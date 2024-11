Koalition verschiebt Verabschiedung des Nachtragsetats für 2024

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Ampel-Koalition verschiebt die ursprünglich für kommenden Freitag im Bundestag geplante Verabschiedung des Nachtragshaushalts für 2024.

Der Nachtragsetat und der Haushalt für 2025 stünden in einem untrennbaren Zusammenhang, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, am Mittwoch. Daher sei es notwendig, den Nachtrag zusammen mit dem Etatentwurf für 2025 in der für kommende Woche geplanten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zu beraten. Nur damit sei sichergestellt, "dass die Wechselwirkungen zwischen den beiden Haushalten auch für die Opposition transparent nachvollziehbar sind".

Angesichts der Zerstrittenheit in der Ampel-Koalition ist derzeit offen, ob es beim Zeitplan für den Bundeshaushalt 2025 bleibt. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, betonte allerdings, dass man an dem Zeitplan der Bereinigungssitzung und der Haushaltsberatung festhalten wolle. "Das heißt, die Bereinigungssitzung in der nächsten Sitzungswoche und die Haushaltsberatungen in der letzten Sitzungswoche im November", sagte sie in Berlin. Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte am Dienstag erklärt, dass er für die Bereinigungssitzung Donnerstag kommender Woche sei. Mast forderte, dass die Regierung noch in dieser Woche die schriftlich ausformulierten Vorschläge für den Haushalt vorlegen müsse. Der Bundesrat soll dann am 20. Dezember zustimmen. Am Abend beraten die Partei- und Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP mit Bundeskanzler Olaf Scholz über den Fortgang der Koalition.

Die Bundesregierung hatte den Nachtragsetat im Sommer auf den Weg gebracht. Dem Entwurf zufolge soll die Neuverschuldung für 2024 um 11,3 Milliarden Euro auf 50,3 Milliarden Euro erhöht werden. Das Geld wird benötigt, um Mehrkosten bei der Ökostrom-Förderung und im Bürgergeld zu decken.

Der Entwurf muss allerdings vom Finanzministerium noch ergänzt werden, etwa weil die Bürgergeldkosten nochmals höher veranschlagt werden. Zudem hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) in seinem Papier für eine Wirtschaftswende vorgeschlagen, 2024 vorgesehene Subventionen von vier Milliarden Euro für eine Intel-Chipfabrik in Magdeburg umzuschichten in die Rücklage, um damit im Etat 2025 Lücken zu füllen.

(Bericht von Holger Hansen und Andreas Rinke, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)