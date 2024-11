EQS-News: Rational AG: Erfolgreiche erste neun Monaten 2024

EQS-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Rational AG: Erfolgreiche erste neun Monaten 2024

875 Millionen Euro Umsatzerlöse - 5 Prozent Wachstum nach neun Monaten 2024

Americas bleiben wichtigster Wachstumstreiber

226,6 Millionen Euro EBIT – EBIT-Marge bei 25,9 Prozent in den ersten neun Monaten

Prognose 2024 bestätigt

Landsberg am Lech, 7. November 2024

875 Millionen Euro Umsatzerlöse - 5 Prozent Wachstum nach neun Monaten 2024

„Mit 294,2 Millionen Euro (Vj. 272,3 Millionen Euro) lagen die Umsatzerlöse des dritten Quartals 2024 um 8 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals“, berichtet CFO Jörg Walter. In den ersten neun Monaten 2024 wuchsen die Umsatzerlöse um 5 Prozent auf 875,5 Millionen Euro (Vj. 833,1 Millionen Euro). „Beide Vergleichszeiträume profitierten von starken Umsatzerlösen im After-Sales-Geschäft und wachsender Nachfrage nach iVario-Kochsystemen. Diese positive Entwicklung trotz konjunktureller Unsicherheiten unterstreicht die Attraktivität unserer Kochsysteme und Dienstleistungen“, ergänzt der Finanzvorstand.

“Die ersten neun Monate 2024 zeigen uns, dass wirtschaftlicher Erfolg nicht zulasten der Mitarbeiterzufriedenheit gehen muss. Im Gegenteil – zufriedene Mitarbeiter sind der Schlüssel für ein langfristig erfolgreiches Unternehmen. Die Ergebnisse unserer im dritten Quartal 2024 abgeschlossenen Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage 2024 bestätigen das erneut“, freut sich Rational-Chef Dr. Peter Stadelmann.

Die Umsatzerlöse in Nord- und Südamerika stiegen in den ersten neun Monaten 2024 um 8 Prozent bzw. 10 Prozent, insbesondere die Vereinigten Staaten trugen zu diesem Wachstum bei. Aufgrund starker Umsatzerlöse in Frankreich, der Schweiz und in Südost- und Osteuropa steigerte Rational die Umsatzerlöse in Europa (ohne Deutschland) um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Deutschland setzte sich die Erholung auch im dritten Quartal fort. Per Ende September lagen die Umsatzerlöse aufgrund des guten dritten Quartals mit einem Wachstum von 8 Prozent nur noch leicht unter dem Vorjahreswert. Die Umsatzerlöse in Asien wuchsen um 3 Prozent. Nach der außerordentlich guten Entwicklung der vorangegangenen Quartale gingen die Umsatzerlöse im dritten Quartal um 14 Prozent zurück. „Verantwortlich hierfür war vor allem das Partnergeschäft in China und Japan. Hier profitierten wir zwischen dem dritten Quartal 2023 und dem zweiten Quartal 2024 von großen Zusatzaufträgen eines chinesischen Kettenkunden“, ordnet Stadelmann die Umsatzentwicklung ein. Im 9-Monatszeitraum stabilisieren sich die Umsatzerlöse auf dem hohen Niveau.

Die Produktgruppe iCombi realisierte in den ersten neun Monaten 2024 ein Umsatzwachstum von 4 Prozent. Die Umsatzerlöse lagen hier bei 777,8 Millionen Euro (Vj. 745,8 Millionen Euro). In der Produktgruppe iVario erreichte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 97,7 Millionen Euro und damit 12 Prozent mehr als im Vorjahr (Vj. 87,3 Millionen Euro).

25,9 Prozent EBIT-Marge

Aufgrund wachsender Umsatzerlösen und gleichzeitig leicht fallendenden Umsatzkosten von 359,5 Millionen Euro (Vj. 362,1 Millionen Euro) stieg die Rohertragsmarge in den ersten neun Monaten unerwartet stark auf 58,9 Prozent an (Vj. 56,5 Prozent). „Seit dem ersten Halbjahr zeichnet sich eine Stabilisierung des Kostenniveaus ab. Für das vierte Quartal 2024 rechnen wir damit, dass sich die Kosten weiterhin auf dem aktuellen Niveau bewegen werden“, stellt Jörg Walter in Aussicht.

Die positive Entwicklung des Rohertrags überlagerte die erwartungsgemäß überproportional zu den Umsatzerlösen steigenden operativen Kosten. Das wirkte sich in Summe positiv auf das EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) aus, das sich in den ersten neun Monaten 2024 um 12 Prozent auf 226,6 Millionen Euro erhöhte (Vj. 201,9 Millionen Euro). Das entspricht einer EBIT-Marge von 25,9 Prozent (Vj. 24,2 Prozent).

Mitarbeiterzufriedenheit wiederholt auf sehr hohem Niveau – 88 Prozent stolz bei Rational zu arbeiten

„Als soziales und langfristig orientiertes Unternehmen liegt uns die Zufriedenheit der Mitarbeiter, der U.i.U. (Unternehmer im Unternehmen), die sich für unsere Kunden und unser Unternehmen einsetzen, sehr am Herzen. Dass die diesjährige Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage, der sogenannte U.i.U. Compass, unsere Bemühungen bestätigte, freut uns deshalb sehr. 88 Prozent unserer Unternehmer im Unternehmen sind gemäß der Umfrage stolz darauf, bei Rational zu arbeiten. 90 Prozent sind mit ihrem Arbeitsverhältnis mit RATIONAL alles in allem sehr zufrieden oder zufrieden“, berichtet Dr. Stadelmann stolz.

Ende September 2024 beschäftigte die Rational-Gruppe 2.690 U.i.U. weltweit. Davon waren rund 1.500 in Deutschland beschäftigt.

Prognose 2024 bestätigt

Das Marktpotenzial für die nachhaltigen, multifunktionalen und intelligenten Kochsysteme von Rational ist nach wie vor enorm. „Wir blicken weiterhin positiv in die Zukunft und bestätigen unsere Wachstumsprognose im mittleren bis oberen Prozentbereich. Nach der Aktualisierung unserer Markteinschätzungen in den letzten Wochen halten wir aktuell ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich für das wahrscheinlichste Szenario“, erwartet Dr. Stadelmann.

Ergebnisseitig rechnet das Unternehmen, dass sich die Trends der ersten neun Monate festigen. „Der Rohertrag profitiert vom stabilen Kostenniveau, während die operativen Kosten etwas langsamer als ursprünglich angenommen steigen. Deshalb gehen wir mit nur noch drei verbleibenden Monaten im Geschäftsjahr von einer EBIT-Marge von rund 26 Prozent und einem absoluten EBIT nahe dem aktuellen von Bloomberg veröffentlichten Analystenkonsensus von rund 305 Millionen Euro aus“, so Jörg Walter.

Redaktionshinweis:

Der Rational-Konzern ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 2.700 Mitarbeiter, davon rund 1.500 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.

Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Rational fühlt sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Unternehmensgrundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den Rational-Mitarbeitern geleisteten Arbeit.

Angaben in Millionen Euro Q3 2024 Q3 2023 Veränderung

in Prozent Umsatzerlöse 294,2 272,3 +8 Bruttoergebnis vom Umsatz 173,7 156,2 +11 Rohertragsmarge in Prozent 59,0 57,4 - Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 77,6 65,9 +18 EBIT-Marge in Prozent 26,4 24,2 - Ergebnis nach Steuern 61,6 52,3 +18 Gewinn je Aktie in Euro 5,42 4,60 +18

Angaben in Millionen Euro 9M 2024 9M 2023 Veränderung

in Prozent Umsatzerlöse 875,5 833,1 +5 Bruttoergebnis vom Umsatz 516,0 470,9 +10 Rohertragsmarge in Prozent 58,9 56,5 - Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 226,6 201,9 +12 EBIT-Marge in Prozent 25,9 24,2 - Ergebnis nach Steuern 178,7 158,4 +13 Gewinn je Aktie in Euro 15,72 13,93 +13

