^PARIS, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 24. Oktober wurde im Pariser Louvre

die thematische Kunstausstellung ?Brocade and embroidery, a fibre which connects us" (Brokat und Stickerei - eine Faser, die uns verbindet) eröffnet. Diese Veranstaltung markiert den Auftakt der ?Nanjing-Woche" 2024 und ist Teil einer Reihe von kulturellen Austauschaktivitäten zwischen China und Frankreich. Brigitte Macron, die First Lady Frankreichs, besuchte die thematische Ausstellung Nanjings und zeigte sich sehr interessiert an den ausgestellten Kunsthandwerken. Sie hob die Bemühungen Nanjings hervor, den chinesisch- französischen Kulturaustausch zu fördern. Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3386/eng) Die Ausstellung, die im Rahmen der International Heritage Fair, einer bedeutenden globalen Kulturveranstaltung, stattfindet, ist in drei Bereiche gegliedert: ?Himmlische Gewänder", ?Webmaschinen" und ?Generalüberholte Bekleidung". Sie präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, darunter Relikte der Yunjin-Kultur, Textilien der Ost-West-Fusion und moderne Installationskunst. Im Rahmen des chinesisch-französischen Residenzprogramms ?Splendid" wurden zudem gemeinsame Werke von drei renommierten Designern sowie Trägern des immateriellen Kulturerbes aus Nanjing ausgestellt. Huang Xiaoxian, eine zeitgenössische Origami-Künstlerin und Designerin aus Nanjing, demonstrierte dem Publikum das Falten eines traditionellen chinesischen Liebesbriefes. Die filigrane traditionelle Handwerkskunst fand großen Anklang bei Vertretern wie der französischen Handels- und Handwerkskammer, der französischen Bauföderation und der französischen Kunstgewerkschaft. Die Exponate, die traditionelles chinesisches Kunsthandwerk mit modernem Modedesign verbanden, zogen auch die Aufmerksamkeit vieler junger Besucher auf sich, die ihre Erlebnisse begeistert online teilten. Die Besucher äußerten ihre Bewunderung dafür, wie Nanjing die Kunst des Handwebens in einer Zeit der maschinellen Produktion bewahrt hat. Sie bemerkten, dass die exquisiten modernen Artefakte, die von der Yunjin-Kultur inspiriert sind, perfekte Souvenirs für Reisende sind. Durch die Ausstellung lernten sie eine traditionellere, vielfältigere und innovativere Seite Chinas und Nanjings kennen, was viele dazu inspirierte, ihr nächstes Reiseziel zu planen. Die ?Nanjing-Woche" 2024, die vom Information Office of the Nanjing Municipal People's Government organisiert wird, umfasst auch Veranstaltungen wie den kulturellen Austausch zum Thema Seidenstraße und Städtedialoge in Frankreich. Damit soll die chinesisch-französische Freundschaft durch gegenseitiges Lernen weiter gestärkt werden. Seit ihrer Einführung im Jahr 2015 hat sich die ?Nanjing-Woche" zu einer bedeutenden Plattform für den kulturellen Austausch entwickelt. Sie findet nun bereits zum neunten Mal in Folge statt und wird in weltbekannten Städten wie Mailand, London und New York ausgerichtet - mit über 100 Veranstaltungen, die Nanjing als internationales Symbol etablieren und die kulturelle Vielfalt Chinas zur Schau stellen. Quelle: The Information Office of the Nanjing Municipal People's Government °