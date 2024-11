AKTIEN IM FOKUS: Daimler Truck und Siemens Energy unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem guten Lauf der Aktien von Daimler Truck in den vergangenen zwei Monaten dürfte am Donnerstag die Luft erst einmal raus sein. Nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal rutschte der Kurs im Handel auf Tradegate um 3,3 Prozent auf 36,77 Euro ab.

Die Titel waren der zweitgrößte vorbörsliche Verlierer im Dax hinter Siemens Energy , die unter einer Abstufung durch die Bank of America (Bofa) litten. Die Bofa-Experten hatten nach starkem Lauf der Siemens-Energy-Papiere ihre Kaufempfehlung gestrichen; der Kurs fiel daraufhin vorbörslich um 3,7 Prozent.

Analyst Jose M Asumendi von JPMorgan fand in einer ersten Einschätzung am Morgen überwiegend lobende Worte für den Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck. So liege der bereinigte operative Gewinn um 5 Prozent über der Konsensschätzung. Allerdings sei von den Kosten ein negativer Effekt auf die Profitabilität ausgegangen. Nick Housden von der Bank RBC wies zudem auf eine schwache Entwicklung der Barmittel aus dem laufenden Geschäft hin./bek/mis

