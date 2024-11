Lauterbach will Pflegebeitrag auf 3,6 Prozent anheben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will den Beitragssatz zur Pflegeversicherung zum 1. Januar 2025 um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent des Bruttolohns anheben.

Dies kündigte der SPD-Politiker am Freitag an. Für Kinderlose, die einen höheren Beitrag zahlen, steigt der Beitragssatz dann auf 4,2 Prozent. "Diese Maßnahme ist unmittelbar und dringend notwendig", sagte Lauterbach. Andernfalls gerieten einige Pflegekassen bereits zu Jahresanfang in schwieriges Fahrwasser.

