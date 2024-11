Bitcoin Kurs nach US-Wahl und Fed-Sitzung auf Rekordhoch – Trump im Blick

Neue Zinssenkungsfantasien jenseits des Atlantiks haben Bitcoin (USD) am späten Donnerstagabend und damit unmittelbar nach dem Zinsentscheid durch die US-Notenbank erneut kräftig in die Karten gespielt. Die Aussicht auf weiterhin global sinkende Kapitalmarktzinsen steigert die Attraktivität von zinslosen und riskanten Anlagen wie Bitcoin. Dass Gewinnmitnahmen im größeren Stil nach wie vor ausbleiben, könnte für eine Fortsetzung der jüngsten Kletterpartie sprechen. Neben der Hoffnung auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks zeigen sich Anleger weiterhin über das eindeutige US-Wahlergebnis spürbar erleichtert.

Fed senkt wie erwartet die Zinsen – Powell will seinen Posten vorerst nicht freimachen

Wie erwartet hat die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am späten Donnerstagabend an den berüchtigten Zinsschrauben um einen Viertelprozentpunkt nach unten gedreht und das Zinsband auf eine Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent angepasst.

„Kurzfristig wird die Wahl keine Auswirkungen auf unsere geldpolitischen Entscheidungen haben“, so Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden FOMC-Pressekonferenz. „Wir raten nicht, spekulieren nicht und machen keine Annahmen, wie künftige politische Entscheidungen der Regierung aussehen.“ Zudem machte Powell deutlich, dass er seinen Platz nicht aufgeben werden, sollte ihn Donald Trump dazu auffordern. Der Republikaner hatte Powell zwischen 2017 und 2021 vorgeworfen, dass er mit hohen Zinsen den konjunkturellen Aufschwung verhindern würde.

Auf der kommenden und finalen Sitzung des Jahres 2024 am 18. Dezember rechnen Marktteilnehmer erneut mit einem Zinssenkungsschritt um 25 Basispunkte.