Rheinmetall baut Vorstand um - Vertrag mit Konzernchef Papperger verlängert

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der stark wachsende Rüstungskonzern Rheinmetall erweitert seinen Vorstand und verlängert den Vertrag von Konzernchef Armin Papperger. Zudem gibt es einen Wechsel an der Spitze des Finanzressorts. Dagmar Steinert (59) werde ihr Mandat als Finanzchefin zum 31. Dezember niederlegen, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch mit. Ihr Nachfolger ab dem 1. Januar werde der 54-jährige Klaus Neumann, der bereits seit 12 Jahren im Konzern sei und aktuell das Accounting verantworte. Gleichzeitig werde ab Januar der 51-jährige Rene Gansauge, bislang Leiter der Sparte Weapon and Ammunition, die neu geschaffene Position des fürs Tagesgeschäft zuständigen Chief Operating Officer übernehmen.

"Mit den getroffenen Maßnahmen und Entscheidungen befähigen wir den Vorstand der Rheinmetall AG, den großen Herausforderungen der kommenden Jahre souverän und gut aufgestellt begegnen zu können", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Ulrich Grillo laut Mitteilung. "Insbesondere freut es uns, dass wir Armin Papperger für eine Verlängerung seines Vertrages gewinnen konnten." Dessen Vertrag läuft ab dem 1. Januar 2025 für weitere fünf Jahre.

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hatte Rheinmetall einen Auftragsboom beschert, da Deutschland und andere westliche Staaten mehr Geld in die eigene Verteidigung stecken sowie in die Ausrüstung der Ukraine. Vor diesem Hintergrund will der Konzern 2024 einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro erreichen, der in nur wenigen Jahren auf rund 20 Milliarden Euro zulegen soll./mis/jha/