EQS-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung im Emissionsvolumen von rund 788 TEUR abgeschlossen. Privatplatzierung läuft noch bis 31. Oktober 2024

Die Altech Advanced Materials AG („AAM“ oder die „Gesellschaft“) (FRA: AMA) gibt bekannt, dass im Zeitraum vom 10. Oktober 2024 bis 24. Oktober 2024 eine Bezugsrechtskapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 1.460.500 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zum Bezugspreis von 2,40 EUR je neuer Aktie durchgeführt wurde. Dabei wurden von den Bezugsberechtigten insgesamt Bezugsrechte und Überbezugsrechte im Umfang von 328.432 Aktien gezeichnet, was einem Emissionsvolumen von 788.236,80 EUR entspricht. Die Privatplatzierung der nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichneten Aktien läuft noch bis zum 31. Oktober 2024.

Wie bereits am 2. Oktober 2024 in der Kapitalmarktmitteilung zur Kapitalerhöhung bekannt gegeben, ist absehbar, dass sich der kurzfristige durch unsere Gesellschaft zu leistende Finanzierungsbedarf für das CERENGERY-Projekt auf rund 1,0 Mio. EUR beziffern wird. Für das Silumina-Anodes-Projekt liegt der Anteil, den AAM zusteuern muss, bei rund 0,9 Mio. EUR.

Sollten in der nun laufenden Privatplatzierung der AAM nicht weitere Mittel eingeworben werden können, um die mindestens rund 1,9 Mio. EUR zu beschaffen, wird die Gesellschaft nicht über ausreichende Mittel verfügen um Ihrer anteiligen Mitfinanzierung in Höhe von 25 % der AIG (Silumina Anodes) und ABG (CERNERGY) bis zum erwarteten Financial Close („Abschluss von verbindlichen Finanzierungszusagen“) für das CERENERGY-Projekt in Q1/Q2 2025 nachkommen zu können. Dies hätte voraussichtlich eine Verwässerung hinsichtlich der Beteiligungen an den vorbezeichneten Gesellschaften zur Folge. Das angestrebte Financial Close für das CERENERGY-Projekt ist jedoch selbst auch noch mit deutlicher Unsicherheit behaftet.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) – Silumina Anodes – soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

