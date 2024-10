ANALYSE-FLASH: Goldman senkt ABB auf 'Neutral' - Ziel bleibt bei 52 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ABB bei unverändertem Kursziel von 52 Franken von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Daniela Costa begründete dies in ihrer am Dienstag vorliegenden Analyse mit dem guten Lauf der Aktien. Vergleichbare Werte hätten inzwischen im Schnitt mehr Potenzial als die Papiere des Automatisierungsspezialisten./ag/ajx

