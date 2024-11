IRW-News: Global Uranium Corp.: Global Uranium Corp. entwickelt Exploration von Wyoming mit hochauflösenden Drohnenbildern und Höhenmodellen weiter und gibt Marketingprogramm bekannt

IRW-PRESS: Global Uranium Corp.: Global Uranium Corp. entwickelt Exploration von Wyoming mit hochauflösenden Drohnenbildern und Höhenmodellen weiter und gibt Marketingprogramm bekannt

7. November 2024, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | FWB: Q3J) (das Unternehmen) freut sich, die erfolgreiche Verarbeitung von hochauflösenden Luftbildern und vorläufigen digitalen Höhenmodellen (DEMs) für seine Claims Airline #2 und Big Bend in den Regionen Copper Mountain und Great Divide in Wyoming bekannt zu geben. Diese erweiterten Datensätze werden die Explorationsfähigkeiten des Unternehmens unterstützen:

Verbesserte Interpretation radiometrischer Daten: Hochauflösende Bilder und DEMs bieten einen detaillierten Oberflächenkontext, der eine genauere Korrelation von radiometrischen Anomalien mit geologischen Merkmalen ermöglicht, was die Anpeilung vielversprechender Uranmineralisierungszonen vereinfacht.

Optimierte Explorationsplanung: Topografische Daten unterstützen die Planung von Bohrlöchern und Zugangswegen sowie das Bestreben, die Umweltauswirkungen zu minimieren und die betriebliche Effizienz in zukünftigen Explorationsphasen zu verbessern.

Grundlegende Daten für Umweltüberwachung: Grundlegende Bild- und Höhendaten unterstützen die Überwachung von Standortveränderungen im Laufe der Zeit und gewährleisten verantwortungsvolle Explorationspraktiken.

Ungad Chadda, CEO von Global Uranium, sagte: Die Fertigstellung dieser hochauflösenden Modelle ist der nächste Schritt, um unsere Explorationsinitiativen in Wyoming voranzutreiben. Die Integration dieser Daten in unsere kürzlich gesammelten radiometrischen Daten wird uns dabei helfen, Ziele mit hohem Potenzial zu identifizieren und zu priorisieren.

Global Uranium ist weiterhin bestrebt, seine Explorationsprojekte weiterzuentwickeln, wobei das Hauptaugenmerk auf Umweltverträglichkeit und betrieblicher Exzellenz liegt. Das Unternehmen wird die Interessensvertreter weiterhin über die Fortschritte der Exploration auf dem Laufenden halten.

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Eine Beschreibung der vom Unternehmen durchgeführten Datenverifizierungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen finden Sie im entsprechenden Fachbericht des Unternehmens mit dem Titel NI43-01 Technical Report on the Northwest Athabasca Project vom 27. Juni 2024, den Sie im Firmenprofil auf www.sedarplus.ca nachlesen können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77398/GlobalUraniuim_071124_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Beispiel für verbesserte Luftaufnahmen bei Airline #2. Links: Öffentlich verfügbare Satellitenbilder (Bing, 2024). Rechts: Orthomosaikbild der Drohnenvermessung 2024.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77398/GlobalUraniuim_071124_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Beispiel für hochauflösendes Datenhöhenmodell des Big Bend Claims. Links: Öffentlich verfügbare Satellitenbilder (Bing, 2024). Rechts: Hügelschattiertes und farbiges DEM-Bild der Drohnenvermessung 2024.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Euro Digital Media Ltd. (EDM) (Anschrift: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, UK, WC2H 9JQ; E-Mail: info@eurodigitalmedia.co.uk) mit der Erbringung von Marketingdienstleistungen für einen Zeitraum von voraussichtlich 60 Tagen oder bis zur Ausschöpfung des Budgets, beginnend am 8. November 2024, beauftragt hat, wobei die Laufzeit der Marketingdienstleistungen nach Ermessen des Managements verlängert oder verkürzt werden kann.

EDM wird gegebenenfalls Kampagnen, Anzeigengruppen, Textanzeigen und Display-Anzeigen erstellen, detaillierte Keyword-Recherchen durchführen, Remarketing-Kampagnen einrichten und verwalten, Keyword-Optionen optimieren, Online-Werber und -Vermarkter entsprechend den Online-Marketingzielen koordinieren, Landing Pages für Werbekampagnen erstellen und allgemein die Aufmerksamkeit auf das Geschäft des Unternehmens lenken. Die von Euro Digital durchgeführten Werbeaktivitäten werden auf der Landingpage www.wallstinvest.com sowie über Google-Anzeigen und Native Advertising erfolgen.

Das Unternehmen wird EDM eine Gebühr in Höhe von 500.000,00 USD (zuzüglich Mehrwertsteuer) zahlen. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an EDM als Vergütung für dessen Marketingdienstleistungen ausgeben. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung besitzt EDM (einschließlich seiner Direktoren und Officers) nach Kenntnis des Unternehmens keine Wertpapiere des Unternehmens und ist vom Unternehmen unabhängig.

ÜBER GLOBAL URANIUM CORP.

Der Schwerpunkt der Tätigkeit von Global Uranium Corp. liegt auf der Exploration und Erschließung von Uranprojekten vor allem in Nordamerika. Das Unternehmen ist derzeit an zwei Uranprojekten in Kanada beteiligt: am Projekt Northwest Athabasca in der Region Nordwest-Athabasca der kanadischen Provinz Saskatchewan und am Konzessionsgebiet Wing Lake in der Mudjatik Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von fünf weiteren Uranprojekten in mehreren Regionen des US-Bundesstaates Wyoming - unter anderem im Great Divide Basin District, im Gas Hills District und im Copper Mountain District - unterzeichnet.

FÜR DAS MANAGEMENTTEAM

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

info@globaluranium.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Obwohl diese Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Investoren nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

