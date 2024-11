Original-Research: Alexanderwerk AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Alexanderwerk AG - von GSC Research GmbH 05.11.2024 / 12:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu Alexanderwerk AG Unternehmen: Alexanderwerk AG ISIN: DE000A37FTW0 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2024 Empfehlung: Kaufen seit: 05.11.2024 Kursziel: 23,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 09.11.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Solides erstes Halbjahr 2024 Trotz der anhaltend schwierigen makroökonomischen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen konnte die Alexanderwerk AG in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2024 umsatz- und ergebnisseitig fast an die starken Vorjahreswerte anknüpfen. Beim Auftragseingang spiegelte sich das schwache Umfeld zwar in einem fast 25-prozentigen Rückgang der Bestellungen im Neumaschinengeschäft wider. Da der Vorstand die Gesamtentwicklung im ersten Halbjahr jedoch als sehr positiv beurteilt und im Rahmen des Konzernzwischenabschlusses auch seinen Ausblick für 2024 angehoben hat, sollte man dies unseres Erachtens nicht überbewerten. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Alexanderwerk-Konzern als im Projektgeschäft tätiger Spezialmaschinenbauer auch infolge von Großaufträgen immer gewissen Schwankungen bei Ordereingang, Umsatz und Ergebnis unterliegt. Zudem konnte sich die Unternehmensgruppe in den vergangenen Jahren aufgrund ihrer Positionierung als globaler Nischenplayer mit attraktiven Zielbranchen wie Chemie, Pharma, Lebensmittelindustrie und LifeScience sowie der erarbeiteten Wettbewerbsvorteile weitestgehend von negativen konjunkturellen und Brancheneinflüssen abkoppeln. Darüber hinaus wies der Konzern zum Halbjahresende mit einer Eigenkapitalquote von 62,2 Prozent, einer Barliquidität von 7,2 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position (inklusive Leasingverbindlichkeiten) von 3,2 Mio. Euro unverändert sehr solide Bilanzverhältnisse auf. Daran sollte sich auch nach der im September erfolgten Ausschüttung nahezu des gesamten AG-Bilanzgewinns von 5,3 Mio. Euro als Dividende grundsätzlich nichts geändert haben. Insgesamt bleiben wir daher für die weitere Entwicklung des Remscheider Traditionsunternehmens positiv gestimmt. Dabei gehen wir davon aus, dass nach den erfolgten Neubesetzungen von Vorstand und Aufsichtsrat jetzt auch auf der Managementebene wieder Ruhe eingekehrt ist und man sich wieder voll auf das operative Geschäft konzentrieren kann. Auf Grundlage der Halbjahreszahlen und der erhöhten Unternehmensprognose haben wir unsere Schätzungen vor allem auf der Ergebnisseite deutlich heraufgesetzt. Auf dieser Basis heben wir auch unser Kursziel für die Alexanderwerk-Aktie erneut auf nunmehr 23,00 Euro an und bestätigen unsere "Kaufen"-Empfehlung. Dabei weist der Anteilsschein bei Ansatz unserer Dividendenerwartungen auch eine sehr attraktive Ausschüttungsrendite von 6,8 Prozent auf. Aufgrund der oft geringen Handelsliquidität sollten Orders in dem Titel stets mit einem Limit versehen werden. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31185.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 / 179 374 - 24 Fax: +49 (0)211 / 179 374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 440 91 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2022917 05.11.2024 CET/CEST °