IRW-News: Military Metals Corp.: Military Metals erhält Genehmigung für Listing an der OTCQB

Military Metals erhält Genehmigung für Listing an der OTCQB

Vancouver, BC - 29. Oktober 2024 - Military Metals Corp. (CSE: MILI - OTCQB: MILIF - WKN: A40M9H) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien (die Aktien) ab morgen zum Handel am OTCQB Venture Market zugelassen sind.

Am 7. Dezember 2023 wurden die Aktien des Unternehmens erstmals auf dem OTC Pinks gehandelt. Anschließend schloss das Unternehmen erfolgreich eine Änderung der Geschäftstätigkeit zu einem Mineralexplorationsunternehmen ab. Ab dem 30. Oktober 2024 werden die Aktien des Unternehmens zum Handel auf dem OTCQB unter dem Tickersymbol MILIF zugelassen. Die Aktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol MILI und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol QN90 gehandelt.

Scott Eldridge, Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentierte: Die Notierung der Stammaktien von Military Metals an der OTCQB erleichtert US-Institutionen und Privatanlegern den Zugang. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Notierung an der OTCQB die Liquidität erhöht und die Aktionärsbasis des Unternehmens erweitert.

Die Notierung in den USA erleichtert US-Investoren den Zugang zu Transaktionen mit Aktien von Military und Investoren können Echtzeit-Kurse und Marktinformationen für das Unternehmen auf www.otcmarkets.com finden.

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Verpflichtung von Adam Giddens als Berater bekannt zu geben. Herr Giddens ist ein ehemaliger Chief Executive Officer des Unternehmens und war bis zum 15. August 2024 Direktor. Er kehrt zurück, um Military Metals Corp. weiterhin geschäftlich zu unterstützen.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Im Namen des Unternehmens

Scott Eldridge, CEO und Director

scott@militarymetalscorp.com

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

+1 604-722-5381 sowie +1 604-537-7556

www.militarymetalscorp.com

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, würden, dürften oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum Abschluss der Übernahme von Target durch Military sowie zu zukünftigen Plänen für Explorationsaktivitäten und Annahmen zur Fortsetzung der globalen Nachfrage nach Antimon. Eine Vielzahl von Faktoren, darunter bekannte und unbekannte Risiken, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Dazu gehören der Abschluss einer endgültigen Vereinbarung in Bezug auf die Übernahme, die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss der Übernahme, geopolitische Entwicklungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Antimon, die fortgesetzte Nutzung von Antimon und die Verfügbarkeit von Alternativen, die Verfügbarkeit von Kapital und Arbeitskräften in Bezug auf die Grundstücke, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind, die Ergebnisse zukünftiger Explorationsaktivitäten, die nicht garantiert werden können, und andere Faktoren, die sich sowohl auf die Übernahme als auch auf zukünftige Aktivitäten in Bezug auf die Grundstücke des Zielunternehmens auswirken können. Weitere Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

