Die meistgehandelten Produkte: Kipppunkt für Intel nach Trump-Sieg?

Der DAX® notiert heute deutlich fester. Im Aus der Ampel-Koalition nach knapp drei Jahren sehen die Anleger wohl eine Chance. Der Kanzler möchte im Januar vorgezogene Neuwahlen herbeiführen. Der Zinsentscheid der Fed heute Abend sorgt zudem für etwas Nervosität bei den Anlegern. Auch einige DAX®-Konzerne haben ihre Zahlen zum Q3 präsentiert. Ihre Aktien konnten zulegen. Im Mittelpunkt der Anleger stehen heute Call-Optionsscheine auf Intel.

Das Unternehmen musste zuletzt negative Nachrichten hinnehmen. Erst der Dow Jones Wechsel , bei dem Intel von NVIDIA abgelöst wurde. Dieser Wechsel spielt eine sehr große Rolle in der Börsengeschichte und spiegelt die stark wachsende Relevanz von künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft wieder. Intel verpasste größtenteils den KI-Trend, was zu seiner jetzigen Lage beitrug. Doch das Unternehmen hat seine Probleme erkannt und möglicherweise ist es Zeit für einen Neuanfang. Auch Call-Optionsscheine auf Coinbase sind heute wiedermals gefragt. Die Aktien konnten nach der US-Wahl um beeindruckende 30 Prozent ansteigen. Dies kam dem Krypto-Sektor zugute. Coinbase unterstütze in diesem Rennen kryptofreundliche Kandidaten finanziell. Zu den meistgehandelten Produkten zählen zudem Long Faktor-Optionsscheine, bzw. Call Knock-Out-Optionsscheine auf Rheinmetall. Die Aktie des Rüstungskonzern verzeichnete Gestern einen Anstieg von 2,4 Prozent. Die Aktie profitierte von Erwartungen, dass europäische Länder ihre Verteidigungsausgaben erhöhen könnten. Doch auch die Unsicherheiten wachsen. Demnach könnte es unter Trump zu einem Waffenstillstand in der Ukraine kommen. Und auch Regierungsunsicherheiten belasten die Anleger heute.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD06S0 6,65 19268,00 Punkte 19919,51 Punkte 28,73 Open End DAX® Put HD93VV 1,55 19268,00 Punkte 19400,07 Punkte 128,07 Open End DAX® Call HD818R 6,02 19278,00 Punkte 18699,27 Punkte 31,95 Open End Rheinmetall AG Call HD4CKY 7,20 503,20 EUR 433,74 EUR 6,81 Open End DAX® Call HD8E9Q 4,33 19278,00 Punkte 18873,87 Punkte 44,57 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.11.2024; 10:33 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Coinbase Global Inc. Call UG02P4 6,67 246,09 USD 220,00 USD 3,44 18.06.2025 DAX® Put HD8WHA 1,14 19289,50 Punkte 19000,00 Punkte 169,12 19.11.2024 DAX® Put HD0UPY 0,67 19289,50 Punkte 17800,00 Punkte 212,31 17.12.2024 Intel Corp. Call HD7W3D 0,18 25,235 USD 25,00 USD 13,40 18.12.2024 BASF SE Call HC331J 0,35 45,055 EUR 45,00 EUR 14,71 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.11.2024; 10:42 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HD367G 7,77 502,80 EUR 396,74 EUR 5 Open End DAX® Long HD17MV 0,70 19257,00 Punkte 18280,87 Punkte 25 Open End DAX® Short HD6YSU 0,39 19277,82 Punkte 19801,02 Punkte -25 Open End Infineon Technologies AG Long HC284Z 1,18 29,13 EUR 21,30 EUR 4 Open End DAX® Short HC01KZ 0,42 19277,82 Punkte 22847,57 Punkte -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.11.2024; 10:47 Uhr;

