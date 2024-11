Aktien Frankfurt Schluss: Dax am US-Wahltag im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am US-Wahltag hat der deutsche Aktienmarkt zugelegt. Die Entscheidung über den nächsten US-Präsidenten war am Dienstag das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Trotz der damit verbundenen großen Unsicherheiten gingen die Anleger wieder mehr ins Risiko gegangen und griffen mehrheitlich zu. Am Nachmittag stützten Kursgewinne an der Wall Street zusätzlich.

Der Dax erreichte im späten Handel sein Tageshoch und schloss nur knapp darunter mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 19.256,27 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg um 0,56 Prozent auf 26.566,72 Punkte.

"Die professionellen Akteure an den Finanzmärkten sind auf eine Achterbahnfahrt quer durch alle Assetklassen vorbereitet, wenn ab Mitternacht unserer Zeit nach und nach die Stimmen zur US-Präsidentschaftswahl ausgezählt werden", konstatierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Nach einem erbitterten Wahlkampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris bleibe es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen beiden Kandidaten. Die nächsten entscheidenden Aktionen der Investoren dürften dann am Mittwochmorgen folgen.

Mit Blick auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen stach die Kursreaktion von DHL Group heraus. Die Aktie büßte 4,0 Prozent ein und war Schlusslicht im Dax. Analyst Cristian Nedelcu von der Bank UBS monierte ein schwaches Expressgeschäft des Logistikers im Segment Unternehmenskunden./edh/he