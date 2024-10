EQS-Adhoc: CENIT AG: Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2024

EQS-Ad-hoc: CENIT AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Stuttgart, 31. Oktober 2024 – Im Geschäftsjahr 2024 hat die CENIT AG Mehrheitsbeteiligungen an zwei Unternehmen erworben. Beide Gesellschaften werden im Konzernabschluss der CENIT AG vollkonsolidiert.

Daher veröffentlicht die CENIT AG eine Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Demnach wird nunmehr ein Konzernumsatz in Höhe von 205-210 Mio. EUR erwartet (bisher 197-202 Mio. EUR). Dies stellt ein Umsatzwachstum von mehr als 10% zum Vorjahr dar. Das EBITDA wird im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 10% auf 17,9 bis 18,4 Mio. EUR ansteigen.

Trotz eines zufriedenstellenden Q3 Ergebnisses geht der Vorstand davon aus, dass im Q4 ein üblicher Ergebnissprung durch den Verkauf von Einmal-Lizenzen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden wird. Indizien für diesen Rückgang sehen wir derzeit in vielen Bereichen. So beobachten wir neben der eingetrübten wirtschaftlichen Gesamtlage, Reduzierungen von Abrufen in Rahmenverträgen im Flugindustriebereich sowie eine Zurückhaltung bei Investitionen von Automobilherstellern. Die CENIT AG hat zwar durch den begonnenen Umbau der Organisation erhebliche Kostenreduzierungen für das Geschäftsjahr 2024 und die Folgejahre erzielen können, die jedoch nicht einen Ausfall von ca. 7 Mio. EUR des insgesamt geplanten Rohertrages vollständig ausgleichen können. Daher wird das operative Ergebnis nunmehr in einem Bereich von 9,0 bis 9,5 Mio. EUR erwartet. Das EBIT wird durch die Akquisitionen weiter belastet und wird bei 8,0 bis 8,5 Mio. EUR erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Verbesserung des Ergebnisses vor allem durch weitere interne Maßnahmen geplant. Der Vorstand sieht weiterhin eine positive Investitionsstimmung für Digitalisierungsprojekte in den für CENIT relevanten Märkten für das kommende Geschäftsjahr.

Kontakt:

Investor Relations

Tanja Marinovic

Telefon: +49 (0) 711 - 78 25 3320

Fax: +49 (0) 711 - 78 25 44 4320

E-Mail: t.marinovic@cenit.de

