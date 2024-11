EQS-News: Bike24 Holding AG: Umsatz- und Ertragswachstum setzen sich auch im dritten Quartal fort

EQS-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

Bike24 Holding AG: Umsatz- und Ertragswachstum setzen sich auch im dritten Quartal fort



06.11.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bike24 Holding AG: Umsatz- und Ertragswachstum setzen sich auch im dritten Quartal fort

Robuste Profitabilität: Bereinigter operativer Gewinn von +2,5 Million Euro

Wachstum in allen europäischen Schlüsselmärkten: Umsatzanstieg in der DACH-Region um 3%, in den lokalisierten Märkten im Durchschnitt um 6% und im Rest von Europa um 13%

Steigerung der Komplettradverkäufe auf ein neues Allzeithoch

Dresden, 06. November 2024 – Die Bike24 Holding AG, eine der führenden europäischen E-Commerce-Plattformen rund ums Fahrrad, erzielte im dritten Quartal 2024 einen bereinigten operativen Gewinn von 2,5 Millionen Euro (bereinigte EBITDA-Marge: +4,0%) sowie ein Konzernumsatzwachstum von 2,9% auf 62,9 Millionen Euro. Das Wachstum wurde durch die positive Entwicklung in allen europäischen Schlüsselmärkten getragen. Sowohl das Segment der Kompletträder als auch der Bereich PAC (Teile, Zubehör, Bekleidung) konnten ein Umsatzwachstum verzeichnen.

Trotz der anhaltenden makroökonomischen Herausforderungen bleibt BIKE24 zuversichtlich in Bezug auf die mittel- und langfristigen Megatrends im Outdoor- und Fahrradmarkt, die sich auch in den Ergebnissen des dritten Quartals zeigen.

BIKE24 verzeichnet für das dritte Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von +2,9% auf EUR 62,9 Mio. (Q3 2023: EUR 61,1 Mio., 9M 2024: -1,8% auf EUR 176 Mio.). Neben einem Umsatzplus von 3% in der DACH-Region entfielen insgesamt EUR 12,2 Mio. (Q3 2023: EUR 11,5 Mio.) auf die lokalisierten Märkte und entsprechen einem Wachstum von +6%, was hauptsächlich auf die überdurchschnittliche Entwicklung in den Benelux-Märkten zurückzuführen ist. Erstmals seit dem ersten Quartal 2022 konnten auch wieder die Umsätze im Rest von Europa um +13% zulegen. Trotz anhaltender Herausforderungen im Komplettradsegment stiegen die Umsätze hier aufgrund des großen Markenportfolios und attraktiver Preispunkte um +6% auf EUR 13,4 Mio. und damit auf ein neues Allzeithoch.

Die Bruttomarge stieg leicht aufgrund von Anpassungen in der Preisstrategie im dritten Quartal um 0,3 Prozentpunkte auf 27,5% (9M: 26,9% nach 25,0% im Vorjahreszeitraum).

Bereinigt um Sondereffekte in Höhe von EUR 0,7 Mio. (9M: EUR 2,7 Mio.), die vor allem Aufwendungen für die durchgeführte SAP-Implementierung betreffen, betrug das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) EUR 2,5 Mio. gegenüber EUR 2,4 Mio. im Vorjahresquartal (9M: EUR 3,7 Mio. nach EUR 0,4 Mio.). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 4,0% für das dritte Quartal (Q3 2023: 3,9%).

Die Vorräte konnten auf EUR 67,2 Mio. reduziert werden (September 2023: EUR 84,8 Mio.) und liegen damit im Plan, zum Ende des Jahres ein komfortables Niveau zu erreichen. Bei gleichzeitiger planmäßiger Tilgung des Bankdarlehens um EUR 6,0 Mio. in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres konnten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aufgrund von disziplinierter Kostenkontrolle und Reduzierung des Trade Working Capital auf EUR 18,3 Mio. gesteigert werden (September 2023: EUR 16,9 Mio.).

Timm Armbrust, CFO von BIKE24, kommentiert: „Unser konzentrierter Fokus auf unsere Kernkundengruppe der “Enthusiasten” in allen europäischen Märkten, flankiert von einer strikten Kostendisziplin, führt nach einem bereits erfolgreichen zweiten Quartal zu erneut guten Ergebnissen in Umsatz und Ertrag. In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld bleibt die nachhaltige Rückkehr zur Profitabilität in den kommenden Quartalen die höchste Priorität.“

BIKE24 geht daher trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von der Fortsetzung des Aufwärtstrends aus und hält daher an der Prognose für das Geschäftsjahr 2024, die ein Umsatzwachstum zwischen +1% und +5% sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von +0,7% bis +4,2% vorsieht, unverändert fest, auch wenn das Umsatzwachstum voraussichtlich am unteren Rand der Prognose liegen wird.

Heute um 15 Uhr findet der Q3 2024 Earnings Call von BIKE24 statt. Die dazugehörige Präsentation wird ab 13 Uhr auf der IR-Website verfügbar sein. Bitte registrieren Sie sich unter dem folgenden Link:

https://montegaconnect.de/event/z7mzigi2n1hnhnk4022dlr1vv34t5g5u

Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in T€ Q3 2024 Q3 2023 Delta 9M 2024 9M 2023 Delta Umsatz und sonstige Erträge DACH 42.237 41.134 2,7% 118.535 117.262 1,1% Lokalisierte Märkte 12.280 11.539 6,4% 33.968 34.603 -1,8% Rest von Europa (EWR) 6.854 6.090 12,5% 18.650 19.465 -4,2% Rest der Welt 1.505 2.355 -36,1% 4.818 7.952 -39,4% Umsatzerlöse 62.876 61.118 2,9% 175.970 179.282 -1,8% Sonstige Erträge 81 36 125,2% 256 111 130,7% Gesamterträge 62.957 61.154 2,9% 176.226 179.393 -1,8% Aufwendungen für Handelswaren, Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe -45.668 -44.554 2,5% -128.838 -134.600 -4,3% Bruttoergebnis 17.289 16.600 4,1% 47.388 44.793 5,8% Bruttomarge 27,5% 27,1% + 1,9 pp 26,9% 24,9% + 2,8 pp Perfomance Marketingkosten -656 -861 -23,8% -2.068 -2.487 -16,9% Vertriebskosten¹ -5.644 -5.406 4,4% -15.395 -16.750 -8,1% Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer -6.600 -6.248 5,6% -20.534 -19.628 4,6% Sonstige Aufwendungen -2.609 -2.254 15,7% -8.341 -8.363 -0,3% EBITDA 1.780 1.831 -2,8% 1.050 -2.435 -143,1% EBITDA Marge 2,8% 3,0% + 4,1 pp 0,6% -1,4% + 3,0 pp Bereinigungen 745 573 30,1% 2.685 2.837 -5,4% Bereinigtes EBITDA 2.525 2.404 5,0% 3.735 403 826,8% Bereinigte EBITDA Marge 4,0% 3,9% + 3,3 pp 2,1% 0,2% + 2,8 pp Abschreibungen (exkl. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten) -1.415 -1.460 -3,1% -5.208 -4.323 20,5% Bereinigtes EBIT 1.110 943 n/a -1.473 -3.920 n/a Bereinigte EBIT Marge 1,8% 1,5% + 2,7 pp -0,8% -2,2% +1,8 pp Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert-ähnliche Posten -2.381 -2.484 -4,1% -7.140 -7.453 -4,2% Bereinigungen -745 -573 30,1% -2.685 -2.837 -5,4% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) -2.016 -2.114 n/a -11.298 -14.211 n/a EBIT Marge -3,2% -3,5% + 3,6 pp -6,4% -7,9% + 2,0 pp Finanzaufwendungen, netto -839 -1.090 -23,0% -3.349 -5.174 -35,3% Ergebnis vor Steuern -2.856 -3.204 n/a -14.647 -19.386 n/a Ertrag/ (Aufwand) aus Ertragsteuern 877 1.008 n/a 4.558 4.375 n/a Periodenergebnis -1.979 -2.196 n/a -10.089 -15.011 n/a Rundungsdifferenzen können auftreten. ¹Inklusive Aufwendungen für die Wertberichtigung auf Forderungen. Konsumenten KPIs Aktive Kunden (LTM) - 950.893 - 908.041 950.893 -4,5% Anzahl Bestellungen 438.559 432.650 1,4% 1.232.817 1.296.379 -4,9% Durchschnittlicher Warenkorb 142 136 3,8% 142 137 3,0% Bestellungen wiederkehrender Kunden 68,2% 69,7% -1,5% 68,3% 70,0% -1,7% Rücksendequote 19,3% 17,3% +1,5pp 17,9% 17,0% +0,3pp





Press Relations:

E-Mail: presse@bike24.net





Investor Relations:

E-Mail: ir@bike24.net

Über BIKE24

BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Europa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Unter der Leitung von CEO und Mitgründer Andrés Martin-Birner bietet der Online-Shop den Kunden heute 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit acht lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr), Italien (bike24.it), den Niederlanden (bike24.nl), Belgien (bike24.be) und Luxemburg (bike24.lu) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt.

Vorausschauende Aussagen

Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Bike24 Holding AG und ihre Tochtergesellschaften (zusammen „BIKE24“) betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Wir werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, Prospekten, Präsentationen, Unterlagen, die an Aktionäre verschickt werden, und Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Aussagen tätigen. Des Weiteren können von Zeit zu Zeit unsere Vertreter zukunftsgerichtete Aussagen verbal tätigen. Solche Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des BIKE24-Managements und betreffen Gegebenheiten, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von BIKE24 liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in Veröffentlichungen – insbesondere in den Kapiteln über das Interne Kontroll- und Risikomanagementsystem und Chancen & Risiken des Geschäftsberichts und den korrespondierenden Kapiteln im Halbjahresfinanzbericht – beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren, Ereignisse von höherer Gewalt, wie Pandemien, eintreten oder zugrunde liegenden Erwartungen, einschließlich künftiger Ereignisse, nicht oder später eintreten beziehungsweise Annahmen sich nicht erfüllt haben, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von BIKE24 (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Bestimmungen, übernimmt BIKE24 keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Alternative Leistungskennzahlen

Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt BIKE24 alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EBIT, freier Cashflow, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.

06.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: BIKE24 Holding AG Breitscheidstr. 40 01237 Dresden Deutschland ISIN: DE000A3CQ7F4 WKN: A3CQ7F Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2022859

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2022859 06.11.2024 CET/CEST