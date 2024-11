EQS-News: SUSS wächst im dritten Quartal weiter hoch profitabel

EQS-News: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

SUSS wächst im dritten Quartal weiter hoch profitabel



07.11.2024

Deutliches Wachstum bei Umsatz, Bruttomarge und EBIT-Marge im dritten Quartal 2024

Auftragsbestand von 430,8 Mio. € sorgt für hohe Visibilität bis weit ins Jahr 2025

Vorstand bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Garching, 7. November 2024– SUSS, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat heute seine Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2024 veröffentlicht und den Wachstumskurs der vergangenen Quartale fortgesetzt. „Wir haben zu Beginn dieses Jahres gesagt, dass es 2024 darauf ankommen wird, unseren hohen Auftragsbestand zuverlässig abzuarbeiten und profitabel zu wachsen“, so Burkhardt Frick, CEO von SUSS. „Das ist uns auch im dritten Quartal mit einem Umsatz von 102,5 Mio. € und einer EBIT-Marge von 16,9 % gelungen. Damit war das dritte Quartal unser bislang erfolgreichstes Quartal in diesem Jahr.“

Nach neun Monaten kletterte der Umsatz um 46 % auf 295,3 Mio. € (Vorjahr: 202,3 Mio. €). „Unsere Anstrengungen, die Produktionskapazität zu erhöhen, zahlen sich aus. Wir liefern in diesem Jahr so viele Anlagen an unsere Kunden aus wie noch nie zuvor in unserer Unternehmensgeschichte“, so Dr. Thomas Rohe, COO von SUSS. Der Auftragsbestand ist mit einem Wert von 430,8 Mio. € zum 30. September 2024 weiterhin sehr hoch und wird insbesondere an unseren Produktionsstandorten in Sternenfels (Deutschland) und Hsinchu (Taiwan) bis weit ins Jahr 2025 hinein für eine hohe Auslastung sorgen. Dr. Thomas Rohe: „Für uns ist es wichtig, nicht nur die aktuell hohe Nachfrage zu bedienen, sondern unser Unternehmen auf weiteres, angestrebtes Wachstum in den kommenden Jahren vorzubereiten. Deshalb haben wir uns entschieden, in Taiwan einen neuen, größeren Produktionsstandort anzumieten.“ Wie bereits am 4. November 2024 in einer Pressemitteilung informiert, liegt der Standort Zhubei 10 Kilometer von der bisherigen Produktionsstätte in Hsinchu entfernt, soll bereits im zweiten Halbjahr 2025 bezogen werden und bietet das Potenzial, die Fertigung unter Reinraumbedingungen in etwa zu verdoppeln.

Trotz der Fokussierung auf Kapazitätsaufbau und Wachstum hat SUSS im bisherigen Geschäftsverlauf des Jahres 2024 die Profitabilität deutlich verbessert. Die Bruttomarge lag im dritten Quartal 2024 mit 39,0 % deutlich über dem niedrigen Vorjahreswert von 29,4 %. Nach neun Monaten stieg unsere Bruttomarge von 33,5 % auf 39,6 %. „Sehr erfreulich ist, dass beide Segmente gleichermaßen zu dieser signifikanten Verbesserung beigetragen haben, jeweils insbesondere durch einen sehr positiven Produkt- und Kundenmix“, so Dr. Cornelia Ballwießer, CFO von SUSS. Während die Bruttomarge im Segment Advanced Backend Solutions in den ersten drei Quartalen von 35,2 % auf 41,6 % zulegte, kletterte sie im Segment Photomask Solutions von 29,2 % auf 35,5 %. Zum Umsatzwachstum trugen beide Segmente mit Wachstumsraten von 42,1 % (Advanced Backend Solutions) und 55,9 % (Photomask Solutions) bei. Die EBIT-Marge des Konzerns legte nach drei Quartalen im Geschäftsjahr 2024 sehr deutlich auf 16,1 % zu (Vorjahr: 6,3 %).

Angesichts der positiven Entwicklung im bisherigen Geschäftsverlauf hat der Vorstand der SUSS MicroTec SE in der heute veröffentlichten Quartalsmitteilung die im Juli angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Der Vorstand erwartet weiterhin einen Umsatz zwischen 380 und 410 Mio. €, eine Bruttomarge von 38 bis 40 Prozent und eine EBIT-Marge von 14 bis 16 Prozent. Bei allen drei Prognosekennzahlen wird mit einer Zielerreichung in der oberen Hälfte der jeweiligen Prognosespanne gerechnet.

Mit einem Volumen von 84,0 Mio. € lag der Auftragseingang im dritten Quartal unter dem Vorjahreswert von 103,0 Mio. € und auch unter dem durchschnittlichen Neugeschäft der ersten beiden Quartale. In Summe betrug der Auftragseingang nach neun Monaten 276,2 Mio. € und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert von 281,2 Mio. €. „Die eher moderate Nachfrage im dritten Quartal kommt für uns nicht überraschend“, erläutert Burkhardt Frick. „Insbesondere die Nachfrage chinesischer Kunden normalisiert sich nach einem längeren Zeitraum mit außergewöhnlich hohen Bestellungen, wie auch andere Halbleiter-Equipment-Hersteller berichtet haben. Außerhalb Chinas hat unser Auftragseingang dagegen deutlich zugelegt.“ Im Segment Advanced Backend Solutions kam im dritten Quartal 2024 hinzu, dass sich vor allem die führenden Speicherhersteller auf die Installation von Anlagen und den Anlauf der Hochvolumenfertigung von KI-Chipmodulen konzentriert haben. Frick weiter: „Die Folgeaufträge für unsere temporären Bonding-Lösungen fielen dadurch im dritten Quartal geringer aus als noch in der ersten Jahreshälfte. Für den restlichen Jahresverlauf sehen wir allerdings noch Opportunitäten bei unseren Kunden und haben bereits im Oktober erneut Folgeaufträge erhalten.“ Dafür entwickelte sich die Nachfrage nach Coating-Lösungen im dritten Quartal sehr positiv: Zwischen Juli und September erhielt SUSS mehr Aufträge als im gesamten ersten Halbjahr. Bei den Imaging-Lösungen rechnet SUSS im vierten Quartal mit einer verbesserten Auftragssituation.

Die Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2024 ist in deutscher und englischer Sprache unter www.suss.com/de/investor-relations verfügbar.



Über SUSS

SUSS ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SUSS die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SUSS mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SUSS ist in Garching bei München. Die Aktien der SUSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter suss.com.

