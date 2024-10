Gartner: Wachstum des Chipumsatzes verlangsamt sich 2025

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Erholung des weltweiten Halbleitermarktes wird sich einer Prognose zufolge im kommenden Jahr abschwächen.

Die Umsätze würden voraussichtlich um knapp 14 Prozent auf 716,7 Milliarden Dollar steigen, teilte die Beratungsfirma Gartner am Montag mit. Für 2024 erwarten die Experten ein Plus von fast 19 Prozent auf 629,8 Milliarden Dollar. Getrieben werde das Wachstum weiterhin von Spezialchips für Künstliche Intelligenz (KI), während die Nachfrage aus der Automobilbranche und der Industrie schwach bleibe, erläuterte Gartner-Analyst Rajeev Rajput.

Sein Kollege George Brocklehurst sagte bei GPU-Prozessoren, die in KI-Rechnern zum Einsatz kommen, ein Umsatzplus von 27 Prozent auf 51 Milliarden Dollar im Jahr 2025 voraus. Bei HBM-Hochleistungsspeichern erwartet er ein Plus von 284 Prozent im laufenden und von 70 Prozent im kommenden Jahr. Der Markt befinde sich inzwischen in einer Phase, in der die Unternehmen ihre hohen KI-Investitionen in steigende Gewinne umzumünzen versuchten.

