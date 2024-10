Aktien Frankfurt Schluss: Dax setzt moderate Erholung fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag seine jüngste Erholung fortgesetzt. Nach einem freundlichen Auftakt und zeitweisen Verlusten schloss der deutsche Leitindex 0,35 Prozent höher mit 19.531,62 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen gewann letztlich 0,28 Prozent auf 27.336,97 Zähler.

Der deutlich fallende Ölpreis zeige, dass die Anleger geopolitische Risiken nach dem israelischen Vergeltungsschlag gegen den Iran auspreisten, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Vor den Quartalsberichten mehrerer US-Technologieriesen, dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht und den Wahlen in den Vereinigten Staaten am 5. November habe der Dax aber eher auf der Stelle getreten. Finanzmarktexperte Andreas Lipkow sprach von einem erwartungsgemäß müden Handelstag.

Auch international dominierten moderate Kursgewinne das Börsengeschehen. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent hoch. In Zürich und London stiegen die Indizes in einem ähnlichen Ausmaß. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann zum europäischen Handelsende knapp 0,7 Prozent, während das Plus beim technologielastigen Nasdaq 100 geringer ausfiel./gl/he