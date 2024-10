EQS-News: Q3 2024: HelloFresh Gruppe erzielt währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 1,9 % gegenüber dem Vorjahr und bereinigtes EBITDA („AEBITDA“) von €72 Millionen

EQS-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Q3 2024: HelloFresh Gruppe erzielt währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 1,9 % gegenüber dem Vorjahr und bereinigtes EBITDA („AEBITDA“) von €72 Millionen



von €72 Millionen

Gruppenumsatz in der Berichtswährung Euro von rund €1,83 Milliarden in Q3 2024 (Q3 2023: €1,80 Milliarden)

Gruppen AEBITDA erreicht €72 Millionen in Q3 2024 (Q3 2023: €69 Millionen) und liegt damit deutlich über den Markterwartungen, angetrieben durch verbesserte Marketingeffizienz

Kochboxen Produktkategorie erwirtschaftet in Q3 2024 ein AEBITDA von €109 Millionen, eine Marge von 8,5 %, die besser ist als im Vorjahreszeitraum

Ready-to-Eat („RTE“) verzeichnet weiterhin ein starkes Umsatzwachstum (währungsbereinigt um 39,9 % gegenüber dem Vorjahr) und erwirtschaftet eine leicht positive AEBITDA-Marge von 1,3 % in Q3 2024

Berlin, 29. Oktober 2024 – Die HelloFresh SE („HelloFresh” oder „Gesellschaft”) veröffentlichte heute ihre Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2024. Die HelloFresh Gruppe erzielte einen Quartalsumsatz in der Berichtswährung Euro von rund €1,83 Milliarden, was einem währungsbereinigten Wachstum von 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (Q3 2023: €1,80 Milliarden). Das Umsatzwachstum wurde durch eine kontinuierliche Steigerung des durchschnittlichen Bestellwerts (average order value, AOV) um währungsbereinigt 3,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum getrieben, wodurch ein leichter erwarteter Rückgang an Bestellungen der Gruppe mehr als ausgeglichen wurde.

Aufgeschlüsselt nach Produktkategorien verringerte sich der Umsatz der Kochboxen Produktkategorie im Vergleich zum Vorjahr währungsbereinigt um (9,3) % auf €1,28 Milliarden (Q3 2023: €1,41 Milliarden). Dieser vorübergehende Umsatzrückgang stellt eine Fortsetzung der Trends vorheriger Quartale dar, die auf eine Normalisierung der Größe neuer Kundenkohorten und den disziplinierten Fokus der Gesellschaft auf die Erzielung einer starken Kapitalrendite für ihre Marketingausgaben zurückzuführen sind. Bestehende Kundinnen und Kunden zeigen weiterhin ein robustes Verhalten, das sich in hohen Bestellraten und einer hohen Kundenbindung ausdrückt. Die RTE-Produktkategorie wächst weiterhin stark und verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 39,9 % auf €529 Millionen (Q3 2023: €378 Millionen) und entwickelt sich rasch zu einem bedeutenden und profitablen Geschäft.

Der Deckungsbeitrag der HelloFresh Gruppe lag in Q3 2024 bei 24,3 %[1] des Gruppenumsatzes gegenüber 25,6 % im Vorjahreszeitraum. Die Gesellschaft ist dabei, den Abstand des Deckungsbeitrags zum Vorjahr sukzessive zu verringern, indem sie die Produktivität ihrer RTE Standorte und bestehenden Kochboxen Standorte schrittweise verbessert, was durch die Anlaufkosten der neuen Produktionsstandorte in Deutschland und Großbritannien, wie zuvor beschrieben, etwas ausgeglichen wird.

Fokus auf Effizienz im Marketing

Die HelloFresh Gruppe erreichte im dritten Quartal 2024 ein AEBITDA von €72 Millionen (Q3 2023: €69 Millionen), was einer Marge von 3,9 % (Q3 2023: 3,8 %) auf Gruppenebene entspricht. Dies ist in erster Linie auf die disziplinierte Fokussierung der Gesellschaft auf die Erzielung einer hohen Rendite bei ihren Marketingausgaben zurückzuführen. Die Marketingausgaben der Gruppe sanken im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr in relativen und leicht auch in absoluten Zahlen.

Das AEBITDA der Kochboxen Produktkategorie stieg im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr in absoluten Zahlen, hauptsächlich dank der Effizienzmaßnahmen im Marketing, auf €109 Millionen, was einer Marge von 8,5 % entspricht (Q3 2023: 5,8 %). RTE erreichte im dritten Quartal 2024 eine Marge von 1,3 % (Q3 2023: 8,0%). In den kommenden Quartalen wird die Steigerung der RTE-Marge durch kontinuierliche Verbesserungen bei der Bestellungsabwicklung und der Arbeitsproduktivität vorangetrieben.

„Bei Kochboxen liegt unser Fokus in den nächsten Quartalen darauf, das bereits hervorragende Angebot für unsere Kundinnen und Kunden weiter zu verbessern, und zwar durch eine größere Auswahl an Gerichten, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und ein höheres Serviceniveau. Wir streben außerdem eine deutliche Steigerung des freien Cashflows und der Rentabilität für die Gruppe an und haben erste entscheidende Schritte unternommen, wie zum Beispiel eine gezieltere Kundengewinnung für unsere Kochboxenmarken und die Anpassung unserer Produktionsstandorte. Wir sehen, dass sich diese Schritte allmählich in den Zahlen widerspiegeln“, sagte Dominik Richter, Mitgründer und CEO von HelloFresh.

„Der größte Wachstumstreiber der HelloFresh Gruppe, sowohl für den Umsatz als auch für den Gewinn, wird in den nächsten drei Jahren unsere RTE-Produktkategorie sein. Heute sind wir bereits US-Marktführer im Bereich RTE und haben das Produkt, die Technologie und die Herstellungsfähigkeiten für Fertiggerichte entwickelt, um zahlreiche weitere Menschen weltweit mit unseren RTE Produkten zu erreichen", so Dominik Richter weiter.

Aktualisierungen der Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Die Gesellschaft plant, sich auch in den kommenden Quartalen weiterhin stark auf disziplinierte Marketinginvestitionen zu konzentrieren. Infolgedessen zielt die Gesellschaft darauf ab, weniger, aber im Durchschnitt profitablere Kunden zu gewinnen. Das bedeutet, dass die Gesellschaft für das vierte Quartal 2024 weniger für Marketing ausgeben will als im selben Quartal des Vorjahres, insbesondere in der zweiten Hälfte des Quartals, wenn das Umfeld für die Kundenakquise in der Regel saisonal weniger günstig ist.

Infolgedessen reduziert die Gesellschaft ihre Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2024 für die HelloFresh Gruppe auf währungsbereinigter Basis von bisher zwischen 2 % und 8 % auf jetzt zwischen 1,0 % und 1,7 %. Angesichts des starken AEBITDA im dritten Quartal 2024 und der kontinuierlichen Fokussierung auf die Marketingeffizienz hebt die Gesellschaft das untere Ende ihrer AEBITDA-Prognose um €10 Millionen an. Die AEBITDA-Prognose für die HelloFresh Gruppe für das Geschäftsjahr 2024 ändert sich daher von bisher zwischen €350 Millionen und €400 Millionen auf nunmehr zwischen €360 Millionen und €400 Millionen.

Kennzahlen

Konzern

Q3 2024 Q3 2023 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 27,46 27,99 (1,9 %) Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 231,2 236,6 (2,3 %) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 66,2 64,2 3,2 % Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR) (ohne Einzelhandel) 66,6 64,2 3,8 %

Nordamerika

Q3 2024 Q3 2023 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 15,69 16,04 (2,2 %) Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 124,2 128,3 (3,1 %) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 77,2 74,9 3,1 % Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR) (ohne Einzelhandel) 78,1 74,9 4,3 %

International

Q3 2024 Q3 2023 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 11,77 11,95 (1,5 %) Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 107,0 108,4 (1,3 %) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 51,6 49,7 3,7 % Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR) (ohne Einzelhandel) 51,2 49,7 3,0 %

Ertragslage

Konzern

Q3 2024 Q3 2023 YoY Umsatzerlöse (in EUR Mio.) 1.828,4 1.804,0 1,4 % Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 1.838.2 1.804,0 1,9 % Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 440,8 461,0 (4,4 %) Deckungsbeitrag 1 (in % der Umsatzerlöse) 24,1 % 25,6 % (1,4 pp) Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen)( in EUR Mio.) 444,0 461,0 (3,7 %) Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen)( in % der Umsatzerlöse) 24,3 % 25,6 % (1,3 pp) AEBITDA (in EUR Mio.) 72,1 69,2 4,2 % AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 3,9 % 3,8 % 0,1 pp AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) 6,7 14,1 (52,3 %) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in % der Umsatzerlöse) 0,4 % 0,8 % (0,4 pp)

Nordamerika

Q3 2024 Q3 2023 YoY Umsatzerlöse 2 (in EUR Mio.) 1.212,0 1.201,7 0,9 % Umsatzerlöse 2 auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 1.226,0 1.201,7 2,0 % Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 319,5 330,8 (3,4 %) Deckungsbeitrag 1 (in % der Umsatzerlöse) 26,1 % 27,3 % (1,2 pp) Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen)( in EUR Mio.) 319,5 330,8 (3,4 %) Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen)( in % der Umsatzerlöse) 26,1 % 27,3 % (1,2 pp) AEBITDA (in EUR Mio.) 74,0 83,3 (11,2 %) AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 6,1 % 6,9 % (0,8 pp) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) 44,5 57,3 (22,3 %) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in % der Umsatzerlöse) 3,7 % 4,7 % (1,1 pp)

International

Q3 2024 Q3 2023 YoY Umsatzerlöse 2 (in EUR Mio.) 616,5 602,3 2,4 % Umsatzerlöse 2 auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 612,3 602,3 1,7 % Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 137,3 144,9 (5,2 %) Deckungsbeitrag 1 (in % der Umsatzerlöse) 21,9 % 23,8 % (1,8 pp) Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen)( in EUR Mio.) 134,1 144,9 (7,4 %) Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen)( in % der Umsatzerlöse) 21,4 % 23,8 % (2,4 pp) AEBITDA (in EUR Mio.) 34,7 23,7 46,5 % AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 5,5 % 3,9 % 1,7 pp AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) 11,1 5,0 122,6 % AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in % der Umsatzerlöse) 1,8 % 0,8 % 1,0 pp

1 Ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung.

2 Externe Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kundinnen und Kunden.

Produktkategorie

Q3 2024 Q3 2023 YoY Umsatzerlöse 1 (in EUR Mio.) Kochboxen 1.277,9 1.413,9 (9,6 %) Fertiggerichte 524,5 378,2 38,7 % Andere 26,1 11,9 118,7 % Umsatzerlöse 1 auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) Kochboxen 1.282,5 1.413,9 (9,3 %) Fertiggerichte 529,3 378,2 39,9 % Andere 26,3 11,9 120,9 % AEBITDA (in EUR Mio.) Kochboxen 108,6 81,7 33,0 % Fertiggerichte 6,7 30,1 (77,9 %) Others (6,6) (4,8) 37,7 % Holding (36,6) (37,8) (3,1 %) AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) Kochboxen 8,5 % 5,8 % 2,7 pp Fertiggerichte 1,3 % 8,0 % (6,7 pp) Andere (25,4 %) (40,3 %) 14,9 pp

1 Externe Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kundinnen und Kunden.

Über HelloFresh

Die HelloFresh Gruppe ist eine globale Food Solutions Gruppe und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Irland und Spanien tätig. Im dritten Quartal 2024 lieferte die HelloFresh Gruppe weltweit mehr als 231 Millionen Mahlzeiten aus. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Die HelloFresh Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand, Dublin und Barcelona.

Pressekontakt Sophie Kohoutek

Senior Manager Corporate Communications

HelloFresh Group

sophie.kohoutek@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com +49 (0) 157 85510407

[1] Ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung und Wertminderungsaufwand

