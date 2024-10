IRW-News: Patriot Battery Metals Inc.: Update zu den Explorations- und Entwicklungsaktivitäten im Sommer und Herbst 2024 in Shaakichiuwaanaan, Quebec, Kanada

IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Update zu den Explorations- und Entwicklungsaktivitäten im Sommer und Herbst 2024 in Shaakichiuwaanaan, Quebec, Kanada

Highlights

- Die im Januar begonnene Bohrkampagne 2024 in Shaakichiuwaanaan ist mit ungefähr 127.700 Metern (428 Bohrlöchern) fast abgeschlossen.

- Berichte zu mehr als 65.000 Metern (262 Bohrlöchern) aus dem Sommer-Herbst-Programm werden nach Erhalt endgültiger Analyseergebnisse veröffentlicht werden.

- Die Infill-Bohrkampagne 2024 am Spodumen-Pegmatit CV5 unterstützt weiterhin die Umwandlung vermuteter Ressourcen in angedeutete Ressourcen und untermauert die zum dritten Quartal 2025 geplante Machbarkeitsstudie.

- Eine aktualisierte Mineralressourcenerklärung wird für März/April 2025 angestrebt.

- Ergebnisse zu ungefähr 10.000 Metern (33 Bohrlöchern) an Nachfolgebohrungen in der hochgradigen Zone Vega im Spodumen-Pegmatit CV13 werden nach Erhalt endgültiger Analyseergebnisse veröffentlicht werden.

- Geotechnische, hydrogeologische und geomechanische Bohrungen zur Unterstützung der Marchbarkeitsstudie sollen innerhalb von zwei Wochen vervollständigt sein, womit der Großteil der für das Kalenderjahr 2024 veranschlagten Explorationsausgaben abgeschlossen ist.

o Beinhaltet die Überwachung der Bohrlochinstallation und mehrere Langzeitpumptests.

- Verschiedene Vergleichs- und Entwicklungsstudien zur Unterstützung der Machbarkeitsstudie werden derzeit bearbeitet.

- Die Oberflächenexplorationsarbeiten 2024, die die Entnahme von Schlitzproben, geologische Kartierungen und Prospektionsarbeiten im weiteren Lithium-Trend CV beinhalteten, sind abgeschlossen. Die Ergebnisse werden in einer nachfolgenden Pressemeldung präsentiert werden.

- Die Umwelt-Feldprogramme sind planmäßig fortgeschritten, und eine Zusammenfassung wird in einer nachfolgenden Pressemeldung präsentiert werden

Ken Brinsden, President, CEO und Direktor, kommentierte: Während des ganzen Jahres fanden bedeutende Arbeiten vor Ort statt, sowohl in der Exploration als auch zur Unterstützung der Projektentwicklung für CV5 im Rahmen der fortschreitenden Machbarkeitsstudie. Unsere vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, PEA), die am 21. August 2024 veröffentlicht wurde, beschrieb ein überzeugendes wirtschaftliches Szenario für die Entwicklung des Spodumen-Pegmatits CV5 und verleiht uns große Zuversicht in das Potenzial des Projekts als ein Powerhouse für die Bereitstellung des Rohstoffs Lithiums für nordamerikanische und europäische Märkte. Mit einem Projekt von Weltklasse zusammen mit der Expertise und dem Engagement unseres Explorations- und Entwicklungsteams bleiben wir auf Kurs für die Veröffentlichung einer Machbarkeitsstudie und Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) im dritten Quartal 2025.

27. Oktober 2024 - Vancouver, BC, Kanada, 28. Oktober 2024 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, ein Update zu Exploration und Entwicklung auf seiner zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Liegenschaft Shaakichiuwaanaan (die Liegenschaft oder das Projekt) - ehemals unter dem Namen Corvette - in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec zu veröffentlichen. Die Liegenschaft ist ganzjährig über eine Allwetterstraße zugänglich und liegt in der Nähe wichtiger Powerline-Infrastruktur.

Am 21. August 2024 veröffentlichte das Unternehmen eine robuste vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) zum Spodumen-Pegmatit CV5 in der Liegenschaft Shaakichiuwaanaan, die ein überzeugendes wirtschaftliches Szenario zur Entwicklung lieferte. Parallel zur PEA arbeitete das Unternehmen weiterhin an einer Sammlung unterschiedlicher Datensätze, Vergleichsstudien und ähnlicher interner Studien zur Unterstützung der Machbarkeitsstudie, die weiterhin auf Kurs zur Fertigstellung in der zweiten Jahreshälfte 2025 bleibt.

Die Arbeiten umfassen sowohl Feld- als auch Computerprogramme zu Bohrungen, technischen Arbeiten, Metallurgie, Schlitzproben, geologischer Kartierung, Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen, usw., die sich auf wichtige Erfordernisse zur Unterstützung der Machbarkeitsstudie und späterer potenzieller Produktion konzentrieren.

Explorationsbohrungen (CV5 Infill und CV13 Step-Out)

Von Anfang Juni bis zum 20. Oktober 2024 führte das Unternehmen Bohrungen über ungefähr 65.000 Meter (262 Bohrlöcher) in Shaakichiuwaanaan aus, und insgesamt wurden etwa 127.700 Meter (428 Bohrlöcher) im Jahr 2024 und bisher insgesamt mehr als 234,000 Meter (fast 800 Bohrlöcher) in der Liegenschaft ausgeführt (Abbildung 1).

Das primäre Ziel der nach der Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE") vom August 2024 am Spodumen-Pegmatit CV5 ausgeführten Bohrungen ist die Aufwertung von vermuteten Ressourcen zu angedeuteten Ressourcen, was einer für eine Machbarkeitsstudie benötigten robusteren Mineralressource mit zuversichtlicherer Klassifizierung entspricht.

Daher zielte das Infill-Bohrprogramm im Sommer und Herbst auf die als im Bergbauplan der PEA vom August 2024 als vermutet klassifizierten MRE-Blöcke ab, zusätzlich zu den in der andauernden Projektoptimierung beschriebenen Blöcken. Ungefähr 52.300 Meter (154 Bohrlöcher) wurden in CV5 im Rahmen dieses Programms, das die gesamten 4,6 Kilometer Streichenlänge in CV5 in verschiedenen Tiefen umspannte, ausgeführt (Abbildung 2, Abbildung 3, Abbildung 4, Abbildung 5 und Abbildung 6). Die Bohrungen wurden planmäßig Anfang Oktober abgeschlossen, und alle Probereihen gingen jetzt im Labor ein. Die bisher vom Labor empfangenen Analyseergebnisse wurden gesammelt und werden zusammen in einer nachfolgenden Pressemeldung veröffentlicht werden.

Das geologische Modell des Spodumen-Pegmatits CV5 wird weiterhin verbessert, basierend auf erhaltenen Infill-Bohrdaten und Kernanalysedaten. Sobald es im Herbst validiert wurde, wird das geologische Modell ein klassifiziertes Blockmodell untermauern, welches das Unternehmen an unabhängige technische Berater zur Verwendung als endgültiges Design für den Bergbauplan der Machbarkeitsstudie übergeben wird.

Angesichts der verbesserten geologischen Zuversicht, die aus dem extensiven Infill-Bohrprogramm 2024 in CV5 erwartet wird, sind die Bohrungen zur Ressourcenentwicklung jetzt weitgehend abgeschlossen. Dadurch werden sich die Gesamtbohrausgaben ab Ende des dritten Quartals 2025 bedeutend reduzieren.

Neben dem Infill-Bohrprogramm CV5 wurden insgesamt etwa 10.000 Meter (33 Bohrlöcher) im Spodumen-Pegmatit CV13 ausgeführt. Diese Bohrlöcher richteten sich auf eine Erweiterung der hochgradigen Zone Vega, die in den letzten Tagen des Winterprogramms 2024 entdeckt wurde (siehe Pressemeldungen vom 6. Mai und 7. Juli 2024). Ergebnisse aus dem Winter-Bohrprogramm umfassen 51,7 Meter mit 1,77 % Li2O, einschließlich 9,7 Meter mit 5,16 % Li2O (CV24-525) und 34,4 Meter mit 2,90 % Li2O, einschließlich 21,9 Meter mit 3,58 % Li2O (CV24-470). Ergebnisse aus dem Sommer-Herbst-Bohrprogramm in CV13 werden in einer späteren Pressemeldung veröffentlicht werden, sobald alle Analyseergebnisse vorliegen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77265/Patriot_281024_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Bohrlöcher, die nach den in der MRE vom August 2024 enthaltenen Bohrlöchern (grün) durch Bohrloch CV24-782 ausgeführt wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77265/Patriot_281024_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Die Allwetterstraße des Unternehmens, die sich südlich der Trans-Taiga-Road erstreckt, ermöglicht direkten Zugang zu den Bohranlagen im Spodumen-Pegmatit CV5.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77265/Patriot_281024_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3: Vier auf Gestelle montierte Bohranlagen, bereit zum Transport in das südwestliche Gebiet von CV5 über die Allwetterstraße des Unternehmens. Unterstützung durch Hubschrauber ist nicht erforderlich.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77265/Patriot_281024_DEPRCOM.004.png

Abbildung 4: Über einen Pfad zugängliches Bohrloch CV24-695, direkt neben CV5 gelegen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77265/Patriot_281024_DEPRCOM.005.png

Abbildung 5: Auf einer Fähre angelegtes Bohrloch CV24-697 auf einem flachen Gletschersee in CV5.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77265/Patriot_281024_DEPRCOM.006.png

Abbildung 6: Verarbeitung des Bohrkerns in einer Bohrkernanlage vor Ort.

Explorationsbohrungen (geotechnisch, hydrogeologisch und geomechanisch)

Die geotechnischen, hydrogeologischen und geomechanischen Kampagnen wurden alle auf die Untermauerung einer Machbarkeitsstudie für den Spodumen-Pegmatit CV5 in der Liegenschaft ausgerichtet. Daher wurde ein beträchtlicher Teil der Datensammlung im Jahr 2024 ausgeführt, und ein Großteil wird während des andauernden Sommer-Herbst-Programms abgeschlossen werden.

Geotechnik

Die geotechnische Kampagne im Projekt begann im Juni dieses Jahres und soll in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen werden. Die Kampagne beinhaltet mehr als 60 Bohrlöcher, wobei die meisten Bohrlöcher auch zur Sammlung hydrogeologischer Daten verwendet wurden. Geotechnische Bohrlöcher wurden an geplanten Infrastrukturstandorten, wie Verarbeitungsanlagen, Bergbaucamps, Lagerhalden, Abraumhalden sowie der geplanten offenen Grube ausgeführt (Abbildung 7 und Abbildung 8).

In jedem Bohrloch wurde das Abraumprofil und die Grundgesteinkontakte geprüft und verschieden Proben von Abraum und Grundgestein zur Granulometrie und anderen besonderen Analysen genommen. Die gesammelten Daten werden die Entwicklung verschiedener Infrastrukturstandorte, je nach Tragfähigkeit, Fundamentart und Baubedingungen, bestimmen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77265/Patriot_281024_DEPRCOM.007.png

Abbildung 7: Geotechnisches Bohrloch CV24-575 nordöstlich von CV5 am geplanten Infrastrukturstandort.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77265/Patriot_281024_DEPRCOM.008.png

Abbildung 8: Geotechnisches Bohrloch CV24-570 nördlich von CV5 am geplanten Infrastrukturstandort.

Hydrogeologie

Die hydrogeologische Kampagne für das Projekt begann im Jahr 2023 mit einem vorläufigen hydrogeologischen Modell für die Entwicklungsgebiete über Tage und unter Tage. Diese Kampagne wurde im Jahr 2024, ab Juni, erheblich erweitert und soll in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen werden. Das Hauptziel der Kampagne ist die Charakterisierung des oberflächennahen und tiefen Grundwasserfluss-Regimes im Projektgebiet. Dies beinhaltet die Messung von Wasserständen und die Definierung der hydraulischen Eigenschaften verschiedener Arten von Gestein und Abraum im Projektgebiet, mit besonderem Schwerpunkt auf dem unmittelbaren Gebiet des Vorkommens CV5.

Das hydrogeologische Programm 2024 umfasst mehr als 60 Bohrlöcher, einschließlich drei (3) Bohrlöcher mit größeren Durchmessern - ein (1) PQ-Bohrloch (Bohrloch-Durchmesser 122,6 mm) und zwei (2) 6-Zoll-Bohrlöcher, die für Langzeitpumptests geeignet sind. Diese hydrogeologischen Bohrlöcher wurden über geplanten Infrastrukturstandorten, wie Verarbeitungsanlagen, Bergbaucamps, Lagerhalden, Abraumhalden sowie den geplanten Entwicklungsgebieten für Abbau über Tage und unter Tage im Pegmatit CV5 ausgeführt.

Verschiedene Datensätze wurden aus den in diesen Bohrlöchern ausgeführten Tests abgeleitet. Diese beinhalten piezometrische Untersuchungen, Ausreißversuche, Packer-Tests und Grundwasserproben. Grundwassermessstellen wurden in mehr als 35 Bohrlöchern installiert und Tests durchgeführt (Abbildung 9). Packer-Tests wurden zur Definierung der hydraulischen Leitfähigkeit des Gesteins in Tiefen von 10 bis 300 Metern in 12 Bohrlöchern durchgeführt. Langzeitpumptests wurden an mehreren Standorten durchgeführt, einschließlich eines 6-tägigen Pumptests aus einem 6-Zoll-Bohrloch in CV5 zur Sammlung von Daten zur Grubenentwässerung (Abbildung 10). Wasserstände und Wasserqualität wurden während Pumptests im Pumpbohrloch sowie mehreren benachbarten Bohrlöchern/Seen aufgezeichnet. Die Ergebnisse werden bei Entwässerungstests zur Definierung der hydraulischen Eigenschaften des Gesteins, des Einflussradius und der Wasserquelle verwendet werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77265/Patriot_281024_DEPRCOM.009.png

Abbildung 9: Grundwassermessstelle in Bohrloch CV24-672, nördlich von CV5.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77265/Patriot_281024_DEPRCOM.010.png

Abbildung 10: Bohrloch CV24-696 (6-Zoll-Durchmesser), ausgeführt in CV5 für einen Langzeitpumptest zur Beurteilung der Entwässerung der Grube.

Geomechanik

Die geomechanische Kampagne begann im März 2024 mit sechs (6) Bohrlöchern und wurde in diesem Sommer und Herbst mit weiteren acht (8) Bohrlöchern fortgesetzt. Alle Bohrlöcher konzentrierten sich auf CV5 und wurden in verschiedenen Ausrichtungen ausgeführt, um Struktur- und Gesteinsartdaten der Kontakte im Pegmatit-Liegenden und -Hängenden und die verschiedenen Muttergesteinseinheiten bestmöglich zu erfassen (Abbildung 11). Punktlastversuche wurden am Bohrkern durchgeführt, und verschiedene Proben wurden zur Beurteilung von uniaxialer Kompressionskraft, triaxialer, direkter Scherfestigkeit und für andere Laborversuche genommen.

Außerdem sammelte das Unternehmen optische und akustische Televiewer-Daten (OTV-ATV) aus mehr als 30 Bohrlöchern (Abbildung 11 und Abbildung 13). Televiewer-Daten vermeiden die Verwendung von ausgerichtetem Kern, einer zeitaufwendigeren und teureren Alternative. Dieser Datensatz vermittelt direkte Informationen zu geologischen und Strukturmodellen.

Die gesammelten geomechanischen Daten dienen der Bestimmung von Parametern zur Gesteinsmechanik, die das Grubendesign über Tage und unter Tage in CV5 für die bevorstehende Machbarkeitsstudie unterstützen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77265/Patriot_281024_DEPRCOM.011.png

Abbildung 11: Geomechanisches Bohrloch CV24-689 innerhalb des geplanten Über-Tage-Gebiets in CV5.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77265/Patriot_281024_DEPRCOM.012.png

Abbildung 12: Das Televiewer-Testinstrument wird an Bohrloch CV24-492 installiert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77265/Patriot_281024_DEPRCOM.013.png

Abbildung 13: Sammlung von Televiewer-Untersuchungsdaten in Bohrloch CV24-492.

OBERFLÄCHENEXPLORATION

Das Oberflächenexplorationsprogramm wurde Anfang Oktober ausgeführt und beinhaltete zielgerichtete geologische Überschreitungen des vielversprechenden Lithium-Pegmatit-Korridors entlang des Lithium-Trends CV, Schlitzproben aus dem LCT-Pegmatit-Ausbiss und geologische Kartierung der Spodumen-Pegmatite CV5 and CV13. Das primäre Ziel des Programms sind Informationen zu den geologischen und Blockmodellen CV5 zur Unterstützung der Machbarkeitsstudie.

Insgesamt wurden 350 Meter an Schlitzproben in den Spodumen-Pegmatiten CV5 (116 m), CV13 (157 m) und CV14 (77 m) entnommen (Abbildung 13 und Abbildung 15). Mit der Methode und dem Ansatz von Schlitzproben werden Schlitze effektiv wie horizontale Bohrlöcher zum Zweck der Modellierung und Ressourcenschätzung behandelt und ermöglichen dadurch eine wichtige Kontrolle der Oberfläche

Insgesamt wurden 646 Oberflächengesteinsproben im Rahmen des Schürf- und Kartierungsprogramms genommen. Die Probenahmen umfassten eine Vielzahl von Zielen in den zentralen und westlichen Gebieten der Liegenschaft, wobei sich die geologische Kartierung hauptsächlich auf CV5 und in geringerem Ausmaß auf CV13 konzentrierte. Die Ergebnisse werden in nachfolgenden Pressemeldungen veröffentlicht werden, sobald die Analyseergebnisse vorliegen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77265/Patriot_281024_DEPRCOM.014.png

Abbildung 14: Schlitzproben aus dem primären Ausbiss am Spodumen-Pegmatit CV5.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77265/Patriot_281024_DEPRCOM.015.png

Abbildung 15: Gesägter Schlitz zur Markierung des Proben-Layouts im Spodumen-Pegmatit CV5.

NÄCHSTE SCHRITTE

Im Sommer-Herbst-Programm 2024 fanden die bisher umfassendsten Explorations- und Entwicklungsarbeiten vor Ort statt. Die Saisonarbeiten vor Ort sollen im November abgeschlossen werden, gefolgt von einer endgültigen Validierung der Datensätze und Integration in die übergreifende Machbarkeitsstudie, die für CV5 fortgeführt wird. Die zusammenfassenden Berichte, Modelle, Datensätze und Vergleichsstudien aus dem Sommer-Herbst-Programm werden Informationen für verbleibende Arbeiten an der Machbarkeitsstudie, die im Winter/Frühjahr 2025 nötig sein könnten, liefern.

Das Unternehmen bleibt auf Kurs, die Machbarkeitsstudie zum Spodumen-Pegmatit CV5 planmäßig im dritten Quartal 2025 fertigzustellen.

Qualifizierter Sachverständiger / sachkundige Person

Die Informationen in dieser Pressemeldung, die sich auf die Explorationsergebnisse des Konzessionsgebiets Shaakichiuwaanaan beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 1968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868) ist. Herr Smith hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Herr Smith ist ein Executive und Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. und besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (the JORC Code) zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemeldung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan1, die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie vermutet und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan mehrere andere Spodumen-Pegmatit-Cluster, die noch durch Bohrungen überprüft werden müssen, sowie bedeutende Gebiete mit vielversprechenden Trends, die noch bewertet werden müssen.

1 Die Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 ppm in der Kategorie vermutet) für Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) berichtet, Stichtag ist der 21. August 2024 (durch Bohrung CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Brad Seward

Vice President, Investor Relations

T: +61 400 199 471

E: bseward@patriotbatterymetals.com

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations - Nordamerika

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Haftungsausschluss Für Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, und die sich auf die Strategie des Unternehmens, den zukünftigen operativen Betrieb, die technischen Bewertungen, die Aussichten, die Pläne und die Ziele des Managements beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an Wörtern wie "planen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "vorhersehen", "glauben" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", " dürften" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über: die Bohrkampagne 2024, einschließlich deren Ergebnisse, den Zeitplan für die Veröffentlichung einer aktualisierten Mineralressourcenerklärung, den Zeitplan für die Veröffentlichung der Zusammenfassung der Umweltfeldprogramme, das Potenzial des Projekts und den Zeitplan für die Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie und der ESIA.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Informationen oder Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen oder Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den wichtigsten Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, zählen unter anderem, dass die geplanten Explorations- und Mineralressourcenschätzungen auf dem Konzessionsgebiet wie erwartet fortgesetzt werden, die Genauigkeit der Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Klassifizierung der Ressourcen als vermutet und die Annahmen, auf denen die Reserven- und Ressourcenschätzungen basieren, die langfristige Nachfrage nach Spodumen und dass die Explorations- und Erschließungsergebnisse weiterhin die aktuellen Pläne des Managements für die Erschließung des Konzessionsgebiets und die Erwartungen für das Projekt unterstützen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse des operativen Betriebs und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Pläne in Bezug auf das Projekt des Unternehmens umzusetzen, einschließlich des Zeitplans. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde und auf das in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sorgfältig zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erhalten, die sich auf die Geschäfte und operativen Betriebe des Unternehmens auswirken.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund der den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen den Anlegern helfen, die Geschäftspläne, die finanzielle Leistung und den Zustand des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Datum dieses Dokuments gemacht. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen qualifiziert alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Warnhinweise.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen (ASX Listing Rule 5.23)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit ASX Listing Rule 5.8 am 5. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung keine von der zuständigen Person überprüften neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person dargestellt werden, nicht wesentlich gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung geändert wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

