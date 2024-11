dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - An einem weiteren Handelstag mit politischem Einfluss hält sich der Dax über 19.000 Punkten. Am Vortag war der Handel geprägt von der Rückkehr Donald Trumps als US-Präsident und nun müssen die Anleger in Deutschland das Aus der Ampel-Koalition verkraften. Sie tun dies unaufgeregt, denn der deutsche Leitindex wird zwei Stunden vor dem Auftakt vom Broker IG 0,3 Prozent höher auf 19.099 Punkte taxiert. Nach einem erbitterten Richtungsstreit vor allem über den künftigen Kurs in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik kündigte Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Vorabend an, Finanzminister Christian Lindner (FDP) aus dem Kabinett zu entlassen. Die FDP zog daraufhin alle Minister aus dem Dreier-Regierungsbündnis ab. Nach diesem Bruch können sich Wählerinnen und Wähler auf vorgezogene Neuwahlen einstellen. Trumps Wahlsieg hatte am Vortag eine Rally an den US-Börsen ausgelöst, während er dem Dax letztlich klare Verluste beschert hatte. In den USA wartet ansonsten am Abend noch der nächste Zinsentscheid der Notenbank Fed auf die Anleger.

USA: - RALLY NACH TRUMP-SIEG - Der klare Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hat am Mittwoch an den New Yorker Börsen eine Kursrally ausgelöst. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 erreichten ebenso Rekordhöhen wie an der Technologiebörse Nasdaq die Indizes Nasdaq Composite und Nasdaq 100 . Zum Börsenschluss gewann der Dow Jones 3,57 Prozent auf 43.729,93 Punkte. Der S&P 500 legte um 2,53 Prozent auf 5929,04 Punkte zu. Der Nasdaq 100 verbuchte einen Zuwachs von 2,74 Prozent auf 20.781,33 Zähler.

ASIEN: - GEWINNE IN CHINA, VERLUSTE IN JAPAN - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsamt Richtung gefunden. Der Hang Seng in Hongkong stieg um 1,4 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gewann im späten Handel 1,9 Prozent hinzu. Die chinesischen Exporte waren im Oktober stärker als erwartet gestiegen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel nach einem starken Vortag hingegen moderat um 0,4 Prozent.

DAX 19039,31 -1,13% XDAX 19126,28 -0,90% EuroSTOXX 50 4800,63 -1,43% Stoxx50 4306,44 -0,66% DJIA 43729,93 3,57% S&P 500 5929,04 2,53% NASDAQ 100 20781,33 2,74%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,53 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0742 0,06% USD/Yen 154,12 -0,29% Euro/Yen 165,55 -0,22%

ROHÖL:

Brent 75,41 +0,49 USD WTI 72,09 +0,40 USD

