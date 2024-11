EQS-News: Führungswechsel bei der Hannover Rück: Jean-Jacques Henchoz übergibt Vorstandsvorsitz am 1. April 2025 an Clemens Jungsthöfel

EQS-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Personalie

Führungswechsel bei der Hannover Rück: Jean-Jacques Henchoz übergibt Vorstandsvorsitz am 1. April 2025 an Clemens Jungsthöfel

Jean-Jacques Henchoz verlängert auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht und scheidet zum 31. März 2025 aus dem Vorstand aus

Finanzvorstand Clemens Jungsthöfel wird ab 1. April 2025 neuer Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück

Dr. Christian Hermelingmeier, Finanzvorstand der HDI Global SE, tritt Nachfolge als Finanzvorstand der Hannover Rück an

Hannover, 8. November 2024: Der Vorstandsvorsitzende der Hannover Rück, Jean-Jacques Henchoz (60), verlängert auf eigenen Wunsch seinen auslaufenden Vertrag nicht. Er scheidet zum 31. März 2025 aus dem Vorstand der Hannover Rück aus, bleibt dem Unternehmen aber weiter eng verbunden. Sein Nachfolger wird zum 1. April 2025 der jetzige Finanzvorstand Clemens Jungsthöfel (54). Die Nachfolge als Finanzvorstand der Hannover Rück tritt zum gleichen Zeitpunkt Dr. Christian Hermelingmeier (43), derzeit Finanzvorstand der HDI Global SE, an.

„Die Zeit an der Spitze der Hannover Rück war sowohl in beruflicher als auch in persönlicher Hinsicht sehr erfüllend“, sagte Jean-Jacques Henchoz. „Gemeinsam mit einem großartigen Team ist es uns gelungen, die Hannover Rück weiterzuentwickeln und ihre Profitabilität zu steigern. Ich danke allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, für ihr großes Engagement. Mein Dank geht ebenfalls an den Aufsichtsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ziel meines nächsten beruflichen Kapitels ist es, meine Erfahrung in nichtoperativen und beratenden Rollen einzubringen. Bis Ende März werde ich mich unverändert meiner Aufgabe als Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück voll widmen und eine geordnete Übergabe an Clemens Jungsthöfel, meinen Wunschnachfolger, sicherstellen. Ich wünsche ihm alles erdenkliche Gute für diese Aufgabe.“

„Wir bedauern die Entscheidung von Jean-Jacques Henchoz sehr“, sagte Torsten Leue, Aufsichtsratsvorsitzender der Hannover Rück. „Er hat mit außerordentlichem Engagement und viel Weitblick wichtige transformatorische Veränderungen und strategische Weichenstellungen vorgenommen, die das Unternehmen nachhaltig gestärkt haben. Unter seiner Führung hat die Hannover Rück ihre Position im Markt und ihre Kostenführerschaft weiter ausgebaut. Ich danke ihm, auch im Namen des Aufsichtsrats, sehr dafür und wünsche ihm für seine nächste Lebensphase alles Gute und viel Erfolg.“

Jean-Jacques Henchoz hat die Hannover Rück seit 2019 in einem zeitweise turbulenten Marktumfeld überaus erfolgreich geführt. In dieser Zeit hat sich der Börsenwert der Hannover Rück dank eines starken, profitablen Wachstums auf heute rund 29 Mrd. EUR nahezu verdoppelt. In den vergangenen sechs Jahren belief sich die Eigenkapitalrendite im Durchschnitt auf 14,7 %.

„Ich freue mich, dass sich mit Clemens Jungsthöfel eine starke Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen durchgesetzt hat“, sagte Torsten Leue. „Aufgrund seiner ausgeprägten Nähe zum Geschäft und seiner herausragenden Branchenexpertise genießt er bei unseren Kunden und Geschäftspartnern, im Kapitalmarkt sowie bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen ausgezeichneten Ruf. Ich wünsche ihm für die neue Aufgabe viel Erfolg. Das gilt auch für Dr. Christian Hermelingmeier. Er hat seine Kompetenz und Führungsqualität im Vorstand der HDI Global eindrucksvoll bewiesen.“

Clemens Jungsthöfel hat seine herausragende Expertise in den vergangenen Jahren als Finanzvorstand der Hannover Rück und des Corporate & Specialty Versicherers HDI Global sowie als Partner in der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG bewiesen, wo er ausschließlich Erst- und Rückversicherungsunternehmen betreut hat. Er trug in einem herausfordernden Marktumfeld maßgeblich zur strategischen Ausrichtung der Hannover Rück und der starken Finanz- und Ertragskraft sowie Resilienz bei. Er ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater sowie gelernter Versicherungskaufmann.

Sein Nachfolger, Dr. Christian Hermelingmeier, ist seit September 2020 Finanzvorstand beim Corporate & Specialty Versicherer HDI Global. Zudem ist er Vorsitzender des Verwaltungsrats der HDI Reinsurance Ireland SE. Dr. Christian Hermelingmeier trug wesentlich zum profitablen Wachstum der HDI Global und zur strategischen internationalen Ausrichtung bei. Während seiner Zeit als Finanzvorstand stieg der Auslandsanteil am Geschäftsvolumen des Corporate & Specialty-Versicherers von 50 % auf 75 % des Prämienvolumens. Gleichzeitig erhöhte sich das Konzernergebnis deutlich. Zuvor leitete Dr. Hermelingmeier das Controlling des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland der Talanx Gruppe. Der promovierte Wirtschaftsmathematiker ist zudem Aktuar DAV.



