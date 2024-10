Starkes Cloud-Geschäft gibt Microsoft Rückenwind

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore/San Francisco (Reuters) - Ein robustes Cloud-Geschäft hat Microsoft einen erneuten Wachstumsschub beschert. Durch die Erweiterung der Produkte um Künstliche Intelligenz (KI) gewinne der Software-Konzern neue Kunden, sagte Firmenchef Satya Nadella am Mittwoch.

Microsoft-Aktien stiegen daraufhin im nachbörslichen Geschäft der Wall Street um etwa zwei Prozent.

Die Gesamterlöse stiegen den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal überraschend deutlich um 16 Prozent auf 65,6 Milliarden Dollar. Das Wachstum der Cloud-Sparte Azure fiel mit 32 Prozent in etwa doppelt so hoch aus und übertraf die Analystenprognosen ebenfalls. Der entsprechende Geschäftsbereich der Alphabet-Tochter Google kam allerdings auf ein Plus von 35 Prozent.

Das KI-getriebene Wachstum ist für alle Cloud-Anbieter teuer erkauft. Microsofts Investitionen stiegen im Berichtszeitraum um etwa drei Viertel auf 20 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hatte ursprünglich nur gut 15 Milliarden Dollar angepeilt. Schätzungen zufolge wird es im angelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 80 Milliarden Dollar in den Auf- und Ausbau neuer KI-Rechenzentren stecken, fast dreimal so viel wie 2023/2024. Bei Alphabet waren die Investitionen im abgelaufenen Quartal um 62 Prozent auf 13 Milliarden Dollar gestiegen.

(Bericht von Deborah Sophia und Anna Tong; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)