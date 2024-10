Börse Frankfurt-News: "Bei Rohöl werden beiden Seiten gehandelt" (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - ?-l-ETCs und Indexfonds auf Aktien aus dem Verteidigungssegment werden im aktuellen Umfeld verstärkt gehandelt. Gold und Silber bleiben ebenfalls gut nachgefragt, wie die Händler berichten. Bei Kryptowährungen agiert die Kundschaft zumeist kurzfristig.

29. Oktober 2024. Im Vorfeld der in einer Woche anstehenden US-Präsidentschaftswahl bleiben globale Aktien-ETFs gut nachgefragt. Indexfonds wie der Invesco MSCI World (IE00B60SX394) und der Deka MSCI World (DE000ETFL508) werden laut Ivo Orlemann "immer gesucht". Großes Interesse beobachtet der Händler der ICF Bank auch an Produkten auf den US-Index Nasdaq 100. Der entsprechende ETF von Amundi (LU2197908721) sei "ein Standardprodukt, das bei uns immer relativ gut läuft". Rege gehandelt werden in diesem Segment auch die dreifach gehebelten ETFs von WisdomTree auf das Hightech-Barometer. Orlemann berichtet von Käufen auf der Long- und der Short-Seite (IE00BLRPRL42 bzw. IE00BLRPRJ20).

Bei den Branchen- und Themen-ETFs berichtet Leo Puschmann von Lang & Schwarz von etwas stärkerer Aktivität im Bereich der Energieversorger. Verkauft wird hier vor allem der iShares Global Clean Energy (IE00B1XNHC34). Orlemann berichtet im Gegenzug von anhaltenden Käufen des VanEck Defense (IE000YYE6WK5), des VanEck Uranium and Nuclear Technologies (IE000M7V94E1) und des Global X Uranium (IE000NDWFGA5). Alle drei Indexfonds enthalten potenzielle Profiteure der aktuellen militärischen Auseinandersetzungen. Zu beobachten seien dabei "regelmäßig kleinere Umsätze", was tendenziell für Depotbeimischungen spreche.

Bei der trading-affinen Kundschaft von Lang & Schwarz dreht sich wie schon in der Vorwoche sehr viel um Rohstoffe, wobei auf beiden Seiten des Marktes reger Handel zu beobachten ist. Im Fokus steht der ?-lpreis, nachdem es hier im Zuge des israelischen Vergeltungsschlag auf den Iran zu erhöhten Kursschwankungen gekommen war. Puschmann meldet starke Käufe des WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged (IE00BMTM6B32) und des WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short (IE00BLRPRK35).

Auch die Edelmetalle sind weiterhin ein Thema bei der Kundschaft. Während bei Lang & Schwarz die 3-fach gehebelte Long-Variante auf Gold (IE00B8HGT870) gehandelt wird, sind bei der ICF Bank vorrangig die "einfachen" ETCs von WisdomTree auf Gold (JE00B1VS3770) und Silber (JE00B1VS3333) gesucht. Ebenfalls im Fokus stehen Goldminenaktien, die über den VanEck Gold Miners (IE00BQQP9F84) und den VanEck Junior Gold Miners (IE00BQQP9G91) als Aktienpakete ins Depot geholt werden.

Im Segment der Kryptowährungen berichten die ETF-Spezialisten von einem etwas ruhigeren Handel. "Wenn, dann sehen wir Käufe", erklärt Puschmann und nennt als Umsatzspitzenreiter den WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287). Der wird auch bei Lang & Schwarz verstärkt gehandelt. Dasselbe gilt hier für das Pendant von VanEck (DE000A28M8D0). "Da haben wir immer etwas Umsatz in beide Richtungen". Einige Transaktionen verzeichnet der Händler auch für den WisdomTree Physical Ethereum (GB00BJYDH394) und den VanEck Solana (DE000A3GSUD3), wobei die Kundschaft hier nach Ansicht von Orlemann "vor allem die relativ hohe Volatilität für kurzfristiges Trading nutzt".

++++

Die Nachfrage nach Exchange Traded Funds ist zuletzt weiter gestiegen. Laut dem vierteljährlichen Bericht "Global Flows in ETFs" von Morningstar lag das globale Vermögen der ETF-Branche per Ende September mit 13,4 Billionen Dollar fast 40 Prozent über dem Vorjahreswert. Mehr als ein Drittel dieses Anstiegs ist Nettomittelzuflüssen zu verdanken, der Rest resultiert aus Kurssteigerungen. Für die europäische ETF-Branche zeichnet sich ein neues Rekordjahr ab. Hier beliefen sich die Nettomittelzuflüsse in den ersten neun Monaten 2024 nach ersten Schätzungen auf 161 Milliarden Euro, wodurch das Gesamtvermögen zum ersten Mal überhaupt auf über 2 Billionen Euro geklettert ist. Besonders stark nachgefragt wurden im laufenden Jahr bislang Aktien- und Anleihen-ETFs.

++++

Von Thomas Koch, 29. Oktober 2024, © Deutsche Börse

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)