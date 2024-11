EQS-News: Spark Energy gibt aktuelle Informationen zu Spodumen-Zielgebieten im Arapaima-Lithium-Projekt und zur Finanzierung bekannt

EQS-News: Spark Energy Minerals Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 4. November 2024) - Spark Energy Minerals Inc. (CSE: SPRK) (OTC Pink: SPARF) (FSE: 8PC) ("Spark" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich auf die Exploration von Batteriemetallen in Brasiliens prestigeträchtigem Lithium Valley spezialisiert, freut sich, Neuigkeiten über den Fortschritt der Explorationsplanung in Minas Gerais, Brasilien, bekannt zu geben. Die Exploration beginnt auf vorrangigen Zielen mit drei geologischen Probenteams. Sie konzentrieren sich zunächst auf die detaillierte Nachverfolgung von Spodumenvorkommen, die in staatlichen Proben von Schwermineralkonzentraten auf dem 64.359 Hektar großen Lithiumprojekt Arapaima im Lithium Valley, Minas Gerais, Brasilien, identifiziert wurden.

Highlights der Erkundung:

Wie in einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung vom 23. Oktober 2024 bekanntgegeben (siehe hier), hat Spark drei geologische Feldteams mobilisiert, um die Exploration seiner Pipeline von Zielgebieten der Prioritäten 1 und 2 einzuleiten.

Zwei Teams widmen sich der detaillierten Nachverfolgung der wichtigsten Probenpunkte (siehe Abbildung 1), an denen sichtbare Spodumenkonzentrationen in Schwermineralkonzentraten gemeldet wurden, wie vom CPRM (Brazilian Geological Survey) in den Jahren 20161 und 20232 veröffentlicht.

Das dritte Team führt eine systematische Erkundung der gesamten Liegenschaft durch, um historische Daten, einschließlich Informationen von Mitbewerbern (Si6, Perpetual), sowie neue, durch geophysikalische, fernerkundliche und geochemische Analysen von Spark identifizierte Zielgebiete schnell zu validieren.

Diese Explorationsaktivitäten werden voraussichtlich bis Ende des vierten Quartals 2024 abgeschlossen sein; die Ergebnisse werden Anfang des ersten Quartals 2025 gemeldet und ausgewertet. Das Unternehmen geht davon aus, dass die gezielte Weiterverfolgung positiver Ergebnisse die Generierung von Zielen für beschleunigte vorläufige Bohrtests im zweiten Quartal 2025 ermöglichen wird.

Jon Hill, VP Exploration, Country Manager & Director, kommentiert die Explorationsstrategie:

"Mit dem Abschluss der ersten Phase unserer Festlegung, Einstufung und Priorisierung von Explorationszielen in Arapaima sind wir nun sowohl technisch als auch finanziell gut aufgestellt, um die "Boots on the Ground"-Phase unserer breiteren Strategie umzusetzen. Es ist beeindruckend, dass sogar eine grundlegende Bestandsaufnahme der öffentlich zugänglichen staatlichen Daten solch hochwertige Ziele aufgedeckt hat, wobei sichtbares Spodumen bereits in regionalen Mineralkonzentratproben identifiziert wurde. So können wir unsere Bemühungen auf vielversprechende Gebiete innerhalb unserer ausgedehnten Liegenschaft im äußerst ertragreichen Lithium Valley in Brasilien konzentrieren."

Das Arapaima-Lithiumprojekt - Erkundung vorrangiger Ziele:

Abbildung 1 zeigt die gesamte Arapaima-Liegenschaft, Mit blauen Sternen markiert sind die staatlichen Probenahmestellen für Schwermineralkonzentrat, an denen in der CPRM-Studie 2016 sichtbares Spodumen gemeldet wurde. Diese sind über das Einzugsgebiet mit der höchsten Lithiumprospektivität (rot hervorgehoben) überlagert, wie im CPRM-Bericht 2023 angegeben.

Abbildung 2 erweitert Abbildung 1 um die von Spark neu generierten Ziele aus öffentlich zugänglichen geophysikalischen, Fernerkundungs- und geochemischen Datensätzen. Sie zeigt auch geplante Probenahmestellen für die laufende Sammlung von Sedimenten und Mineralkonzentraten im Rahmen der örtlichen Explorationsbemühungen von Spark ("Boots on the Ground").

Diesen strategischen Ansatz verfolgt Sparks, um die Erkundung in aussichtsreichen Lithiumzonen im brasilianischen "Lithium Valley" effizient voranzutreiben.





Abbildung 1: Bild des gesamten Spark-Arapaima-Liegenschaftspakets. Mit blauen Sternen markiert ist die Lage der staatlichen Schwermineralkonzentratproben, die sichtbares Spodumen aufweisen (wie im CPRM-Bericht 2016 vermeldet), überlagert mit dem höchstrangigen Drainagebecken (Lithiumprospektivität) in Rot (wie im CPRM-Bericht 2023 vermeldet).

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/228864_c72c10de7453b9b1_002full.jpg





Abbildung 2 zeigt das gleiche Bild wie Abbildung 1, enthält jedoch auch Sparks neue Ziele (entwickelt aus der Zielgenerierung und der Einstufung von öffentlich zugänglichen geophysikalischen, Fernerkundungs- und geochemischen Datensätzen) sowie die geplanten Probenahmestellen für die laufende Entnahme von neuen Bachsediment- und Schwermineralkonzentratproben als Teil unserer laufenden "Boots on the Ground"-Erkundung.

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/228864_c72c10de7453b9b1_003full.jpg





Abbildung 3 - Regionale Lagekarte des brasilianischen Lithium Valley in Bezug auf das Arapaima-Projekt von Sparks.

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/228864_c72c10de7453b9b1_004full.jpg

Abbildung 3 veranschaulicht die Ausdehnung des brasilianischen "Lithium Valley" im Verhältnis zu den bekannten Pegmatitvorkommen innerhalb der ostbrasilianischen Pegmatitprovinz. Sie unterstreicht die zentrale, strategische Lage des 64.359 Hektar großen, zusammenhängenden Liegenschaftspakets von Spark Energy Minerals und seine Nähe zu den wichtigsten Lithium-Förderern und fortgeschrittenen Erschließungsprojekten in dieser schnell aufstrebenden, weltweit bedeutenden Lithiumregion.





Abbildung 4 - Karte des 64.359 Hektar großen zusammenhängenden Liegenschaftspakets von Spark Energy Minerals

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/228864_c72c10de7453b9b1_005full.jpg

Abbildung 4 zeigt das 64.359 Hektar große zusammenhängende Liegenschaftspaket von Spark Energy Minerals in Bezug auf wichtige lithiumfördernde Minen und Entwicklungsprojekte, darunter das Padre Paraíso Project von Si6 Metals. Eine vereinfachte geologische Karte im Hintergrund zeigt die zentrale Lage der fruchtbaren G4-Granit-Intrusionen zusammen mit dem Grundgebirge aus Schiefer und Granit-Gneis-Komplexen an. Auf der Karte sind auch die Gebiete mit einer flachen Regolith-Deckschicht verzeichnet, was das Explorationspotenzial innerhalb dieser Zonen unterstreicht.

Finanzierung: Strategische Privatplatzierungen, Ausübung von Warrants und Optionen

Das Management freut sich bekanntzugeben, dass es zur Förderung der Erkundung in Brasilien beabsichtigt, vorbehaltlich der Bestimmungen der Canadian Securities Exchange ("CSE") mit strategischen Investoren eine Privatplatzierung in Höhe von bis zu 150.000 CAD durchzuführen. Dazu sollen bis zu 1.000.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,15 CAD pro Einheit angeboten werden (die "Privatplatzierung").

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Aktie") und einem Warrant zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie (jeweils eine "Warrant-Aktie" und zusammen mit den Einheiten und den Aktien die "Wertpapiere") zu einem Preis von 0,30 CAD pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum. Die Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum des Abschlusses der Privatplatzierung.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung für Explorationsarbeiten auf seinen Liegenschaften und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden. Das Unternehmen kann im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung gemäß den Richtlinien der CSE und den geltenden Wertpapiergesetzen Vermittlungsgebühren zahlen.

Das Unternehmen freut sich auch, bekannt zu geben, dass es seit dem 1. Oktober 2024 durch die Ausübung von 2.503.000 Stammaktien-Optionsscheinen mit einem Ausübungspreis von 0,125 CAD pro Optionsscheinen und 1.390.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 0,10 CAD pro Option einen Gesamterlös von 451.875 CAD erzielt hat.

"Wir freuen uns sehr, die strategische Privatplatzierung und die weitere Finanzierung aus Derivatgeschäften bekannt zu geben. Damit können wir die vielversprechenden Ziele des Lithiumprojekts Arapaima erkunden. Das ist wirklich ein Beweis für das Engagement des Managements und unserer treuen Aktionär*innen", sagte Eugene Hodgson, CEO und Vorsitzender von Spark Energy Minerals Inc.

Qualifizierte Person

Die in diesem Dokument veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jonathan Victor Hill BSc Hons, FAUSIMM, als Qualifizierte Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Quelle: "Evaluation of the Lithium Potential in Brasil" - Mid - Jequitinhonha River, North -East Minas Gerais Ministry of Mines and Energy, Secretary of Geology, Mines and Development, the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technischer Bericht - 2016 Quelle: "Lithium Potential Assessment Project in Brasil" in the Eastern Pegmatite Province of Brasil: the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technischer Bericht 19 - August 2023 DOI: 10.29396/ITCPRM.2023.19

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Batteriemetallen und Mineralien spezialisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf umfangreiche Beteiligungen in Brasilien. Das Unternehmen besitzt bedeutende Land- und Mineralrechte in Brasiliens bekannten Lithium Valley, einer der produktivsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region erlangt gerade rapide weltweite Wertschätzung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden, und Brasilien wird dadurch zu einem wichtigen Akteur bei der globalen Energiewende.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER WEBSITE DES UNTERNEHMENS UNTER

https://sparkenergyminerals.com

E-Mail an: info@sparkenergyminerals.com

Kontakt: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Derartige Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Ausdrücke wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnliche Begriffe sowie Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sind als zukunftsgerichtete Informationen anzusehen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitpunkts derartiger Ergebnisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Mitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, die Liegenschaft, die Finanzierung und bestimmte Veränderungen des Unternehmens. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

