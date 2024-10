IRW-News: Azincourt Energy Corp. : Azincourt Energy erwirbt Option auf fortgeschrittenes Uranprojekt in Labrador

IRW-PRESS: Azincourt Energy Corp. : Azincourt Energy erwirbt Option auf fortgeschrittenes Uranprojekt in Labrador

Vancouver, British Columbia. 29. Oktober 2024 / IRW-Press / AZINCOURT ENERGY CORP. (Azincourt oder das Unternehmen) (TSX.V: AAZ, OTC: AZURF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit BR Corporation Pty Ltd. (der Optionsgeber), einer unabhängigen Partei, eine endgültige Optionsvereinbarung für ein Konzessionsgebiet abgeschlossen hat, wonach dem Unternehmen die Option (die Option) eingeräumt wurde, eine hundertprozentige Beteiligung an einem Mineral-Claim-Block in der Provinz Neufundland und Labrador zu erwerben, der gemeinhin als das Projekt Snegamook (das Projekt) bekannt ist.

Das Projekt liegt strategisch günstig südöstlich von Snegamook Lake innerhalb von Labradors Central Mineral Belt (zentraler Mineralgürtel) und weniger als 1 km südlich des Projekts Two Time Zone (angedeutete und vermutete Ressource von 5,55 Mio. Pfund U3O8, Juni 2008)*. Das Projekt war früher im Besitz von Silver Spruce Resources Inc. und besteht aus einem Mineral-Claim-Block mit 17 zusammenhängenden Claims mit 423 Hektar Grundfläche. Der Central Mineral Belt in Labrador beherbergt auch die vor kurzem von Paladin Energy Limited erworbene Lagerstätte Michelin (nachgewiesene und angedeutete Ressource von 82,2 Mio. Pfund U3O8).* Die Leser werden darauf hingewiesen, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe des Projekts nicht unbedingt auf das Vorhandensein einer ähnlichen Mineralisierung auf dem Projekt hinweisen.

Die Explorationsarbeiten auf dem Projekt zwischen 2006 und 2008 umfassten luftgestützte geophysikalische Untersuchungen, Prospektionsarbeiten, Seesediment- und Bodenprobenahmen, Radongasuntersuchungen und Diamantkernbohrungen. Die genaue Anzahl der Bohrungen, die auf dem aktuellen Projekt niedergebracht wurden, wurde noch nicht verifiziert. Bohrungen zur Verfolgung einer Radongasanomalie identifizierten das Uranvorkommen Snegamook Zone, das sich 1,3 km in südöstlicher Streichrichtung des Projekts Two Time Zone befindet. 17 Bohrungen durchteuften einen 20 bis 50 m mächtigen Abschnitt mit uranhaltigem brekziösem und alteriertem Monzodiorit mit mäßiger bis starker Chlorit-, Hämatit- und Karbonat-Alteration, demselben geologischen Umfeld wie das Projekt Two Time Zone.

Vier mineralisierte Linsen wurden über eine Streichlänge von 300 Metern und bis in eine vertikale Tiefe von 200 Metern verfolgt. Die Linsen weisen ein geringes Einfallen (15 bis 20 Grad nach Westen) auf und ihre Mächtigkeit liegt zwischen fünf bis 53 Metern mit Gehalten von 225 bis 771 ppm U3O8. Die Gehalte der einzelnen Ein-Meter-Proben reichen von 50 bis 1.110 ppm U3O8, wobei der mächtigste Abschnitt in Bohrung SN-08-8 einen Durchschnittsgehalt von 206 ppm U3O8 über 73 Meter aufwies. Die Zonen scheinen im Süden und in Fallrichtung durch steil einfallende Verwerfungsstrukturen unterbrochen zu sein, die den Grundgebirgsgneis versetzen. Die Zonen bleiben aber nach Norden hin offen.

Zwei Bohrungen (SN-08-18 und SN-08-20) überprüften eine Radongasanomalie 500 Meter südlich von Snegamook Zone. Sie durchteuften neun Meter (210 bis 219 m) mit 552 ppm U3O8 bzw. fünf Meter (191 bis 196 m) mit 224 ppm U3O8. Höhergradige Zonen - 0,11 % U3O8 über 3 m und 0,11 % U3O8 über 2 m - wurden innerhalb der hervorgehobenen Zone in SN-08-18 ermittelt.

Seit 2008 wurden auf dem Projekt keine Arbeiten mehr durchgeführt. Das Unternehmen wird sich zunächst auf die Zusammenstellung aller historischen Explorationsdaten auf dem Projekt konzentrieren und will im Anschluss eine erste Bohrkampagne zur Verifizierung und Erweiterung der historischen Mineralisierung planen und durchführen.

Wir sind begeistert, das Projekt Snegamook in unser Portfolio aufnehmen zu können, sagte Trevor Perkins, Vice President, Exploration. Der Central Mineral Belt in Labrador hat in letzter Zeit einen Aufschwung erlebt und ist noch relativ wenig erforscht. Es ist spannend, sich in einem Gebiet zu engagieren, das möglicherweise die nächste Welle von Uranentdeckungen in Kanada erleben wird, so Trevor Perkins weiter.

Wir sind schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem zweiten Uranprojekt und Snegamook erfüllt für uns einige wichtige Kriterien, sagte CEO Alex Klenman. Das Projekt bietet eine nachgewiesene oberflächennahe Mineralisierung in der Nähe einer bekannten Lagerstätte. Es bietet Explorationsmöglichkeiten sowohl für eine Erweiterung als auch für neue Entdeckungen. Mitte der 2000er Jahre fanden in der Region Uranexplorationsaktivitäten statt und auch jetzt führen wieder einige große Unternehmen Explorationsarbeiten in diesem Gebiet durch. Diese erste Landposition ermöglicht es Azincourt, in diesem aufstrebenden kanadischen Uranrevier Fuß zu fassen, fuhr Herr Klenman fort.

Gemäß den Bedingungen der Option kann das Unternehmen eine hundertprozentige Beteiligung am Projekt erwerben, indem es eine Reihe von Aktienemissionen durchführt und bestimmte Ausgaben für das Projekt tätigt, und zwar wie folgt:

Stammaktien Explorationsausgaben

Bei Gewährung der Option 15.000.000 Null

Innerhalb von neun Monaten 15.000.000 Null

Innerhalb von einundzwanzig Monaten 15.000.000 250.000 $

Innerhalb von dreiunddreißig Monaten 15.000.000 750.000 $

Nach der Ausübung der Option unterliegt das Projekt einer Net Smelter Returns Royalty (Förderzins) von zwei Prozent. Die Hälfte dieser Royalty kann jederzeit gegen eine einmalige Barzahlung von 1.000.000 $ an die zugrunde liegenden Optionsgeber zurückgekauft werden kann.

Alle im Zusammenhang mit der Option ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Unternehmen wird im Zusammenhang mit der Option eine Vermittlungsprovision in Höhe von insgesamt 5.100.000 Stammaktien an einen unabhängigen Dritten zu zahlen. Davon sind 1.633.333 Aktien bei Abschluss der Option zu zahlen, während die restlichen Stammaktien nach Abschluss der Aktienemissionen, die nach Ablauf von neun, einundzwanzig und dreiunddreißig Monaten fällig sind, emittiert werden können, um die Option aufrechtzuerhalten. Die Option unterliegt weiterhin der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die Börse).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77292/AAZ_102924_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Lagekarte des Projekts Snegamook - Central Mineral Belt, Labrador, Kanada.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77292/AAZ_102924_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Mineralisierungskarte von Snegamook und Two Time Zone. (Pressemitteilung von Silver Spruce Resources vom 12. August 2008)

Nicht vermittelte Privatplatzierung

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung bis zu 66.666.667 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,015 $ pro Einheit anbieten wird, um einen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 $ zu erzielen (die Privatplatzierung). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Aktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 0,05 $ in eine Stammaktie ausgeübt werden.

Der Bruttoerlös aus der Privatplatzierung wird als allgemeines Working Capital und für Explorationsarbeiten auf dem Projekt verwendet werden. Der Bruttoerlös wird weder für Zahlungen an dem Unternehmen nahestehende Parteien noch für Zahlungen an Personen, die Investor Relations-Aktivitäten durchführen, verwendet.

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung kann das Unternehmen Vermittlungsprovisionen an berechtigte Dritte zahlen, die dem Unternehmen Zeichner vermittelt haben. Alle Stammaktien, die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Der Abschluss der Privatplatzierung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Börse. Es wird erwartet, dass die Privatplatzierung nicht zur Schaffung einer neuen Kontrollperson des Unternehmens führen wird.

Gewährung von Restricted Share Units

Das Unternehmen gibt außerdem die Gewährung von 15.000.000 Restricted Share Units (RSUs) an Direktoren, Mitglieder des Managements und Berater im Rahmen des von den Aktionären des Unternehmens genehmigten Incentive-Plans bekannt. Die RSUs werden an dem Tag, der zwölf Monate nach dem Ausgabedatum liegt, unverfallbar und in Stammaktien umgewandelt. Die Gewährung solcher RSUs soll die Vergütung der Direktoren, des Managements und der Berater mit den Interessen der Aktionäre in Einklang bringen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration von Azincourt Energy, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte spezialisiert ist. Das Unternehmen ist seit über einem Jahrzehnt als Uranexplorer tätig und ist derzeit auf seinem in Mehrheitsbesitz befindlichen Joint-Venture-Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken in Saskatchewan aktiv.

*Die hier beschriebenen historischen Interpretationen und Bohrabschnitte wurden nicht überprüft und stammen aus den Pressemitteilungen von Silver Spruce Resources Inc. vom 24. April 2008 und 12. August 2008 sowie aus den jährlichen Lageberichten (Management Discussion and Analysis Documents), die auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden, und aus den auf der Website von Paladin Energy Limited (www.paladinenergy.com.au) veröffentlichten Informationen. Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Daten aus dem Vorkommen Snegamook zu bestätigen und zu validieren. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die historischen Arbeiten einen zuverlässigen Hinweis auf das Potenzial des Projekts darstellen und die Informationen für die Leser hilfreich sein könnten.

FÜR DAS BOARD VON AZINCOURT ENERGY CORP.

Alex Klenman

Alex Klenman, President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Alex Klenman, President & CEO

Tel: 604-638-8063

info@azincourtenergy.com

Azincourt Energy Corp.

1430 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2V6

www.azincourtenergy.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Der Gebrauch von Wörtern wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anpeilen, planen, prognostizieren, können, planen und ähnlicher Wörter oder Ausdrücke in dieser Pressemitteilung dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unsicherheiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77292

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77292&tr=1

