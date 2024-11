S&P 500® - Starker Sommer – starker Winter?

Mit dem Hintergrundwissen um einen bisher sehr konstruktiven Jahresverlauf 2024 wollen wir deshalb die bisherige Auswertung erweitern. Konkret geht es um die Fragestellung wie sich das Winterhalbjahr entwickelt, wenn es in der vorangegangenen Sommerperiode zu Kursgewinnen kam? Letzteres war seit 1929 beim S&P 500® insgesamt 62 Mal der Fall. Sowohl die Trefferquote (74 %) als auch die Performance (6,58 %) wissen zu überzeugen. Werden nur die Sommerhalbjahre mit einer Wertentwicklung von mehr 5 % bzw. mehr als 10 % betrachtet, dann fallen die Anschlussgewinne in den folgenden Wintermonaten mit 8,06 % sowie 10,27 % nochmals deutlich besser aus. Alle bisher angeführten Zahlen liegen zudem deutlich über dem historischen Durchschnitt. Als Daumenregel lässt sich festhalten: „Je stärker der Sommer, desto besser fällt auch der Winter aus“ oder für die Skeptiker: „wenn die Sommermonate konstruktiv sind, dann wird der Winter nicht schwach“. „Der „Helloween-Effekt: nur besser“ lässt sich auch für den Dow Jones® auf Basis der Daten seit dem Jahr 1900 nachweisen und ist darüber hinaus sehr nah am Markenkern der Technischen Analyse, wonach Stärke weitere Stärke nach sich zieht.

S&P 500® (Semi-annually)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

