Putin genehmigt Ausstieg von Fraport bei Flughafen St. Petersburg

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Ausstieg des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport aus dem Flughafen Pulkowo in St. Petersburg genehmigt.

Die Übertragung von Fraports 25-prozentigem Anteil an Pulkowo an einen nicht genannten Dritten sei genehmigt worden, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Dekret. Ein Sprecher von Fraport sagte, die Genehmigung sei ein "wichtiger Zwischenschritt", wies jedoch darauf hin, dass eine erfolgreiche Transaktion von weiteren Bedingungen und Genehmigungen abhängig sei, über deren Einhaltung die Parteien Stillschweigen vereinbart hätten.

Fraport hatte seine Beteiligung an der Betreibergesellschaft des russischen Flughafens kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Frühjahr 2022 auf Eis gelegt. Operativ tätig war der Frankfurter Flughafenbetreiber in St. Petersburg nach eigenen Angaben nicht. Die Beteiligung im Wert von rund 163 Millionen Euro wurde schon 2022 vollständig abgeschrieben.

(Reuters-Bericht, bearbeitet von Olaf Brenner, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)