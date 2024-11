EQS-News: Zukünftiges Vorstandsteam steht fest – KWS bestellt Dr. Jörn Andreas und Sebastian Talg

EQS-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Einbeck, 5. November 2024

Zukünftiges Vorstandsteam steht fest – KWS bestellt Dr. Jörn Andreas und Sebastian Talg

Der Saatgutspezialist KWS gibt zwei neue Vorstände bekannt, die die Führungsetage in 2025 komplettieren und verjüngen werden. Damit stellt KWS die Weichen für eine kontinuierliche wie zukunftsorientierte Entwicklung des Unternehmens. Eva Kienle (zu Ende Januar) und Dr. Peter Hofmann (zu Ende September) werden in 2025 vereinbarungsgemäß aus dem Vorstand der KWS ausscheiden.

Dr. Jörn Andreas wird neuer Finanzvorstand

Zum 1. Januar 2025 tritt Jörn Andreas, 43, die Nachfolge von Eva Kienle als Mitglied des Vorstandes an und übernimmt die von ihr geleiteten Ressorts Finance & Procurement, Controlling, Transaction Center, Legal Services & IP, Information Technology, Group Compliance Office und Group Governance & Risk Management.

Jörn Andreas stammt gebürtig aus der Region Südniedersachsen und bringt umfangreiche Erfahrung als CFO und Geschäftsbereichsleiter mit. Bis September 2024 war er zuletzt im Vorstand des DAX-Unternehmens Symrise für das Segment Scent & Care verantwortlich.

„Mit dem Einstieg von Herrn Andreas zum 1. Januar 2025 können wir eine nahtlose Übergabe mit Eva Kienle sicherstellen. Wir freuen uns, so zeitnah eine passende Nachfolge für die zentrale Funktion des CFO gewonnen zu haben“, erklärt Dr. Marie Theres Schnell, Vorsitzende des KWS Aufsichtsrats.

Sebastian Talg wird Vorstand für Mais, Getreide, sowie Marketing und Kommunikation

Sebastian Talg, 46, wird zum 1. November 2025 in den Vorstand der KWS bestellt.

Er übernimmt die Ressorts Mais, Getreide, Raps/Sonderkulturen & Ökosaatgut, sowie Marketing & Communications.

Sebastian Talg verfügt über umfassende Vertriebs- und Marketingerfahrungen in der Landwirtschaft, unter anderem durch seine langjährige Tätigkeit für den Landmaschinenhersteller Grimme, bei dem er aktuell alle Sales und Service Gesellschaften verantwortet. Seine Berufung unterstreicht einen der Kernwerte der KWS, die Nähe zu den Landwirten über alle Kulturarten hinweg weiter auszubauen.

„Mit Sebastian Talg konnten wir einen Vorstand gewinnen, der mit den Anforderungen der Landwirtschaft bestens vertraut ist. Wir sind überzeugt, mit dem neuen Vorstands-Team eine starke Aufstellung für die Zukunft der KWS zu haben“, sagt Marie Theres Schnell.

Nicolás Wielandt übernimmt neue Ressortverantwortung

Im Zuge der neuen Vorstandskonstellation wird Nicolás Wielandt, derzeit verantwortlich für das Ressort Mais, im Jahr 2025 die Ressorts Zuckerrüben und Gemüse von Peter Hofmann übernehmen. Der Vertrag von Peter Hofmann endet vereinbarungsgemäß am 30. September 2025.



„Nicolás Wielandt wird seinen langjährigen Weg in der KWS in 2025 mit einem erweiterten Verantwortungsbereich fortsetzen. Ich bin überzeugt, dass uns die Kombination aus internen und externen Perspektiven im Vorstand ideal für die vielfältigen Chancen und Herausforderungen der Branche aufstellt“, erläutert Dr. Felix Büchting, Sprecher des Vorstands.

Über KWS

KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Knapp 5.000 Mitarbeiter* in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz von rund 1,68 Mrd. Euro. Seit fast 170 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Zuckerrüben-, Mais-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 300 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung.

*ohne Saisonarbeitskräfte

Weitere Informationen: www.kws.com/corp/de. Folgen Sie uns auf LinkedIn:LinkedIn_KWS Group

Kontakt:

Peter Vogt

Leiter Investor Relations

Tel. +49-30 816914-490

peter.vogt@kws.com

Gina Wied

Head of Corporate Communications

Tel. +49 5561 311-1427

gina.wied@kws.com

Sina Barnkothe-Seekamp

Lead of External Communications

Tel. +49 5561 311-1783

sina.barnkothe@kws.com

KWS SAAT SE & Co. KGaA

www.kws.com

