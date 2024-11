EQS-News: Steyr Motors AG meldet nach erfolgreichem Listing wichtige Meilensteine beim Wachstum und der Expansion in Asien

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Expansion

Steyr Motors AG meldet nach erfolgreichem Listing wichtige Meilensteine beim Wachstum und der Expansion in Asien



Steyr Motors AG meldet nach erfolgreichem Listing wichtige Meilensteine beim Wachstum und der Expansion in Asien

Steyr Motors stärkt Präsenz auf dem asiatischen Markt mit neuem Büro in Peking

Steyr Motors setzt auf neue Zertifizierungen, um zusätzliche Marktchancen für das Marinegeschäft zu erschließen

Sieben neue Distributoren in Asien ergänzen das globale Netzwerk von Steyr Motors

Steyr, Österreich, 08. November 2024 – Die Steyr Motors AG(ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense für missionskritische Verteidigungs-Anwendungen, freut sich, drei strategische Meilensteine bekannt zu geben, die das Wachstum in Asien beflügeln. Diese Erfolge, die auf das erfolgreiche Börsendebüt von Steyr Motors in der vergangenen Woche folgen, positionieren das Unternehmen für ein beschleunigtes Wachstum im Jahr 2025.

Zu den neu erreichten Meilensteinen gehören die Eröffnung eines Regionalbüros in Peking, China, eine wichtige Emissionszertifizierung zur Erschließung neuer Marktchancen für das Schifffahrtsgeschäft und ein erweitertes Vertriebsnetz in Asien.

Neues Büro in Peking: Grundlage für Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum

Steyr Motors eröffnet sein neues Büro in Peking, China, das als offizielle „Asien-Repräsentanz“ des Unternehmens fungieren wird. Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors, unterstreicht die Bedeutung dieser Expansion: „Unser neues Büro in Peking legt das Wachstumsfundament für den gesamten asiatisch-pazifischen Raum. In einem starken Jahr haben wir in Asien bereits neue Verträge im Wert von über EUR 6 Mio. abgeschlossen. Dies ist erst der Anfang der Erfolgsgeschichte, die wir mit unserem wichtigsten Vertriebspartner Trysun schreiben.“

Trysun, ein etablierter Partner von Steyr Motors, verwaltet ein umfangreiches Netzwerk von mehr als 150 Servicestützpunkten in ganz China. Herr Gao, der Gründer von Trysun, kommentiert die Stärke der Partnerschaft: „Wir glauben fest an die Motoren von Steyr Motors und sind stolz darauf, ein strategischer Partner für die gesamte ASEAN-Region zu sein.“

Emissionszertifizierung: Erschließung neuer Marktpotenziale

Parallel zur Eröffnung des Büros in Peking strebt Steyr Motors die Emissionszertifizierung für seine Schiffsmotoren in China an. Diese Zertifizierung steht im Einklang mit den lokalen regulatorischen Standards, erweitert das Marktpotenzial und positioniert Steyr Motors für ein signifikantes Wachstum auf dem chinesischen Markt. Die Zertifizierung, die die Produktakzeptanz im Jahr 2025 verbessern soll, wird es Steyr Motors ermöglichen, ein größeres Spektrum an Kunden aus der Schifffahrtsindustrie in Asien zu bedienen und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Erweitertes Vertriebsnetz

Steyr Motors freut sich außerdem, sieben neue Vertriebspartner in Asien begrüßen zu dürfen, die die Reichweite vergrößern und die Vertriebskapazitäten in Asien festigen. Diese Partnerschaften ermöglichen es Steyr Motors, Kunden in aufstrebenden Märkten effektiv zu bedienen, die Serviceverfügbarkeit zu erhöhen und langfristiges Wachstum zu unterstützen.

Strategische asienübergreifende Treffen

Die Dynamik der Asien-Expansion von Steyr Motors setzt sich in den kommenden Tagen mit einer Reihe von hochkarätigen Treffen in Vietnam, Indonesien und Singapur fort.

CEO Julian Cassutti kommentiert: „Diese Meilensteine markieren ein spannendes Kapitel auf dem Weg von Steyr Motors und bekräftigen unser Engagement für den Aufbau einer starken Präsenz in Asien. Wir freuen uns darauf, weitere Updates zu veröffentlichen, während wir unsere Präsenz in Asien weiter ausbauen und vertiefen.“

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatz von EUR 41 bis 45 Mio. und ein bereinigtes EBIT zwischen EUR 9 und 11 Mio. erwartet. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von über 40 % im Jahresvergleich, eine bereinigte EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mehr als 1.250 Einheiten an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk

Sprache: Deutsch Unternehmen: Steyr Motors AG Im Stadtgut B1 4407 Steyr Österreich Telefon: +43 7252 2220 E-Mail: office@steyr-motors.com Internet: https://www.steyr-motors.com/de/ ISIN: AT0000A3FW25

