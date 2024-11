AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero korrigieren weiter - Ausblick 2024 im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben sich am Donnerstag nach deutlicheren Schwankungen an der 38-Tage-Linie gefangen. Dieser Durchschnittskurs ist ein kurz- bis mittelfristiger Trendindikator und kann als Kursstütze dienen.

Die Resultate des dritten Quartals spielten am Markt eher keine Rollen, doch könnte die leichte Präzisierung des Jahresausblicks den Aktienkurs durchaus pendeln lassen, hatte Analystin Annick Maas von Bernstein Research bereits am Morgen erklärt. Am Nachmittag fiel der Kurs um rund drei Prozent auf 37,26 Euro.

Zudem waren die Papiere des Essenslieferanten zuletzt stark gelaufen - seit der Trendwende Ende Juli um bis zu rund 140 Prozent. Sollte die 38-Tage-Linie bei 27,26 Euro reißen, wäre wohl das sogenannte 23,6-Prozent-Retracement des Kursanstiegs von vom Tief Ende Juli bis zum jüngsten Zwischenhoch Ende Oktober ein erster Anlaufpunkt./mis/jha/