Dax dürfte nach Ampel-Aus höher starten- Fed-Entscheid steht an

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Aus für die Ampel-Koalition und in Erwartung wichtiger geldpolitischer Entscheidungen in den USA wird der Dax laut Börsianern am Donnerstag fester starten.

Am Mittwoch hatte er 1,1 Prozent schwächer bei 19.039 Punkten geschlossen. Der klare Wahlsieg von Donald Trump in den USA hatte an den Finanzmärkten für Wirbel gesorgt. Während die Aktienanleger in Europa aus Angst vor Zöllen der neuen US-Regierung in Deckung gingen, schickte die Aussicht auf eine rosigere Zukunft für US-Unternehmen die Indizes an der Wall Street auf Rekordjagd.

Am Donnerstag dürfte sich der Fokus der Dax-Anleger vor allem auf die Innenpolitik richten: Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP ist nach knapp drei Jahren zerbrochen. Der Kanzler will nun am 15. Januar im Bundestag die Vertrauensfrage stellen und damit vorgezogene Neuwahlen herbeiführen.

Gespannt warten die Investoren zudem darauf, wie die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed ausfallen wird, die um 20 Uhr MEZ erwartet wird. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass der Leitzins nunmehr um einen Viertelpunkt auf die Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent nach unten gesetzt wird. Die Zeichen stehen auf Senkung, weil die Inflation fast den Zielwert der Fed von zwei Prozent erreicht hat. Auch in Großbritannien stehen die Zeichen auf Zinssenkung. Die Bank of England dürfte nach Ansicht der von Reuters befragten Volkswirte den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertelpunkt auf 4,75 Prozent herunterschrauben.

Auf der Unternehmensseite legen unter anderem Heidelberg Materials, Daimler Truck, Rheinmetall, und die Münchener Rück Zahlen vor.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 19.039,31

EuroStoxx50 4.800,63

EuroStoxx50-Future 4.807,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 43.729,93 +3,6%

Nasdaq 18.983,47 +3,0%

S&P 500 5.929,04 +2,5%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 39.387,89 -0,2%

Shanghai 3.447,56 +1,9%

Hang Seng 20.862,26 +1,6%

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)