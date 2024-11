"Weglaufen gilt nicht" - SPD vor Ampel-Gesprächen optimistisch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Zum Beginn der möglicherweise entscheidenden Woche über die Zukunft der Ampel-Koalition hat sich SPD-Generalsekretär Matthias Miersch optimistisch gezeigt, dass sich SPD, Grüne und FDP auf ein gemeinsames Konzept zur Ankurbelung der Wirtschaft einigen können.

"Ich bin zuversichtlich, dass es am Ende allen Beteiligten darum geht, hier Stabilität herzustellen in diesem Land in schwierigen Zeiten", sagte Miersch am Montag in der ARD mit Blick auch auf die Beratungen über den Haushalt 2025. "Dass wir die Wirtschaft stützen wollen und dass wir Investitionen anreizen wollen, dass wir Bürokratie abbauen wollen - da haben wir genau die identischen Ziele", fügte er im Hinblick auf unterschiedliche Vorschläge von SPD, Grünen und FDP hinzu.

Ab diesem Montag sind mehrere Dreier-Treffen von Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Finanzminister Christian Lindner (FDP) vorgesehen. Habeck sagte einen Termin beim DIHK am Mittag ab, um ins Kanzleramt zu fahren. Am Mittwoch treffen sich die Spitzen der Ampel-Parteien, -Fraktionen und -Regierung in einem Koalitionsausschuss. Dann wird auch über die Auswirkungen der US-Wahlen auf Deutschland und die deutsche Politik gesprochen. Am Montag tagen zudem die Parteigremien. Die FDP-Fraktion veranstaltet ein weiteres Treffen mit einigen Wirtschaftsverbänden.

Weil FDP-Chef Lindner eine Richtungsentscheidung über die Wirtschaftspolitik fordert, steht auch die Zukunft der gemeinsamen Regierung auf dem Spiel. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte von einer "Woche der Entscheidung" gesprochen. Seit Tagen wird spekuliert, dass die FDP die in Umfragen sehr unbeliebte Ampel-Regierung verlassen könnte, weil sie sich dadurch eine bessere Chance erhofft, nach der Bundestagswahl wieder in den Bundestags einziehen zu können. Es gebe aber keinen "Vorsatz", die Ampel zu verlassen, hatte Lindner vor einigen Tagen gesagt.

MAHNUNG DER SPD, UNSICHERHEIT ÜBER FDP

SPD-Generalsekretär Miersch appellierte an den Zusammenhalt. "Alle müssen sich am Riemen reißen. Weglaufen gilt nicht", sagte er. Er halte nichts davon, ein irgendwie geartetes Ende der Koalition an die Wand zu malen. "Wir haben eine Verantwortung, eine verdammte Verantwortung in diesen schwierigen Zeiten." Die Union hatte dagegen mehrfach vorgezogene Neuwahlen gefordert, weil sich die Ampel nicht mehr auf eine klare Politik einige könne. Die Präsidentin des Automobilverbandes VDA, Hildegard Müller, sagte am Montag in der ARD: "Wenn man die Kraft nicht findet zu handeln, da muss man die Konsequenzen ziehen."

Mit Blick auf die US-Präsidentenwahl betonte auch Miersch, dass es nicht nur im Falle eines Wahlsieges von Donald Trump eine stabile Bundesregierung brauche. "Es werden schwierige Zeiten auf die USA zukommen. Aber wir haben ja weltweit Krisensituationen, so dass es unabhängig von dem Ausgang der US-Wahl darauf vorankommt, dass es eine stabile Bundesregierung gibt", mahnte er. Der Streit der vergangenen Wochen müsse enden.

Scholz hatte sich am Sonntagabend zunächst mit den SPD-Spitzen im Kanzleramt und anschließend zweieinhalb Stunden mit Lindner beraten. Wichtigste Knackpunkte sind in den kommenden Tagen und Wochen die Verabschiedung des Haushalts 2025 mit einem immer noch bestehenden Finanzierungsloch von mehreren Milliarden Euro, des Rentenpakets 2 und des 49 Punkte umfassenden Wachstumspakets der Regierung.

Die derzeitige Diskussion kreist aber vor allem um eine zusätzliche Ankurbelung der lahmenden Wirtschaft. Dazu hatten sowohl der SPD-Parteivorstand, Habeck als auch Lindner in den vergangenen Wochen Vorschläge vorgelegt. Diese widersprechen sich allerdings. Während Habeck ein großes, schuldenfinanziertes Investitionsprogramm mit steuerlichen Prämien für Investitionen vorschlägt, möchte Lindner etwa den Solidaritätszuschlag ganz abschaffen und die Zielmarke für ein klimaneutrales Deutschland von 2045 auf 2050 verschieben. Die SPD wiederum will ebenfalls Investitionsprämien. Scholz hatte einen Bundeszuschuss für die Deckelung der Netzentgelte vorgeschlagen, um Firmen zu entlasten, und plant einen "Pakt für Industrie".

Beim Thema Bürokratieabbau sind sich im Prinzip alle einig. Strittig ist aber, wie weit dieser gehen soll. Lindner hat ein Moratorium für neue Gesetze von drei Jahren vorgeschlagen und lehnt auch das von der SPD gewünschte und im Koalitionsvertrag vereinbarte Tariftreuegesetz in der bisher geplanten Form ab. Habeck hatte zunächst eine Abschaffung alle Nachweis- und Berichtspflichten von Firmen vorgeschlagen, ruderte dann aber unter dem Druck seiner Partei zurück. Alle wollen die EU-Kommission drängen, Regulierung auf europäischer Ebene zurückzuschrauben.

