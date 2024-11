AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall nach Quartalszahlen mit deutlichem Kursplus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rheinmetall-Anleger haben am Donnerstag den Quartalsbericht von Deutschlands größtem Rüstungskonzern mit deutlichen Kursgewinnen honoriert. Die Papiere der Düsseldorfer stiegen auf den höchsten Stand seit einem Monat und notierten zuletzt als einer der Top-Werte im Dax 4,5 Prozent höher bei 518 Euro. Für das Jahr 2024 steht ein Plus von gut 80 Prozent zu Buche, womit Rheinmetall nach Siemens Energy zweitstärkster Dax-Titel ist.

Das Unternehmen profitierte auch im dritten Quartal vom Rüstungsboom angesichts des Ukraine-Krieges. "Wir erleben ein Wachstum, wie wir es im Konzern noch nie hatten", sagte Konzernchef Armin Papperger laut Mitteilung. Deshalb schraubte Rheinmetall das Profitabilitätsziel für das Gesamtjahr 2024 leicht nach oben.

Die Quartalszahlen seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, kommentierte JPMorgan-Analyst David Perry in einer ersten Reaktion. Die Aussichten für Rheinmetall in den kommenden Jahren seien weiterhin außergewöhnlich gut. Kurzfristig habe sich die Unsicherheit für den Rüstungskonzern durch den Wahlsieg von Donald Trump in den USA und das Aus der Ampel-Koalition in Deutschland aber erhöht./edh/jha/