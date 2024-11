Habeck und Lindner treffen zu Beratungen im Kanzleramt ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) zu Beratungen im Kanzleramt empfangen.

Nach Informationen von Reuters-TV trafen Habeck und Lindner am Montagmittag im Kanzleramt ein. Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte zuvor mitgeteilt, dass sich die drei Spitzenpolitiker vor dem Ampel-Koalitionsausschuss am Mittwochabend noch mehrfach vertraulich abstimmen wollten. Die Gespräche sind Teil umfangreicher Abstimmungen in der Ampel über die Frage, ob sich die Regierung noch auf gemeinsame Maßnahmen beim Kampf gegen die Wirtschaftsschwäche Deutschlands einigen kann.

