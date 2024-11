Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Flutkatastrophe in Spanien

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Flutkatastrophe in Spanien:

"Das Wetteramt Aemet hatte schon am Dienstagmorgen gewarnt. Aber der Zivilschutz alarmierte die Bevölkerung erst am Abend. Nun macht die Volkspartei, die in der Region Valencia das Sagen hat, die Zentralregierung für das Chaos verantwortlich. Richtig daran ist, dass die von den Sozialisten geführte Regierung zuständig ist für die Wetterbehörde und die hydrographischen Verbände. Aber die Schuld auf Madrid zu schieben, obwohl man auch in Valencia um 7.36 und 7.42 Uhr die Aemet-Warnung lesen konnte ("Maximalstufe rot") - das riecht nach Parteipolitik. Die eigene Verantwortung wird umso stärker abgestritten, je schlimmer die Katastrophe zuschlägt. Auch das kennt man aus dem Ahrtal. An besserer Koordination mit klaren Zuständigkeiten müssen nun alle Behörden gemeinsam arbeiten."/DP/jha