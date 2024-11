AKTIE IM FOKUS: Ziele und Zahlen helfen Elmos Semiconductor auf die Sprünge

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kurs-Rally der Aktien von Elmos Semiconductor haben am Dienstag neue mittelfristige Finanzziele des Chip-Herstellers ausgelöst. In der Spitze schnellte der Kurs um 14 Prozent auf 63,50 Euro nach oben und testete die 38-Tage-Linie. Diese gilt ein Indikator für den kurz- bis mittelfristigen Trend. In der vergangenen Woche waren die Aktien auf den tiefsten Stand seit Anfang 2023 gerutscht.

Bis 2030 will Elmos Semiconductor einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro erreichen sowie eine operative Marge (Ebit) von etwa 25 Prozent. Zudem veröffentlichte das Unternehmen Zahlen zum dritten Quartal, hier liegen Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) leicht über den jeweiligen Konsensprognosen.

Ein Händler wies darauf hin, dass die Konsensschätzungen in den vergangenen Monaten stark zurückgegangen seien. Grund hierfür sei zuvorderst die Schwäche des Automobilmarktes. Die nun ausgegebenen Geschäftsziele sorgten daher für Entspannung am Markt, ebenso wie solide Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel./bek/mis