische Bordkarten erhalten. Dieser Dienst ermöglicht ein völlig papierloses Reisen und bietet Selbstbedienungsoptionen wie Online- Zollerklärungen und die Möglichkeit, Einreisekarten während des Fluges auszufüllen. Insbesondere können ausländische Reisende, die für die 24- oder 144-stündige visumfreie Durchreise in Frage kommen, die Bearbeitungszeiten bei der Einreise erheblich verkürzen, indem sie online Transitinformationen angeben, was das ?Reisen in China" noch bequemer macht. Darüber hinaus baut China Eastern seine ?Air + Cruise"-Dienste aktiv aus und erkundet multimodale Transportoptionen, die Luftfahrt, Hubschrauber, S-Bahn und Fähren integrieren, um neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Drehkreuzen im Jangtse-Delta und im globalen Verkehrsnetz zu nutzen. Quelle: China Eastern Air Holding Company Limited Kontaktperson: Frau Wang, Tel: 86-10-63074558 °