EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI 1-9/2024: EUR 856 Millionen Konzernergebnis ohne Russland und Belarus, ROE-Ausblick für 2024 aufgrund höherer Vorsorgen in Polen nach unten korrigiert

EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Raiffeisen Bank International AG: RBI 1-9/2024: EUR 856 Millionen Konzernergebnis ohne Russland und Belarus, ROE-Ausblick für 2024 aufgrund höherer Vorsorgen in Polen nach unten korrigiert



29.10.2024 / 18:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





RBI 1-9/2024: EUR 856 Millionen Konzernergebnis ohne Russland und Belarus, ROE-Ausblick für 2024 aufgrund höherer Vorsorgen in Polen nach unten korrigiert

Konzernergebnis ohne Beiträge aus Russland und Belarus von EUR 856 Millionen, inklusive Vorsorgen für CHF- und EUR-Hypothekarkredite in Polen in Höhe von EUR 493 Millionen

Kernerträge ohne Russland und Belarus im Quartalsvergleich mit EUR 1.481 Millionen leicht gesunken, spiegelt verhaltene Geschäftstätigkeit im 3. Quartal wider

Neubildungsquote für den Konzern ohne Russland und Belarus stabil bei rund 30 Basispunkten im 3. Quartal

Harte Kernkapitalquote ohne Russland gestiegen auf 15,3% (für gesamten Konzern unverändert bei 17,8%)

Russland: beschleunigte Risikominderung – Abbau der Kundenkredite um fast 67% seit dem Höhepunkt im 2. Quartal 2022 und um 23% im Quartalsvergleich, Rückgang der Einlagen auf Girokonten um 26% im Quartalsvergleich

ROE-Ausblick für 2024 auf 7,5% (ohne Russland und Belarus) angepasst

Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-9/2024 1-9/2023 Q3/2024 Q2/2024 Zinsüberschuss 4.355 4.190 1.461 1.440 Provisionsüberschuss 2.077 2.364 686 722 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value- 98 205 39 42 Verwaltungsaufwendungen (2.893) (2.874) (970) (986) Betriebsergebnis 3.821 4.030 1.286 1.271 Übriges Ergebnis (571) (589) (164) (260) Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben (191) (259) (30) (21) Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte (94) (251) (46) (23) Ergebnis vor Steuern 2.966 2.931 1.047 967 Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen 2.253 2.274 817 715 Konzernergebnis 2.083 2.114 758 661

Bilanz in EUR Millionen 30/9/2024 31/12/2023 Forderungen an Kunden 100.105 99.434 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 120.300 119.353 Bilanzsumme 205.981 198.241 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 97.736 93.664

Bankspezifische Kennzahlen 30/9/2024 31/12/2023 NPE Ratio 2,0% 1,9% NPE Coverage Ratio 51,8% 51,7% Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 17,8% 17,3% Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 22,0% 21,5%

Kennzahlen 1-9/2024 1-9/2023 Q3/2024 Q2/2024 Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,96% 2,81% 2,97% 2,92% Cost/Income Ratio 42,7% 41,2% 42,6% 43,2% Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,25% 0,25% 0,27% 0,27% Konzern-Return-on-Equity 15,9% 17,4% 17,7% 15,1% Ergebnis je Aktie in EUR 6,09 6,19 2,22 1,93

Ausblick

Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland und Belarus. Der Ausblick für 2024 für den gesamten RBI-Konzern einschließlich Russland und Belarus wurde angesichts der beschleunigten Reduzierung der Geschäftstätigkeit in Russland ausgesetzt.

Ausblick 2024 RBI ohne RU/BY Zinsüberschuss in EUR rund 4,1 Mrd. Provisionsüberschuss in EUR rund 1,8 Mrd. Forderungen an Kunden (Wachstum) 4 bis 5% Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,3 Mrd. Cost/Income Ratio rund 52% Neubildungsquote (vor Berücksichtigung von Overlays) bis zu 35 BP Konzern-Return-on-Equity rund 7,5% Harte Kernkapitalquote rund 14,7%* *Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA

Head of Group Investor Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Wien, Österreich

ir@rbinternational.com

Telefon +43-1-71 707-2089

www.rbinternational.com

Ende der Insiderinformation

29.10.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Vienna Österreich Telefon: +43-1-71707-2089 Fax: +43-1-71707-2138 E-Mail: ir@rbinternational.com Internet: www.rbinternational.com ISIN: AT0000606306 WKN: A0D9SU Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2018473

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2018473 29.10.2024 CET/CEST