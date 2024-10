GNW-Adhoc: Novartis setzt die starke Dynamik im dritten Quartal fort mit Steigerungen beim Umsatz (+10%) und operativen Kernergebnis (+20%) sowie wichtigen Innovationsmeilensteinen; Prognose für 2024 angehoben

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR * Der Nettoumsatz wuchs im dritten Quartal um +10% (kWk(1), +9% USD), das operative Kernergebnis verbesserte sich um +20% (kWk, +17% USD) * Das Umsatzwachstum beruhte auf der weiterhin starken Performance von Entresto (+26% kWk), Cosentyx (+28% kWk), Kisqali (+43% kWk), Kesimpta (+28% kWk), Pluvicto (+50% kWk) und Leqvio (+119% kWk) * Die operative Kerngewinnmarge stieg um +340 Basispunkte (kWk) auf 40,1%, vor allem aufgrund des höheren Nettoumsatzes * Das operative Ergebnis verbesserte sich im dritten Quartal um +123% (kWk, +106% USD), der Reingewinn stieg um +121% (kWk, +111% USD) * Der Kerngewinn pro Aktie wuchs im dritten Quartal um +20% (kWk, +18% USD) auf USD 2,06 * Der Free Cashflow(1 )belief sich im dritten Quartal infolge eines höheren Nettogeldflusses aus operativer Tätigkeit auf USD 6,0 Milliarden (+18% USD) * In den ersten neun Monaten wurde eine starke Performance verzeichnet, der Umsatz stieg um +11% (kWk, +9% USD), und das operative Kernergebnis verbesserte sich um +20% (kWk, +17% USD) * Ausgewählte Meilensteine der Innovation im dritten Quartal: * FDA-Zulassung und positives CHMP-Gutachten für Kisqali bei HR- positivem/HER2-negativem Brustkrebs in den Frühstadien II und III * Beschleunigte FDA-Zulassung von Fabhalta bei Immunglobulin-A- Nephropathie (IgAN) * FDA-Zulassungsantrag für Pluvicto bei metastasierendem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) vor Behandlung mit Taxanen * Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angehoben(2) * Nettoumsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erwartet (bisher: hoher einstelliger bis niedriger zweistelliger Prozentbereich) * Wachstum des operativen Kernergebnisses im hohen Zehnerbereich erwartet (bisher: mittlerer bis hoher Zehnerbereich) 1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS- Kennzahlen finden sich auf Seite 46 der in englischer Sprache vorhandenen Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2. Einzelheiten zu den Annahmen zur Prognose finden sich auf Seite 9. Basel, 29. Oktober 2024 - Die Ergebnisse des dritten Quartals 2024 kommentierte Vas Narasimhan, CEO von Novartis: «Novartis hat im dritten Quartal erneut eine starke operative Performance mit einem Umsatzwachstum von 10% und einer Steigerung des operativen Kernergebnisses um 20% erzielt. Alle entscheidenden Wachstumstreiber haben zu dieser Dynamik beigetragen. Wir haben bedeutende Indikationserweiterungen für Kisqali bei Brustkrebs im Frühstadium sowie für Fabhalta bei Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) erhalten und die Einreichung der PSMAfore-Daten zu Pluvicto in den USA abgeschlossen. Dank der Dynamik unseres Geschäfts und unserer Pipeline konnten wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr erneut anheben und sind in Bezug auf unsere mittelfristige Prognose nach wie vor sehr zuversichtlich.» Kennzahlen Fortzuführende Geschäftsbereiche(1) -------------------------------------------------------------- 3. 3. Quartal Quartal Veränderung 9 Monate 9 Monate Veränderung 2024 2023 in % 2024 2023 in % Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk ------------------------------------------------------------------------------- Nettoumsatz 12 823 11 782 9 10 37 164 34 017 9 11 ------------------------------------------------------------------------------- Operatives Ergebnis 3 627 1 762 106 123 11 014 7 187 53 61 ------------------------------------------------------------------------------- Reingewinn 3 185 1 513 111 121 9 119 5 934 54 62 ------------------------------------------------------------------------------- Gewinn pro Aktie (USD) 1,58 0,73 116 127 4,50 2,84 58 67 ------------------------------------------------------------------------------- Free Cashflow 5 965 5 043 18 12 618 11 019 15 ------------------------------------------------------------------------------- Operatives Kernergebnis 5 145 4 405 17 20 14 635 12 551 17 20 ------------------------------------------------------------------------------- Kernreingewinn 4 133 3 585 15 17 11 822 10 320 15 18 ------------------------------------------------------------------------------- Kerngewinn pro Aktie (USD) 2,06 1,74 18 20 5,83 4,95 18 21 ------------------------------------------------------------------------------- 1. Wie auf Seite 35 der in englischer Sprache vorhandenen Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts definiert, umfassen die fortzuführenden Geschäftsbereiche die zurückbehaltenen Geschäftsaktivitäten von Novartis, bestehend aus dem Geschäft mit innovativen Arzneimitteln sowie den fortzuführenden Konzernaktivitäten; die aufgegebenen Geschäftsbereiche umfassen die operativen Ergebnisse des Geschäfts von Sandoz. Strategie Unser Fokus Novartis hat die Transformation zu einem rein auf innovative Arzneimittel spezialisierten Unternehmen im Jahr 2023 abgeschlossen. Unser Fokus richtet sich klar auf vier therapeutische Kernbereiche (Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen; Immunologie; Neurologie; Onkologie). In jedem dieser Bereiche verfügen wir über mehrere bedeutende Arzneimittel im Markt und Produktkandidaten in der Pipeline, die auf eine hohe Krankheitslast eingehen und bedeutendes Wachstumspotenzial aufweisen. Neben zwei etablierten Technologieplattformen (Chemie und Biotherapeutika) erhalten drei neue Plattformen (Gen- und Zelltherapie, Radioligandentherapie und xRNA) Vorrang bei weiteren Investitionen in neue Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Geografisch konzentrieren wir uns auf das Wachstum in unseren vorrangigen Märkten: USA, China, Deutschland und Japan. Unsere Prioritäten 1. Wachstum beschleunigen: Erneutes Augenmerk auf die Entwicklung hochwertiger Medikamente (neue Wirkstoffe) und Fokussierung auf erfolgreiche Neueinführungen, mit einer reichhaltigen Pipeline in unseren therapeutischen Kernbereichen. 2. Rendite erzielen: Weitere Verankerung operativer Höchstleistungen und Verbesserung der Finanzergebnisse. Novartis geht bei der Kapitalzuweisung weiterhin diszipliniert und aktionärsorientiert vor, wobei ein beträchtlicher Cashflow und eine starke Kapitalstruktur für anhaltende Flexibilität sorgen. 3. Basis stärken: Freisetzung des Leistungspotenzials unserer Mitarbeitenden, Ausbau von Datenwissenschaft und -technologie sowie weiterer Aufbau des Vertrauens in der Gesellschaft. Finanzergebnisse Nach der am 15. September 2023 erfolgten Genehmigung des Spin-offs von Sandoz durch die Aktionäre wies Novartis ihren konsolidierten Abschluss als «fortzuführende Geschäftsbereiche» und «aufgegebene Geschäftsbereiche» aus. Die fortzuführenden Geschäftsbereiche umfassen die zurückbehaltenen Geschäftsaktivitäten von Novartis, bestehend aus dem Geschäft mit innovativen Arzneimitteln und den fortzuführenden Konzernaktivitäten. Die aufgegebenen Geschäftsbereiche umfassen die Division Sandoz und ausgewählte Teile der Aktivitäten von Corporate, die dem Geschäft von Sandoz zuzuordnen sind, wie auch bestimmte Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Spin-off. Die nachfolgenden Kommentare konzentrieren sich auf die fortzuführenden Geschäftsbereiche. Darüber hinaus werden Informationen zu den aufgegebenen Geschäftsbereichen zur Verfügung gestellt. Fortzuführende Geschäftsbereiche Drittes Quartal Der Nettoumsatz belief sich auf USD 12,8 Milliarden (+9%, +10% kWk), wobei Volumensteigerungen 12 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten. Generikakonkurrenz wirkte sich mit 2 Prozentpunkten negativ aus, während die Preisentwicklung keine Auswirkung hatte. Das operative Ergebnis erreichte USD 3,6 Milliarden (+106%, +123% kWk) und war vor allem von geringeren Wertminderungen und einem höheren Nettoumsatz geprägt, die durch höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung teilweise absorbiert wurden. Der Reingewinn belief sich auf USD 3,2 Milliarden (+111%, +121% kWk) und war vor allem durch das höhere operative Ergebnis geprägt. Der Gewinn pro Aktie betrug USD 1,58 (+116%, +127% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien. Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 5,1 Milliarden (+17%, +20% kWk) und war hauptsächlich auf den höheren Nettoumsatz zurückzuführen, der durch höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung teilweise absorbiert wurde. Die operative Kerngewinnmarge stieg um 2,7 Prozentpunkte (+3,4 Prozentpunkte kWk) auf 40,1% des Nettoumsatzes. Der Kernreingewinn betrug USD 4,1 Milliarden (+15%, +17% kWk) und beruhte vor allem auf der Verbesserung des operativen Kernergebnisses. Der Kerngewinn pro Aktie erreichte USD 2,06 (+18%, +20% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien. Der Free Cashflow der fortzuführenden Geschäftsbereiche belief sich auf USD 6,0 Milliarden (+18% USD), gegenüber USD 5,0 Milliarden im Vorjahresquartal. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf einen höheren Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit der fortzuführenden Geschäftsbereiche. Neun Monate Der Nettoumsatz belief sich auf USD 37,2 Milliarden (+9%, +11% kWk), wobei Volumensteigerungen 14 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten. Generikakonkurrenz wirkte sich mit 2 Prozentpunkten negativ aus, während die Preisentwicklung einen negativen Effekt von 1 Prozentpunkt hatte. Das operative Ergebnis betrug USD 11,0 Milliarden (+53%, +61% kWk) und beruhte vor allem auf dem höheren Nettoumsatz sowie geringeren Wertminderungen und Restrukturierungskosten, teilweise absorbiert durch einen einmaligen Ertrag aus Rechtsfällen im Vorjahr sowie durch höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung. Der Reingewinn belief sich auf USD 9,1 Milliarden (+54%, +62% kWk) und war vor allem durch das höhere operative Ergebnis geprägt. Der Gewinn pro Aktie betrug USD 4,50 (+58%, +67% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien. Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 14,6 Milliarden (+17%, +20% kWk) und war hauptsächlich auf den höheren Nettoumsatz zurückzuführen, der durch höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung teilweise absorbiert wurde. Die operative Kerngewinnmarge stieg um 2,5 Prozentpunkte (+3,2 Prozentpunkte kWk) auf 39,4% des Nettoumsatzes. Der Kernreingewinn betrug USD 11,8 Milliarden (+15%, +18% kWk) und beruhte vor allem auf der Verbesserung des operativen Kernergebnisses. Der Kerngewinn pro Aktie erreichte USD 5,83 (+18%, +21% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien. Der Free Cashflow der fortzuführenden Geschäftsbereiche belief sich auf USD 12,6 Milliarden (+15% USD), gegenüber USD 11,0 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Zurückzuführen war diese Zunahme auf einen höheren Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit der fortzuführenden Geschäftsbereiche. Aufgegebene Geschäftsbereiche Die aufgegebenen Geschäftsbereiche umfassen die Division für Generika und Biosimilars von Sandoz, bestimmte Aktivitäten von Corporate, die Sandoz zuzuordnen sind, wie auch bestimmte andere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Spin-off des Geschäfts von Sandoz. Drittes Quartal Da der Spin-off von Sandoz am 3. Oktober 2023 abgeschlossen worden war, wurden im dritten Quartal 2024 keine operativen Ergebnisse im Zusammenhang mit den aufgegebenen Geschäftsbereichen erfasst. Im dritten Quartal 2023 belief sich der Nettoumsatz der aufgegebenen Geschäftsbereiche auf USD 2,5 Milliarden, der operative Verlust betrug USD 86 Millionen, und der Reingewinn der aufgegebenen Geschäftsbereiche lag bei USD 250 Millionen. Nähere Angaben finden sich in der Kurzfassung des in englischer Sprache vorhandenen konsolidierten Zwischenabschlusses unter Note 3 «Significant acquisition of businesses and spin-off of Sandoz business» und Note 11 «Discontinued operations». Neun Monate Da der Spin-off von Sandoz am 3. Oktober 2023 abgeschlossen worden war, wurden in den ersten neun Monaten 2024 keine operativen Ergebnisse im Zusammenhang mit den aufgegebenen Geschäftsbereichen erfasst. In den ersten neun Monaten 2023 belief sich der Nettoumsatz der aufgegebenen Geschäftsbereiche auf USD 7,4 Milliarden, das operative Ergebnis betrug USD 265 Millionen, und der Reingewinn der aufgegebenen Geschäftsbereiche lag bei USD 440 Millionen. Nähere Angaben finden sich in der Kurzfassung des in englischer Sprache vorhandenen konsolidierten Zwischenabschlusses unter Note 3 «Significant acquisition of businesses and spin-off of Sandoz business» und Note 11 «Discontinued operations». Gesamtes Unternehmen Drittes Quartal Der Reingewinn des gesamten Unternehmens belief sich im dritten Quartal 2024 auf USD 3,2 Milliarden, gegenüber USD 1,8 Milliarden im Vorjahr. Der unverwässerte Gewinn pro Aktie betrug USD 1,58 gegenüber USD 0,85 im Vorjahresquartal. Der Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit des gesamten Unternehmens belief sich auf USD 6,3 Milliarden, und der Free Cashflow betrug USD 6,0 Milliarden. Neun Monate Der Reingewinn des gesamten Unternehmens belief sich in den ersten neun Monaten 2024 auf USD 9,1 Milliarden, gegenüber USD 6,4 Milliarden im Vorjahr. Der unverwässerte Gewinn pro Aktie betrug USD 4,50 gegenüber USD 3,05 im Vorjahr. Der Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit des gesamten Unternehmens belief sich auf USD 13,4 Milliarden, und der Free Cashflow betrug USD 12,6 Milliarden. Wichtige Wachstumstreiber im dritten Quartal Die Finanzergebnisse im dritten Quartal beruhen auf einer anhaltenden Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber (in der Reihenfolge ihres Beitrags zum Wachstum im dritten Quartal): ------------------------------------------------------------------------------- Entresto (USD 1 865 Millionen, +26% kWk) erzielte aufgrund der Nachfrage ein anhaltend kräftiges Wachstum mit einer höheren Marktdurchdringung in den USA und Europa infolge der leitliniengerechten medikamentösen Behandlung von Herzinsuffizienz, sowie in China mit einer erhöhten Marktdurchdringung bei Bluthochdruck ------------------------------------------------------------------------------- Cosentyx (USD 1 693 Millionen, +28% kWk) verzeichnete vor allem in den USA, Europa und den Wachstumsmärkten Umsatzsteigerungen, die von jüngsten Markteinführungen (einschliesslich der Indikation Hidradenitis suppurativa und der intravenösen Formulierung in den USA) sowie Volumensteigerungen in den wichtigsten Indikationen angetrieben wurden ------------------------------------------------------------------------------- Kisqali (USD 787 Millionen, +43% kWk) verzeichnete in allen Regionen starke Umsatzsteigerungen, die darauf beruhten, dass seine Vorteile für das Gesamtüberleben bei fortgeschrittenem HR-positivem/HER2-negativem Brustkrebs zunehmend anerkannt werden, sowie auf der Empfehlung der Kategorie 1 der NCCN-Richtlinien ------------------------------------------------------------------------------- Kesimpta (USD 838 Millionen, +28% kWk) erzielte Umsatzsteigerungen, die auf der gestiegenen Nachfrage nach einem hochwirksamen Produkt mit praktischer, selbst zu verabreichender Dosierung beruhten; im Vorjahreszeitraum war eine einmalige Anpassung für Erlösminderungen in Europa vorgenommen worden ------------------------------------------------------------------------------- Pluvicto (USD 386 Millionen, +50% kWk) steigerte den Umsatz in den USA und Europa. Im dritten Quartal profitierte der Umsatz von einer einmaligen Anpassung für Erlösminderungen in Europa. Da Nachschub jetzt uneingeschränkt verfügbar ist, steht die Erhöhung des Anteils an etablierten RLT- Standorten im Mittelpunkt, während neue Standorte und Überweisungswege eröffnet sowie neue Patienten in die Behandlung aufgenommen werden ------------------------------------------------------------------------------- Leqvio (USD 198 Millionen, +119% kWk) verzeichnete weiterhin stetige Zuwächse, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Akzeptanz bei Kunden und Patienten sowie auf der weiteren medizinischen Aufklärung liegt ------------------------------------------------------------------------------- Jakavi (USD 500 Millionen, +18% kWk) verzeichnete in allen Regionen Umsatzsteigerungen, die auf einer hohen Nachfrage in allen Indikationen beruhten ------------------------------------------------------------------------------- Scemblix (USD 182 Millionen, +72% kWk) wuchs in allen Regionen, was den weiterhin hohen ungedeckten Bedarf bei chronischer myeloischer Leukämie (CML) verdeutlicht ------------------------------------------------------------------------------- Tafinlar + Mekinist (USD 534 Millionen, +12% kWk) erzielte vor allem in den USA und den Wachstumsmärkten Umsatzsteigerungen aufgrund erhöhter Nachfrage ------------------------------------------------------------------------------- Xolair (USD 418 Millionen, +15% kWk) wuchs vor allem in den Wachstumsmärkten und Europa ------------------------------------------------------------------------------- Fabhalta (USD 44 Millionen) wird für Patienten mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) weiter eingeführt und erhielt im dritten Quartal die Zulassung zur Behandlung von Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) ------------------------------------------------------------------------------- Ilaris (USD 372 Millionen, +12% kWk) verzeichnete Umsatzsteigerungen in allen Regionen, angeführt von den USA und Europa ------------------------------------------------------------------------------- Lutathera (USD 190 Millionen, +19% kWk) erzielte Umsatzsteigerungen in allen Regionen aufgrund der gestiegenen Nachfrage und früheren Verabreichung (im Rahmen der Indikation) in den USA und Japan ------------------------------------------------------------------------------- Wachstumsmärkte* Insgesamt stiegen die Umsätze um +12% (kWk). In China wurde ein Zuwachs von +18% (kWk) auf USD 1,0 Milliarden erzielt, der vor allem von Entresto, Cosentyx und Leqvio angetrieben wurde ------------------------------------------------------------------------------- * Alle Märkte ausser den USA, Kanada, Westeuropa, Japan, Australien und Neuseeland Nettoumsätze der 20 führenden Marken im dritten Quartal und den ersten neun Monaten 3. Quartal Veränderung 9 Monate Veränderung 2024 in % 2024 in % Mio. USD USD kWk Mio. USD USD kWk ------------------------------------------------------------------------------- Entresto 1 865 26 26 5 642 28 30 Cosentyx 1 693 27 28 4 545 24 25 Kesimpta - ohne Korrektur v. 28 28 49 49 Erlösminderungen i. Vorj. 838 55 56 2 274 61 62 Kisqali 787 40 43 2 131 45 48 Promacta/Revolade 569 -1 0 1 633 -4 -3 Tafinlar + Mekinist 534 11 12 1 531 7 9 Jakavi 500 17 18 1 449 14 16 Tasigna 419 -10 -9 1 260 -10 -9 Xolair 418 13 15 1 244 15 17 Ilaris 372 11 12 1 096 12 16 Pluvicto - ohne Korrektur v. 51 50 47 47 Erlösminderungen 386 37 36 1 041 42 42 Sandostatin Gruppe 305 -10 -8 973 -3 -1 Zolgensma 308 0 1 952 3 4 Lucentis 245 -33 -32 834 -29 -28 Exforge Gruppe 174 -7 -4 544 -2 1 Lutathera 190 19 19 534 17 17 Leqvio 198 120 119 531 129 130 Scemblix 182 72 72 482 67 69 Galvus Gruppe 159 -12 -6 458 -15 -8 Diovan Gruppe 150 -2 2 450 -3 1 ------------------------------------------------------------------------------- Total Top 20 10 292 17 18 29 604 17 19 ------------------------------------------------------------------------------- Aktuelle Informationen zu Forschung und Entwicklung - die wichtigsten Entwicklungen im dritten Quartal Neuzulassungen ------------------------------------------------------------------------------- Kisqali FDA-Zulassung von Kisqali in einer breiten Indikation für HR- (Ribociclib) positiven/HER2-negativen Brustkrebs in den Frühstadien II und III bei hohem Rezidivrisiko; dadurch hat sich die Population, die für eine adjuvante Therapie mit einem CDK4/6-Inhibitor in Frage kommt, ungefähr verdoppelt, einschliesslich der Patienten ohne Lymphknotenbefall. Ausserdem gab der europäische Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) im Oktober eine positive Stellungnahme zu Kisqali bei Brustkrebs im Frühstadium heraus. ------------------------------------------------------------------------------- Fabhalta Beschleunigte FDA-Zulassung von Fabhalta für die Reduktion der (Iptacopan) Proteinurie bei erwachsenen Patienten mit primärer Immunglobulin- A-Nephropathie (IgAN), die das Risiko einer schnellen Krankheitsprogression aufweisen. ------------------------------------------------------------------------------- Aktueller Stand von Zulassungsverfahren ------------------------------------------------------------------------------- Pluvicto Abschluss des FDA-Zulassungsantrags für (((177)Lu)Lutetium- eine Erweiterung der Fachinformation vipivotidtetraxetan) von Pluvicto für den Einsatz bei metastasierendem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) vor Behandlung mit Taxanen, gestützt auf die positive Phase-III-Studie PSMAfore. ------------------------------------------------------------------------------- Scemblix Gewährung einer vorrangigen Prüfung von (Asciminib) Scemblix durch die FDA für die Behandlung neu diagnostizierter erwachsener Patienten mit Philadelphia- Chromosom-positiver chronischer myeloischer Leukämie in der chronischen Phase (Ph+ CML-CP). Scemblix wird auch in wichtigen internationalen Märkten weltweit, wie China und Japan, von den Aufsichtsbehörden für diese Indikation geprüft. ------------------------------------------------------------------------------- Fabhalta Abschluss der Zulassungsanträge für die (Iptacopan) Behandlung von C3-Glomerulopathie (C3G) in der EU, China und Japan ------------------------------------------------------------------------------- Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen ------------------------------------------------------------------------------- Kisqali Ergebnisse aus einer Vierjahres-Post-hoc- (Ribociclib) Analyse der zulassungsrelevanten Phase-III- Studie NATALEE zeigten, dass die Gabe von Kisqali zusätzlich zur Hormontherapie bei Patienten mit HR-positivem/HER2-negativem Brustkrebs in den Frühstadien II und III das Rezidivrisiko im Vergleich zur Hormontherapie allein um 28,5% reduzierte. Dieser Vorteil in Bezug auf das invasiv-krankheitsfreie Überleben wurde über alle präspezifizierten Patientenuntergruppen gesehen, auch bei Lymphknoten-negativer Erkrankung. Die Ergebnisse waren auch bei sekundären Wirksamkeitsendpunkten konsistent, mit einem Trend zur Verbesserung des Gesamtüberlebens. Sicherheit und Verträglichkeit entsprachen zuvor berichteten Ergebnissen. Die Daten wurden auf dem Kongress der European Society for Medical Oncology (ESMO) 2024 vorgestellt. ------------------------------------------------------------------------------- Leqvio In der Phase-III-Studie V-MONO zeigte Leqvio (Inclisiran) eine klinisch bedeutsame und statistisch signifikante Senkung des Low-Density- Lipoprotein-Cholesterins (LDL-C) gegenüber sowohl Placebo als auch Ezetimib bei Patienten mit einem niedrigen oder mittleren Risiko der Entwicklung einer atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung (ASCVD), die keine lipidsenkende Therapie erhielten. Novartis plant, die Ergebnisse aus dieser Studie an einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorzustellen und Aufsichtsbehörden wie der FDA vorzulegen. ------------------------------------------------------------------------------- Kesimpta Daten aus der offenen ALITHIOS- (Ofatumumab) Verlängerungsstudie zeigten, dass eine Erstbehandlung mit Kesimpta über einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren bei kürzlich diagnostizierten (°