EQS-News: CureVac verstärkt Führungsteam mit Ernennung des erfahrenen Branchenexperten Axel Sven Malkomes zum Chief Financial Officer

Emittent / Herausgeber: CureVac / Schlagwort(e): Personalie

CureVac verstärkt Führungsteam mit Ernennung des erfahrenen Branchenexperten Axel Sven Malkomes zum Chief Financial Officer



04.11.2024 / 13:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CureVac verstärkt Führungsteam mit Ernennung des erfahrenen Branchenexperten

Axel Sven Malkomes zum Chief Financial Officer



Erfahrener CFO und Investmentbanker mit 30-jähriger Erfolgsbilanz wird Fortschritt von CureVacs Unternehmensentwicklung stärken

TÜBINGEN, Deutschland/BOSTON, USA – 4. November 2024 –CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC) (“CureVac”), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das eine neue Medikamentenklasse auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute die Ernennung von Axel Sven Malkomes zum Chief Financial Officer bekannt. Die Ernennung gilt mit Wirkung zum 11. November 2024.

Herr Malkomes bringt über drei Jahrzehnte Erfahrung in Unternehmensführung und Investmentbanking in der Biotech- und Pharmaindustrie mit. Er kommt in einer entscheidenden Zeit zu CureVac, in der das Unternehmen ein neues Kapitel für Wachstum und Innovation beginnt.

„Die Ernennung von Axel geht mit einem wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von CureVac einher“, sagte Dr. Alexander Zehnder, Chief Executive Officer von CureVac. „In dieser entscheidenden Phase unserer Unternehmensentwicklung werden seine umfangreiche Expertise und Führungsstärke im Bereich der Life Sciences einen entscheidenden Beitrag leisten. Axel wird eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung unserer strategischen Initiativen, der Stärkung unserer finanziellen Position und der Steigerung des Unternehmenswerts spielen. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Führungsteam willkommen heißen zu können.“

„Ich fühle mich sehr geehrt, zu einem so wichtigen Zeitpunkt in der Unternehmensentwicklung zu CureVac zu stoßen“, sagte Axel Malkomes. „Mit seiner wegweisenden mRNA-Technologie und der Dynamik aus der jüngsten Vereinbarung mit GSK ist CureVac gut aufgestellt, um bei der Entwicklung innovativer Medikamente bedeutende Fortschritte zu erzielen. Ich freue mich darauf, mit meiner Erfahrung im Finanzmanagement und des Unternehmenswachstums CureVacs Mission zu unterstützen und zum Erfolg des Unternehmens beizutragen.“

Herr Malkomes war zuletzt als CFO bei der Cardior Pharmaceuticals GmbH tätig, einem privaten biopharmazeutischen Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika auf Basis nicht-kodierender RNA zur Bekämpfung der Ursachen von Herzkrankheiten spezialisiert hat. Während seiner Amtsperiode spielte er eine entscheidende Rolle bei der strategischen und finanziellen Vorbereitung des Unternehmens auf die Kapitalmärkte, war Co-Leiter starker Finanzierungsrunden und unterstützte potenzielle M&A- und Partnerschaftstransaktionen, die die erfolgreiche Übernahme von Cardior durch Novo Nordisk im Jahr 2024 ermöglichten.

Vor Cardior war Herr Malkomes CFO und Chief Business Officer bei der Medigene AG, einem börsennotierten Zelltherapieunternehmen. Dort war er maßgeblich an der strategischen und finanziellen Neuausrichtung des Unternehmens beteiligt. Er verbesserte die finanzielle Cash-Runway des Unternehmens und erweiterte das Portfolio strategischer Kooperationen.

Seine umfangreiche Erfahrung umfasst weiterhin leitende Positionen im Healthcare-Investmentbanking bei Barclays und Société Générale sowie die Co-Leitung europäischer Healthcare-Investitionen bei der 3i Group plc, einer börsennotierten Private-Equity-Gesellschaft mit über $20 Milliarden an verwaltetem Vermögen. Zu Beginn seiner Karriere hatte Herr Malkomes leitende operative und unternehmerische Führungspositionen bei Merck KGaA inne.

Herr Malkomes begann seine Karriere im Investmentbanking bei Institutionen wie der Dresdner Bank, Donaldson Lufkin Jenrette (später Credit Suisse) und Lehman Brothers. Sein Fokus lag auf Unternehmensfinanzierung, M&A, Eigenkapitalmärkten und Private-Equity-Transaktionen im Gesundheits- und Life-Sciences-Sektor.

Seit 2022 ist er Mitglied des Verwaltungsrats von Cellectis SA, einem an der NASDAQ und Euronext notierten Unternehmen mit Fokus auf Zell- und Geneditierung, in dem er den Prüfungsausschuss leitet.

Herr Malkomes hat einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und hat Executive-Management-Programme an der INSEAD, der Kellogg School of Management an der Northwestern University und der Hong Kong University of Science and Technology absolviert.





Über CureVac

CureVac (Nasdaq: CVAC) ist ein wegweisendes multinationales Biotech-Unternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde, um die Technologie der Boten-RNA (mRNA) für die Anwendung in der Humanmedizin voranzutreiben. In mehr als zwei Jahrzehnten der Entwicklung, Optimierung und Herstellung dieses vielseitigen biologischen Moleküls für medizinische Zwecke hat CureVac grundlegende Schlüsseltechnologien eingeführt und verfeinert, die für die Produktion von mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 unerlässlich waren, und legt derzeit den Grundstein für die Anwendung von mRNA in neuen therapeutischen Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf. CureVac nutzt die mRNA-Technologie in Kombination mit fortschrittlichen Omics- und computergestützten Werkzeugen, um standardisierte und personalisierte Krebsimpfstoffkandidaten zu entwerfen und zu entwickeln. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Programme für prophylaktische Impfstoffe und Behandlungen, die den menschlichen Körper in die Lage versetzen, seine eigenen therapeutischen Proteine zu produzieren. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und unterhält außerdem Standorte in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.curevac.com.





CureVac Medien- und Investor-Relations-Kontakt

Dr. Sarah Fakih, Vice President Corporate Communications and Investor Relations

CureVac, Tübingen, Germany

T: +49 7071 9883-1298

M: +49 160 90 496949

sarah.fakih@curevac.com





Zukunftsgerichtete Aussagen von CureVac

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen, einschließlich Aussagen, die Meinungen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder Prognosen der CureVac N.V. und/oder ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften CureVac SE, CureVac Manufacturing GmbH, CureVac Inc., CureVac Swiss AG, CureVac Corporate Services GmbH, CureVac Belgium SA und CureVac Netherlands B.V. (nachfolgend „das Unternehmen“) hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder zukünftiger Ergebnisse ausdrücken, im Gegensatz zu Aussagen, die historische Fakten wiedergeben. Beispiele hierfür sind die Erörterung der potenziellen Wirksamkeit der Impfstoff- und Behandlungskandidaten des Unternehmens und der Strategien des Unternehmens, der Finanzierungspläne, Cash Runways Erwartungen, der Wachstumsmöglichkeiten und des Marktwachstums. In einigen Fällen können Sie solche zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen wie „antizipieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „schätzen“, „planen“, „anstreben“, „projizieren“,„erwarten“, „können“, „werden“, „würden“, „könnten“, „potentiell“, „beabsichtigen“ oder „sollten“, dem Negativ dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch keine Garantie für die Leistung des Unternehmens, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken, Ungewissheiten und anderen variablen Umständen, einschließlich negativer weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen sowie anhaltender Instabilität und Volatilität auf den weltweiten Finanzmärkten, der Fähigkeit, Finanzmittel zu erhalten, der Fähigkeit, aktuelle und zukünftige präklinische Studien und klinische Studien durchzuführen, dem Zeitplan, den Kosten und der Ungewissheit der behördlichen Zulassung, der Abhängigkeit von Dritten und Kooperationspartnern, der Fähigkeit, Produkte zu vermarkten, der Fähigkeit, Produkte herzustellen, mögliche Änderungen der aktuellen und geplanten Gesetze, Vorschriften und Regierungspolitik, Druck durch zunehmenden Wettbewerb und Konsolidierung in der Branche des Unternehmens, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse des Unternehmens, die Fähigkeit, das Wachstum zu bewältigen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Abhängigkeit vom Schutz des geistigen Eigentums, die Fähigkeit, für die Sicherheit der Patienten zu sorgen, Schwankungen der Betriebsergebnisse aufgrund der Auswirkungen von Wechselkursen, oder anderen Faktoren. Solche Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die Leser werden davor gewarnt, sich unhinterfragt auf solche Aussagen zu verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen unterscheiden, die das Unternehmen erwartet. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gültig. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, und lehnt es ausdrücklich ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Revisionen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen verweisen wir auf die Berichte und Dokumente des Unternehmens, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Sprache: Deutsch Unternehmen: CureVac Friedrich-Miescher-Str. 15 72076 Tübingen Deutschland EQS News ID: 2021959