Dax startet vor Konjunkturdaten schwächer - Bilanzen im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung richtungsgebender Konjunkturdaten ist der Dax am Mittwoch schwächer gestartet.

Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Handelsminuten 0,5 Prozent auf 19.396 Punkte. Die Anleger hielten sich im Vorfeld der Präsidentschaftswahl aktuell lieber zurück, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Gewinnmitnahmen kommen jetzt doch etwas stärker in Mode." Börsianer warteten auch auf die ersten Zahlen zum Wachstum in der Euro-Zone und den USA im dritten Quartal. Sollte das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) wie bereits im Frühjahr geschrumpft sein, würde die größte Volkswirtschaft Europas in eine sogenannte technische Rezession geraten. Außerdem stehen die Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im Oktober im Terminkalender.

Im Brennpunkt bei den Unternehmen bleibt Volkswagen. Der mitten im Tarifkonflikt steckende Konzern verbuchte im dritten Quartal einen Gewinneinbruch. Anscheinend hatten Investoren damit bereits weitgehend gerechnet. Die Aktien schoben sich um 1,2 Prozent ins Plus. Auf Talfahrt gingen hingegen Grenke, nachdem der IT-Leasinganbieter seine Ergebnisprognose für 2024 senkte. Die Aktien brachen um 23 Prozent ein.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)