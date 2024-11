ROUNDUP: Elmos vorsichtiger bei Jahreserlös - Optimistische neue Ziele bis 2030

DORTMUND (dpa-AFX) - Das Halbleiterunternehmen Elmos Semiconductor wird für das laufende Jahr zwar beim Jahresziel für den Umsatz etwas vorsichtiger. Mittelfristig gibt das Unternehmen aber ambitionierte Ziele aus. Bis 2030 will Elmos rund eine Milliarde Euro umsetzen sowie eine operative Marge (Ebit) von etwa 25 Prozent erreichen, wie der Chipkonzern am Dienstag in Dortmund überraschend mitteilte.

Zudem veröffentlichte das Unternehmen Zahlen zum dritten Quartal, hier liegen Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) leicht über den jeweiligen Erwartungen am Markt. Der Aktienkurs sprang um 13 Prozent nach oben.

Für 2024 erwartet das Halbleiterunternehmen nun Erlöse im unteren Bereich der Umsatzprognose von 605 Millionen, plus oder minus 25 Millionen Euro. Im Schnitt hatten Analysten allerdings bereits einen Umsatz eher am unteren Ende der Zielspanne erwartet.

Bei der um Sondereffekte bereinigten operativen Marge (Ebit-Marge) stellt das Unternehmen weiterhin für das laufende Jahr 25 Prozent in Aussicht, plus/minus 2 Prozentpunkte. Zudem geht der Elmos-Vorstand jetzt von einem positiven bereinigten freien Barmittelzufluss aus. Darin enthalten sei der Verkauf der Wafer-Fertigung an den US-Konzern Littelfuse, hieß es.

Ein Händler wies darauf hin, dass die Konsensschätzungen in den vergangenen Monaten stark zurückgegangen seien. Grund hierfür sei zuvorderst die Schwäche des Automobilmarktes. Die neuen Geschäftsziele sorgten daher für Entspannung am Markt, ebenso wie solide Quartalszahlen. Seit dem Jahreswechsel steht allerdings noch ein Kursminus von rund 16 Prozent zu Buche.

Im dritten Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um 3,4 Prozent auf 156,6 Millionen Euro zu. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging hingegen um 4 Prozent auf 39,9 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge betrug 25,5 Prozent, nach 27,5 Prozent vor einem Jahr. Die vollständige Bilanz für das dritte Quartal will das Unternehmen an diesem Mittwoch vorlegen.

Bis 2030 will der Konzern zudem den bereinigten freien Barmittelzufluss sukzessiv verbessern und weniger als zehn Prozent des Umsatzes investieren. Details zu den Mittelfristzielen soll es auf dem Kapitalmarkttag geben, der am 11. November stattfinden soll./mne/tav/jha/